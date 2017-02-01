

::. Мульча из хвои для земляники | Ваш сад / Земляника Мульча из хвои для земляники

Любое мульчирование почвы это несомненный плюс, оно помогает защитить грунт от пересыхания, сохранив влагу, уберечь почву от возникновения на ее поверхности почвенной корки, которая препятствует нормальному воздушному и водному обмену, а также тормозит рост сорняков. Мульча желательна всем культурам, но особенно земляники, там она, ко всему прочему, еще и позволяет ягодам оставаться чистыми и предотвращает или сводит к минимуму возникновение гнили. Мульча в насаждениях земляники также препятствует перегреванию довольно близко расположенной от поверхности почвы корневой системе.

В качестве мульчирующего материала можно использовать по сути все что угодно, но чаще всего на земляничных участках мы видим заботливо разложенную солому. Солома отличный мульчирующий материал, однако, достать ее не всегда удается. Предлагаем альтернативный мульчирующий материал – елочную или сосновую хвою. Новогодние праздники закончились недавно и выброшенных елок и сосен повсюду очень много, зачем пропадать добру, хвою можно собрать и использовать по назначению.

Все что вам нужно сделать - это собрать побольше еловых ветвей и аккуратно, надев перчатки, отделить хвою от побегов. Проще всего хвою отделять острым секатором, а не обрывать вручную. После отделения, хвою нужно сложить в бумажный или полиэтиленовый пакет и положить в холодное место – на балкон, на террасу или нечто подобное. Старайтесь запастись большим количеством хвои, пока есть такая возможность, чтобы ее хватило на весь участок земляники.

Весной, как только полностью растает снег первым делом нужно удалить сухие листья с плантации земляники. Сделать это можно либо вручную, если площадь невелика, либо граблями с тонкими зубьями. После этого необходимо прорыхлить почву возле кустиков и в междурядьях, заглубляясь не более чем на 1-2 см в почву. Далее желательно внести подкормку, например нитроаммофсоку в количестве столовой ложки на квадратный метр почвы, предварительно растворенной в воде и затем можно грунт мульчировать хвоей. Первый слой нужно выложить толщиной в пол сантиметра, а как только начнут завязываться первые ягоды, то еще раз покрыть мульчей из хвои почву, повысив еще на 0,5 см толщину слоя.

Ко всему прочему мульчирование почвы хвоей надежно защищает ягоды от нападок вездесущих слизней. В некоторых садах они являются чуть ли не главными врагами урожая, а этот нехитрый прием позволяет эффективно с ними бороться.



Н.В. Хромов, канд. биол. наук

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::. прочитало: 294 | автор: sadovod | Вчера, 10:31 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.