Смородина черная

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Смородина относится к роду Ribes. Слово «рибес» арабского происхождения. В Сирии арабы так называли вид ревеня, напиток из которого широко использовался в медицине. После завоевания арабами Испании там был обнаружен ягодный кустарник, из плодов которого можно было приготовить также кислый напиток. Этому кустарнику и было присвоено название «рибес».

В диком виде произрастает около 150 видов смородины, распространенных в зонах холодного и умеренного климата Европы, Азии, Северной Африки и Северной Америки. В России дикорастущая смородина занимает огромный ареал, охватывая районы Дальнего Востока, Сибири, Алтая, Кавказа и Европейской части.

Как ягодный кустарник смородину начали впервые выращивать на Руси уже в XI веке, ее разводили в садах Новгорода и Пскова. Древнерусское название Москва-реки было Смородиновка. Первоначально разводили дикую смородину, перенося растения в сады непосредственно из леса.

В Западной Европе введение черной смородины в садовую культуру произошло в сравнении с Россией значительно позднее, в конце XVII века.

История создания сортов черной смородины начинается с середины XIX века в Западной Европе. В 1838 г. в Англии опубликованы характеристики 6 первых сортов, среди которых сорт Неаполитанская отличался высокими вкусовыми качествами ягод и уже в 1852 г. выращивался в Северной Америке.

Большим достижением селекции было создание в 1860 году английским садоводом Георгом Ли сорта Лия плодородная, который быстро распространился во многих странах мира. Крупный вклад в мировую селекцию внес дальневосточный селекционер-любитель И. Л. Худяков. Он скрестил в 1909 г. Лию плодородную с местной дикой смородиной. Сорт получил название Приморский чемпион, до сих пор является выдающимся сортом и выращивается в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время мировой сортовой фонд черной смородины насчитывает более 800 сортообразцов, большая часть которых является заслугой российских селекционеров.

Черная смородина - кустарник высотой до 1,5-2,5 м, состоящий из 15-25 ветвей разного возраста. Куст формируется из прикорневых побегов, возникающих из подземных почек основания стеблей. На побегах имеются ростовые и цветковые почки. У большинства сортов цветковые почки живут один год. Поэтому больше всего плодоношение сосредоточено на однолетних приростах. Мочковатая корневая система растения размещена на глубине 35-40 см.

Листья очередные, пяти-, трехлопастные или цельные. На нижней стороне листа и на однолетних побегах находятся сидячие железки, обладающие резким специфическим запахом. Цветочная кисть многоцветковая, венчик пятилепестковый, лепестки мелкие, желтоватые или зеленые. Плод - черная округлая ягода. Большинство сортов имеют крупные ягоды, выровненные в кисти и одномерные. В настоящее время почти все сорта имеют легкий, сухой отрыв ягод. Ягоды черной смородины представляют ценность как источник легкоусвояемых Сахаров, органических кислот и микроэлементов. Ягоды по содержанию витамина С стоят на четвертом месте после шиповника, грецкого ореха и актинидии. Витамина С в ягодах содержится в 15-20 раз больше, чем в яблоках и грушах.

Черную смородину с давних времен используют в медицине. Отвар из молодых побегов, почек, листьев заваривают и пьют как чай при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря, цинге, авитаминозах, ревматизме.

Смородина служит сырьем для кондитерской и консервной промышленности, для приготовления варенья, желе, мармелада, соков, вина и ликеров. Ягоды хорошо сохраняются в замороженном виде. Особенно ценным продуктом является черная смородина, консервированная в свежем виде.

Продолжительность жизни кустов смородины 15-20 лет. В промышленных посадках использование насаждений смородины прекращается к 6-8 годам. Черная смородина относится к рановегетирующим растениям. Почки ее нижних ветвей, нагреваясь от земли, трогаются в рост сразу же, как сойдет снег. Черная смородина относится к зимостойким ягодным растениям. Однако раннее цветение смородины делает ее чувствительной к весенним заморозкам, что иногда приводит к гибели завязи цветков.

Смородина хорошо растет и плодоносит на открытых, хорошо освещенных участках. В тени черная смородина дает слабый урожай, больше повреждается болезнями и вредителями, чем на открытых местах.

Черная смородина - влаголюбивое растение. Это объясняется ее происхождением. В диком виде она растет по берегам рек, ручьев и во влажных лесах. Кроме того, у нее поверхностное залегание корневой системы. Однако на участках переувлажненных, с высоким уровнем грунтовых вод, она плохо растет и быстро стареет.

Смородина неприхотливое растение и растет на различных типах почв, если они хорошо удобрены и увлажнены. Наиболее благоприятны для нее глинистые почвы, непригодны почвы оподзоленные, засоленные и кислые. Размножают черную смородину зелеными и одревесневшими черенками, отводками и делением куста. Лучшим сроком посадки смородины является осень. Весенний срок посадки ограничен из-за раннего распускания почек и цветения. Уход за насаждениями смородины заключается в рыхлении междурядий, удалении сорняков, поливах, внесении удобрений и подкормок, формировании и обрезке кустов, борьбе с вредителями и болезнями.

Урожай ягод колеблется от 1,2 до 8 кг с куста, в зависимости от сорта и ухода. По срокам созревания ягод сорта имеют разницу до 35 дней. Средний урожай ягод черной смородины 60 кг с сотки.

В настоящее время в России выращивают прекрасные самоплодные, скороплодные и высокоурожайные сорта черной смородины. Большой вклад в создание этих сортов внесли наши петербургские селекционеры Екатерина Васильевна Володина и Екатерина Ильинична Глебова. А первая докторская диссертация по черной смородине в России была защищена в Ленинграде Ниной Михайловной Павловой.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 132 | автор: sadovod | Сегодня, 14:10 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.