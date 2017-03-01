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Черная смородина - самый популярный ягодник среди садоводов. Эта культура получила широкое признание не только за приятный вкус ароматных ягод и их необычайно богатый химический состав, но и за удивительную неприхотливость в уходе. Помимо этого черная смородина не вызывает проблем при размножении и если у кого появилось желание обзавестись еще парой кустов полюбившегося сорта, то сделать это можно прямо сейчас – в марте. Весеннее черенкование - прекрасный способ получить к концу сезона крепкие однолетние саженцы, которые уже на третий год после посадки порадуют полноценным урожаем.

Чаще всего садоводы практикуют осеннюю обрезку ягодников – чтобы высвободить ценное время в горячий весенний период. Отсюда вытекает и широкая популярность именно осеннего черенкования черной смородины: оставшиеся после обрезки ветви сразу нарезаются на черенки и используются для размножения. Я тоже неоднократно практиковала осеннее размножение ягодников, причем с опытом убедилась, что невероятная выносливость и жизнестойкость черной смородины позволяет опустить такие хлопотные мероприятия при ее вегетативном способе размножения, как обработка стимуляторами корнеобразования, создание парниковых условий для укоренения черенков, поддержание оптимального температурного режима и т.п. По осени я просто готовила отдельную грядочку, заправляла ее удобрениями и сразу же после обрезки кустов высаживала под наклоном нарезанные черенки с 4 почками. Если раньше я сначала укореняла их воде, дожидаясь появления корешков, то со временем перестала делать и это. Черенки прекрасно укореняются сразу на грядке, если просто регулярно их поливать, а следующей весной с приходом тепла все до единого трогаются в рост.

Но случалось, что мне приходилось переносить обрезку своих ягодников на весну. К тому же именно зимой, когда появлялось больше времени, чтобы спокойно оценить качество сортов, растущих на даче, и распланировать посадки грядущего сезона, у меня возникало спонтанное желание выкорчевать какой-либо непродуктивный сорт, а другой, вкусный и урожайный, наоборот, размножить. И чтобы не дожидаться следующей осени, когда я традиционно привыкла черенковать свою смородину, ехала на дачу в марте, срезала пару крепких однолетних побегов полюбившегося сорта, которые появились только в прошлом году и успели хорошо вызреть, заворачивала их в пакет или пленку и увозила домой.

Дома нарезала веточки с еще спящими почками на черенки таким образом, чтобы на каждом оставалось по четыре хорошо развитых почки. Причем верхний срез делала прямым, а нижний – косым. К тому же предварительно с привезенных однолетних побегов сначала срезала и выбрасывала верхнюю их часть длиной 10-15 см – от таких тонких черенков вряд ли можно ждать хорошего прироста.

Подготовленные черенки на 20-30 минут замачивала в растворе «Фитоспорина», приготовленного по инструкции, и высаживала в заранее подготовленную тару. В качестве емкостей для укоренения использовала разрезанные напополам 1,5-2 л пластиковые бутылки, заполненные рыхлым плодородным грунтом и пролитые водой. Черенки высаживала по одному, заглубив в почву на две нижние почки. Емкости размещала в затененном месте и просто следила, чтобы грунт в бутылках оставался все время в умеренно влажном состоянии.

Дней через 7-10, когда верхние две почки на черенках просыпались и выпускали молодые листочки, перемещала емкости на светлый подоконник. Саженцы обеспечивала регулярным, но умеренным поливом и за период их домашнего пребывания проводила 2 подкормки комплексным органоминеральным удобрением с интервалом 3-4 недели. Если на черенках вдруг появлялись соцветия, сразу же их удаляла.

С приходом небольшого потепления укорененные черенки перемещала на балкон, а в мае подросшие закаленные саженцы увозила снова на дачу. Чтобы быстрее сформировать пышный куст черной смородины, готовила посадочные ямы обычным способом, заправляя органикой и минеральными удобрениями, а в них высаживала не по одному, а сразу по 3-4 саженца. Их предварительно поливала, затем разрезала бутылки и вместе с комом земли переваливала в посадочную яму. Саженцы высаживала под наклоном, заглубив в почву на несколько сантиметров, и располагала так, чтобы каждый из них смотрел в разные стороны.

К осени молодые растения давали хороший прирост. После листопада я проводила обрезку – укорачивала каждый однолетний побег, оставляя пеньки с 3-4 почками. Делала это, чтобы скорее сформировать пышный куст – такое растение на третий год одарит полноценным, щедрым урожаем. Если однолетние саженцы по осени не обрезать и оставить в таком виде, то в новом сезоне они зацветут и дадут несколько кистей ягод. Но урожай этот будет весьма скудным, а сам молодой куст будет выглядеть голым и корявым.

Весеннее черенкование – отличная альтернатива для размножения черной смородины. А яркие солнечные лучи за окном, которые радуют нас в столь ранние сроки этой весной, помогут получить уже к маю новые, крепкие и хорошо развитые саженцы.

Кудрина Ирина



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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 10:36 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.