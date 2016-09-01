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::. Вишня - растение, требовательное к условиям выращивания | Ваш сад / Вишня
Вишня - растение, требовательное к условиям выращивания Вишня - растение, требовательное к условиям выращивания
Вишня самая распространенная косточковая культура в России. Среди плодовых, она занимает второе место после яблони. Вишня относится к роду Cerasus, который объединяет около 150 видов. На Южном Урале и в Поволжье произрастает вишня степная, или кустарниковая. Встречается она на опушках лесов и рощ, по склонам оврагов в лесо-степной зоне. На Дальнем Востоке растет дикая вишня Максимовича и вишня сахалинская.
В России вишню выращивали с древнейших времен. Уже в ХIV-ХVвв. города Владимир и Муром утопали в вишневых садах. Например, в описи Владимирской губернии отмечено, что в Янушевском саду росли вишни Левинские, в количестве 1050 и Аловки, в количестве 470 деревьев. Вишня росла и во владениях Великого Новгорода. Значительные вишневые сады находились на восточном склоне холмов, у озера Ильмень. В начале XVIII в. вишня получила довольно большое распространение и в более северных районах России, достигнув монастырских садов на о. Валаам в Ладожском озере. Большую популярность вишня заслужила благодаря высоким вкусовым качествам плодов. Плоды употребляются в пищу в сыром виде, используются для приготовления компотов, киселей, варенья, пастилы и т.п. Из них готовят морс, желе, сиропы, вино, настойки. Листья используют при солении и мариновании овощей и грибов. Не только мякоть плода, но и косточки могут употребляться в пищу. В ядре косточки содержится до 35% масла. Известный русский плодовод Н.И. Кичунов писал, что из одной тысячи тонн косточек вишни можно получить 448 т ядра, из которого можно выработать 95,5 тыс. литров сиропа, 22,7 тыс. литров спирта, 338,4 тыс. литров клея, 200 т муки, 3 т эфирного масла, свыше 4 т жидкого масла".
Цветущая вишня прекрасный медонос, выделяет много нектара и богата пергой. С одного дерева получается до 4,28 кг меда. Пищевое достоинство плодов вишни определяется содержанием биологически активных веществ, Сахаров 6-15%, органических кислот 0,7-3%, микроэлементов. Витамина С - от 6 до 50 мг%, Вэ - 0,05-0,5 мг%, каротина - 0,1-0,3 мг%, амигдалина - 5-15%, Р-активных веществ от 300 до 1000 мг%, в том числе кумаринов и оксикумаринов. Комплекс этих веществ предупреждает развитие малокровия, имеет капилляроукрепляющее, антисклеротическое действие. Настои и сок используют при лечении воспаления дыхательных путей и артритах; отвары листьев и побегов при кровотечениях и желтухе.
По высоте кроны, типу роста и плодоношения растений различают кустовидные и древовидные вишни. Кустовидные вишни достигают высоты 2-4 м и вступают в плодоношение на 3-4 год после посадки. Древовидные вишни высотой 5-6 м начинают плодоносить на 4-6 год. Это важно знать при размещении деревьев в саду и при проведении формирования и обрезки плодоносящих растений. Растения имеют обычно округлую крону, со свисающими ветвями и побегами. Листья от мелких до среднего размера, овальные или обратнояйцевидные, с заостренной верхушкой и клиновидным основанием.
Цветки собраны в 2-4 цветковые зонтиковидные соцветия, белые, от 20 до 40 мм в диаметре. Плоды округлые или плоскоокруглые, массой 2-5 г. Сорта вишни делятся на две группы: с темной окраской кожицы, мякоти и сока - это морели, и с розовой окраской кожицы, мякоти и бесцветным соком - аморели.
Ленинградская область является северной границей возможного выращивания культуры вишни. Основным фактором, лимитирующим возделывание ее в северо-западных районах Нечерноземья, является температура. Температурный режим имеет большое значение в жизни растений, особенно в зимне-весенние периоды. Особенно опасны для вишни зимы, сопровождающиеся низкими температурами.
Растения могут иметь сильные повреждения надземной части уже при температуре ниже 30°С, а дальнейшее понижение приводит часто к полной гибели.
Садовод должен помнить, что если дерево сильно подмерзло, то практически оно полностью уже не восстановится и уже не будет здоровым и урожайным. А вот зимы с чередованием частых оттепелей и морозов приводят к вымерзанию цветковых почек, особенно подмерзанию пестика - самой нежной части цветка. Тогда вишня обильно цветет, но плоды не завязываются. Опасны для вишни также и весенние заморозки, в период цветения. Вишня среди плодовых культур начинает цветение одной из первых, и резкое похолодание может привести к гибели цветков.
Вишня - растение, требовательное к условиям выращивания. Для вишневого сада лучшими являются пологие склоны южной, юго-западной и западной экспозиций, с плодородной легкой суглинистой, теплой и влажной почвой.
Почвы должны быть хорошо аэрируемые, влагоемкие, влагопроницаемые и нейтральные. Участки глинистые, торфянистые, кислые, переувлажненные совершенно непригодны для выращивания вишни. Грунтовые воды должны быть не ближе, чем 1,5 м от поверхности почвы. На кислых почвах у растений нарушаются ростовые процессы, прекращается образование завязей и плодов. На сырых, переувлажненных почвах у деревьев начинают усыхать ветви, слабеют приросты и наступает массовая гибель ветвей.
Вишня является строго перекрестноопыляемым растением, и для получения хорошего урожая требуется опыление пыльцой другого сорта - опылителя. В односортных посадках, при обильном цветении вишни образуются единичные плоды. Для получения хорошего урожая в саду необходимо иметь несколько разных взаимноопыляющихся сортов. Вишня опыляется, главным образом, пчелами, поэтому во время цветения необходим лет насекомых. Посадку растений в Северо-Западном регионе России лучше проводить ранней весной, с расстоянием 3-4 м между растениями, в хорошо заправленную органикой посадочную яму. Уход за посадками и способы размножения вишни являются общими для плодовых культур. Наиболее опасными вредителями вишни являются тля, вишневый слизистый пилильщик, вишневая моль, вишневый долгоносик.
Из болезней большой вред вишни наносят коккомикоз, монилиоз и клястероспориоз.
Для успешного выращивания вишни и получения хороших урожаев нужно правильно выбрать сорта. В условиях Нечерноземья с успехом выращивают как стародавние сорта: Владимирская, Любская, Шубинка и др., так и районированные и перспективные сорта: Рубиновая, Звездочка, Жуковская, Тургеневская и др.
Применяя правильные агротехнические приемы можно обеспечить регулярные и высокие урожаи вишни в садах Ленинградской области.
В. Пономаренко,
академик Петровской
академии наук
Газета "САДОВОД" 2001 г.

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::. прочитало: 228 | автор: sadovod | Вчера, 10:39 | Комментариев 0 |
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