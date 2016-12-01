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Смородина является одним из самых популярных ягодных кустарников на приусадебных участках. Садоводы чаще выращивают черную и красную смородину , реже – белую , и мало кто знает, что существует еще одна разновидность этой культуры – смородина зеленоплодная. Из названия становится понятно, что ягоды ее даже в стадии полной спелости остаются зелеными.

Широкого распространения этот вид не получил, наверное, потому, что в плодопитомниках саженцы этого необычного ягодника можно встретить крайне редко. Зато найти и приобрести это растение в садоводческих интернет-магазинах, осуществляющих пересылку посадочного материала, не составит труда.

Возможно, внешний вид ягод, остающийся зеленым на протяжении всего периода вегетации, кому-то покажется менее привлекательным, чем, например, яркая окраска ягод черной смородины. Но у зеленоплодной смородины по сравнению со своей родной «сестрой» можно обнаружить более весомые достоинства. Помимо хорошей зимостойкости она проявляет завидную устойчивость к поражению грибными заболеваниями и разнообразными вредителями. Если черная смородина во влажное прохладное лето моментально поражается мучнистой росой, то кусты зеленоплодной в таких условиях остаются абсолютно чистыми. То же самое можно сказать в отношении таких распространенных заболеваний ягодников, как антракноз, ржавчина и других напастей, вызванных деятельностью патогенных грибков - зеленоплодная смородина поражается ими крайне редко. К тому же ей почти никогда не досаждают такие распространенные на привычных разновидностях смородины вредители, как тля, паутинный и почковой клещ, от которых довольно сложно избавиться. Поэтому, посадив пару сортов такого стойкого ягодника, есть все шансы ежегодно получать экологически чистый урожай и избавить себя от постоянной необходимости обрабатывать кусты от болезней и вредителей, сэкономив силы и время на более приятные занятия. А для тех, кто уже освоил агротехнику обыкновенной смородины, вырастить данный вид ягодника не составит никакого труда.

Те сорта зеленоплодной смородины, которые можно найти в продаже на российском рынке, не отличаются особо высокой урожайностью – она колеблется в пределах 3 кг с одного куста, в то время как урожайность некоторых сортов черной и красной смородины может достигать 7-9 кг с одного растения. Однако при средней урожайности этот непривычный вид ягодника порадует кисло-сладкими плодами отменного вкуса, лишенными специфического аромата, присущего черной смородине, который многим не нравится. К тому же ягоды зеленой смородины ничуть не уступают по богатому химическому составу своим разноцветным «родственницам» и послужат отличным источником натуральных витаминов и минералов. Из них получается восхитительные заготовки на зиму в виде варенья, джема, повидла и желе. Особенно вкусными и полезными эти ягоды будут в сыром варенье, которое хранится в холодильнике. Полностью сохранить биологически активные элементы в плодах поможет и заморозка. Зеленые плоды этой культуры оказываются непривлекательными для птиц, поэтому не придется заботиться о сохранности урожая, который, кстати сказать, при созревании не осыпается с веток и остается висеть на кусте вплоть до конца сентября. Наряду с этими неоспоримыми достоинствами этот ягодник окажется особо ценным для аллергиков, поскольку употребление в пищу его плодов, лишенных красящих пигментов, не вызовет болезненных реакций.

Среди довольно скудного сортового ассортимента этой пока редкой культуры можно порекомендовать позднеспелый сорт зарубежной селекции «Вертти», дающий крупные плоды отменного вкуса и аромата. Данный сорт является самоплодным, хорошо переносит наш зимний период, практически не поражается болезнями и вредителями и отличается красивой овальной формой куста. «Вертти» вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки и дает стабильный урожай сладких ягод до 3 кг с куста, приобретающих в стадии полной спелости желто-зеленый окрас.

Порадует крупными вкусными ягодами светло-зеленого цвета и среднепоздний сорт отечественной селекции «Изумрудное ожерелье», показывающий более высокую зимостойкость. Куст этого сорта среднего размера, среднераскидистый, вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Сорт отличается высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и вредителям, высокой самоплодностью и ежегодной урожайностью до 2,9 кг с куста.

Показывает высокую болезнеустойчивость и хорошую зимостойкость зеленоплодной сорт смородины «Слеза Исиды», дающий довольно крупные ягоды (1,0-1,2 г) красивого светло-желтого оттенка в стадии полной зрелости с очень хорошим кисло-сладким освежающим вкусом. Данный сорт низкорослый с компактной среднераскидистой кроной, в плодоношение вступает на 3 год после посадки. Этот зеленоплодный сорт, в отличие от многих черноплодных и красноплодных сортов смородины, имеет высокую самоплодность и дает стабильный урожай до 2,3-2,5 кг с куста.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 374 | автор: sadovod | 16 декабря 2016 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.