Уход за виноградом в сентябре

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Если огородные грядки в сентябре постепенно пустеют, то в винограднике в этот период работ не отбавляется. Сорта винограда, растущие на моем участке, вступают в плодоношение как раз в начале осени, поэтому я окружаю растения должным уходом. Помимо своевременного сбора урожая, провожу ряд мероприятий, помогающих винограду подготовиться к предстоящей зимовке, продолжаю защищать его от болезней и вредителей, а также в конце месяца начинаю заготавливать посадочный материал для следующего сезона.

В сентябре регулярно осматриваю кусты, чтобы не пропустить момент, когда следует срезать созревшие гроздья и не допустить их перезревания. Для этого ориентируюсь на вегетационный период каждого отдельного сорта, но так как погодные условия каждого региона существенно отличаются, к непосредственной уборке приступаю, когда ягоды окрасятся в характерный для того или иного сорта оттенок, достигнут оптимального размера и приобретут должные вкусовые качества, а плодоножка у виноградной грозди одревеснеет примерно на 0,5-1 см. С уборкой спелых гроздей стараюсь не запаздывать потому, что передержанные на кусте ягоды теряют свои качества и задерживают вызревание лозы, необходимое для благополучной зимовки и нормального плодоношения растений в будущем сезоне.

Урожай на данной культуре поспевает неравномерно и чтобы дать возможность налиться всем завязавшимся ягодам, срезку уже созревших гроздей начинаю проводить с нижнего яруса куста, постепенно продвигаясь вверх. Виноград убираю в несколько приемов с интервалом в 1-2 недели, но для этой процедуры обязательно выбираю ясный погожий день. Во время уборки сразу же сортирую собранный виноград, вырезая из гроздей подгнившие, поврежденные вредителями или подсохшие ягоды. Грозди с качественными ягодами укладываю в один слой в предварительно продезинфицированные раствором фунгицида и просушенные на солнце деревянные ящики или плетеные корзины так, чтобы все гребни смотрели вверх. Хорошо вызревший качественный виноград, восковой налет на ягодах которого не был поврежден во время неаккуратной уборки, способен сохраняться в свежем виде длительный период, если находится в сухом, хорошо проветриваемом помещении с оптимальными показателями температуры в пределах +1-5°С. Но важно помнить, что для поддержания хорошей лежкости винограда закладывать на хранение следует исключительно сухие грозди.

На виноградных кустах в сентябре периодически удаляю подсыхающие листья, подвязываю обвисающие под тяжестью наливающихся гроздей плети, а также регулярно осматриваю каждую еще не созревшую кисть, вырезая из них все ягоды с малейшими признаками порчи. На растениях, с плохо вызревающей лозой в первой половине месяца чеканю верхушки побегов, а при нормальном вызревании лозы обрезку откладываю до окончания листопада.

В первом осеннем месяце продолжаю регулярно поливать виноград, но в этом деле ориентируюсь на количество выпавших осадков и стараюсь не допускать переувлажнения грунта под растениями, которое может привести к растрескиванию ягод. Кроме того, в середине месяца по увлажненной почве даю винограду корневую подкормку питательным раствором, помогающим ускорить вызревание лозы и подготовить растения к холодному времени года. Для этого готовлю раствор на основе 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 15 г калимагнезии, растворенных в 10 л воды. Ведро такого раствора вношу на каждый м? площади. Кроме того, в сентябре подкармливаю виноград по листу раствором сернокислого цинка, приготовленным по инструкции, а спустя 10-14 дней даю внекорневую подкормку раствором борной кислоты. Мульчирование поверхности почвы под кустами перегноем или компостом откладываю на октябрь, чтобы не вызвать ненужный рост молодых побегов, а до этого момента для поддержания грунта во влажном состоянии в качестве мульчи использую солому или сполотые и подсушенные сорняки.

Осенние перепады дневных и ночных температур повышают риски развития грибковых заболеваний винограда. Но так как для защиты от них в период плодоношения нельзя использовать химикаты, прибегаю к помощи более щадящих средств. Для этого с периодичностью в 5-7 дней опрыскиваю кусты отваром хвоща полевого (1,5-2 кг измельченной травы, кипятить в 10 л воды 0,5 ч), раствором пищевой соды (1 ст. на 10 л воды) или раствором йода (10 мл на 10 л воды). Также прибегаю к помощи биопрепаратов таких, как «Триходермин», «Фитоспорин-М» и «Гаупсин», растворы которых готовлю и применяю согласно инструкции.

Поскольку осенью предугадать приход первых заморозков невозможно, а минусовые температуры делают виноградную лозу менее гибкой, к заготовке чубуков для нового сезона приступаю уже в конце сентября. Для этого использую только хорошо вызревшие побеги с хорошо развитыми почками. Чубуки нарезаю таким образом, чтобы на каждом оставалось по 4-5 почек, а их диаметр был не менее 10 мм. Черенки на сутки погружаю в воду, затем обеззараживаю 0,5 ч в 1% растворе медного купороса, обматываю полиэтиленовой пленкой и помещаю в погреб на хранение.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Сегодня, 11:20 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.