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Коккомикоз - самая молодая грибковая болезнь вишни. Около полувека назад садоводы Липецкой и Тамбовской области впервые описали признаки этого коварного недуга, поразившего вишневые сады. Если раньше очаги этой инфекции вспыхивали лишь в некоторых немногочисленных областях, то сегодня коккомикоз распространился по всей территории нашей страны и стал просто бичом среди грибковых заболеваний косточковых, в первую очередь вишни.

Коккомикоз, или красновато-коричневая пятнистость, является результатом деятельности патогенных грибков, класс которых до сих пор не определен учеными, и может помимо вишни поражать черешню, сливу, алычу, абрикос и любые другие косточковые культуры. Часто садоводы спохватываются, только когда с недоумением замечают, что вишни, растущие на участке, раньше срока, уже к августу сбрасывают свою пожелтевшую листву. Но это является уже запущенной стадией коккомикоза и тревогу надо бить гораздо раньше, поскольку данное заболевание очень коварно и может полностью погубить деревья.

Внимательный садовод легко определит первые признаки болезни, которые становятся заметны в мае и начале июня: на листовых пластинах появляются мелкие (1-2 мм в диаметре) пятнышки красновато-коричневого оттенка. Если не предпринимать никаких мер, такие пятна постепенно начинают разрастаться в размере, увеличиваться в количестве и очень быстро с отдельных листочков распространяются по кроне всего дерева, затрагивая также плоды, которые испещряются темными пятнами, становятся водянистыми и непригодными для употребления в пищу. Пораженные листья желтеют, отмирают и опадают с ветвей, а на их нижней стороне становятся видны разросшиеся наросты беловато-розового цвета, являющиеся местом скопления спор возбудителя болезни. Ягоды также начинают осыпаться раньше времени, не достигнув зрелости. Споры легко разносятся ветром на соседние здоровые насаждения косточковых и особенно активно размножаются во влажную теплую погоду с отметками температуры +19-23°С. Болезнь сильно ослабляет деревья, нарушает обменные процессы, происходящие в древесине, приводит к резкому снижению их урожайности и зимостойкости. Деревья, сильно пораженные коккомикозом, со временем перестают плодоносить и в одну из зим, не перенеся очередного понижения температуры, полностью вымерзают.

Микроорганизмы, вызывающие данное грибковое заболевание, очень живучи и стойко переносят суровые морозы, зимуя на растительных остатках и опавшей листве, в трещинах коры и в особо большом количестве скапливаются в тех поврежденных участках ветвей и штамба, из которых выделяется камедь. Поэтому заметив первые признаки данного заболевания, садоводу незамедлительно следует предпринять соответствующие меры.

Ранней весной в период, когда на вишне только начинают набухать почки, необходимо провести первую обработку пораженных насаждений медьсодержащими препаратами. В данном случае можно воспользоваться фунгицидом «Абига-Пик», рабочий раствор которого готовится из расчета 40-50 мл препарата на 10 л воды. Альтернативой может выступить раствор «Хома», приготовленный из расчета 40 г порошка на 10 л воды, или 3%-ная бордоская жидкость, для приготовления раствора которой в 10 л воды тщательно разводят 0,45 кг негашеной извести и 0,3 кг медного купороса.

В фазе бутонизации проводят второе опрыскивание фунгицидом «Хорус», рабочий раствор которого готовится из расчета 2-3 г препарата на 10 л воды, а сразу после цветения деревья опрыскивают еще раз тем же средством либо используют для этой цели препарат «Топсин-М» из расчета 10 г на 10 л воды.

При сильном поражении деревьев коккомикозом спустя 2-3 недели после третьего опрыскивания сначала проводят санитарную обрезку, вырезая на кольцо все поврежденные и засохшие ветви (их следует незамедлительно сжечь), а затем проводят обработку раствором «Скора», расходуя 1 ампулу препарата на 10 л воды.

После сбора урожая необходимо обработать больные вишни 1%-ной бордоской смесью, раствор которой готовят из расчета 0,15 кг негашеной извести и 0,1 кг медного купороса на 10 л воды.

Заключительной мерой при лечении коккомикоза в конце одного сезона станет побелка пораженных деревьев водоимульсионной или акриловой садовой краской либо самостоятельно приготовленным раствором на основе извести, медного и железного купороса. Эта мера поможет уничтожить споры грибка и не дать ему перезимовать в коре деревьев.

Помимо этого в течение сезона следует держать приствольный круг каждого дерева в чистом состоянии – удалять сорняки, опавшие листья и плоды, а также регулярно его перекапывать. Необходимо поддерживать высокую агротехнику для пораженных деревьев: регулярно их поливать и подкармливать, нелишними будут и обработки по листу стимуляторами роста и адаптогенами. А если садовод заметил, что коккомикозом поражены не только его вишни, но и те, что растут на близлежащих участках, то непременно в борьбе с этим недугом следует заручиться поддержкой соседей, иначе лечебные мероприятия окажутся малоэффективными.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 19:14 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.