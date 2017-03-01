

::. Выращивание рассады мелкоплодной земляники | Ваш сад / Земляника Выращивание рассады мелкоплодной земляники

Заканчивается короткая передышка для садоводов - надо начинать сев семян на рассаду. В феврале некоторые садоводы уже начали посадки перца, томатов, сельдерея. Советуют сеять и мелкоплодную землянику. В прошлом году в газете «Садовод» была опубликована моя статья о мелкоплодной ремонтантной землянике . Сейчас я несколько подробнее хотел бы рассказать о посеве семян, уходе за рассадой и о высадке ее на постоянное место. Я занимаюсь этим видом земляники давно, испытал несколько сортов, а в этом году собираюсь посадить два новых отечественных сорта - Али-Баба и Времена года. Для тех, кто еще не сажал, советую - посадите, не пожалеете.

По сравнению с крупноплодной, она более неприхотлива, менее поражается болезнями, большинство ее сортов не имеют усов, а это значительно облегчает уход. Ягоды весом до 4,5-5 г, очень ароматные и вкусные. Сбор их начинается одновременно с крупноплодной, в конце июня - начале июля, и продолжается до конце сентября. Суммарный урожай ее не меньше, а часто и больше, чем у крупноплодной земляники.

Не могу не сказать о том, что рекламируя товар, торгующие фирмы обещают явно завышенные урожаи, но такова уж наша реклама. В Ленинградской области, в зоне рискованного земледелия, получить 2 кг ягод с куста или более 20 кг с кв. м -нереально. Но то, что мелкоплодная земляника суммарно дает ягод не меньше, чем обычная, - это верно. Только не надо думать, что, советуя разводить мелкоплодную землянику, я не советую сажать крупноплодную. И та и другая должны быть в нашем саду, и тогда мы будем иметь ягоды земляники не 7-10 дней, а около 3 месяцев.

Сортов мелкоплодной земляники много, но у нас получили распространение Александрия, Барон Солимахер, Руяна, Остров Рюген, Желтое чудо. Все они у меня есть и мне нравятся. Давать полную характеристику я не буду, скажу только, что, по моему мнению, сорт Остров Рюген более подходит для заготовок - варенья и компотов, так как ягоды его более сухие, хотя из всех сортов с красными ягодами варенье отличное. Сорт Желтое чудо очень ароматный, ягоды нежные, сладкие, весом до 5 г, но в варенье уступает. Про этот сорт пишут, что из-за того, что ягоды у него желтого цвета, птицы их не клюют. Действительно, на моих грядках птицы их не клевали, но, по-видимому, не поэтому - не клевали и красную мелкоплодную землянику. А вот облепиху, тоже желтого цвета, клюют активно.

Теперь о сроках сева семян. Передо мной пакетик с семенами. На нем указаны следующие сроки: последняя декада февраля - до первого августа. Теоретически все правильно, но мой опыт говорит о другом. Если посеять семена в феврале, поставить их в теплое и темное место, то в первых числах марта появятся всходы, и контейнер с рассадой надо поставить на свет, на подоконник. Но света еще не хватает, тепла тоже, ведь не все могут подсвечивать и обогревать свою рассаду. Растеньица останавливаются в росте и только в начале - середине апреля трогаются в рост. Некоторые садоводы, поверив рекламе, спешат посеять семена в феврале, надеясь посадить рассаду в грунт в первой декаде мая, а в июле собирать урожай.

Увы, так не получается, и, мне кажется, не только из-за наших природных условий, но и по другой причине, о которой скажу ниже.

Поделюсь своим опытом. Этой земляникой я начал заниматься довольно давно, когда семян, как сейчас, в магазинах не продавали. Мои родственники дали мне немного рассады сорта Остров Рюген, научили ее размножать. Получив первые ягоды, я отобрал несколько самых спелых, размял их в стакане с водой и разлил по рыхлой земле в предварительно подготовленные емкости. Несмотря на то, что стоял июль, прикрыл емкость пленкой, чтобы семенам было теплее. Дней через 10-15 появились всходы и быстро стали расти. Когда растения дали 2-3 настоящих листа, распикировал их через 5-7 см. Так как до конца рекомендованного срока посадки -15 сентября - они еще, на мой взгляд, были маленькими, в грядку я их высаживать не стал, укрыл лапником и оставил до весны. Перезимовали они хорошо, в середине мая высадил их на постоянное место, и в июле, правда, чуть позже старых кустов, новые тоже дали ягоды. Но таким способом посадки я уже давно не пользуюсь.

Когда стало возможно покупать семена в магазинах, я, следуя рекомендациям, стал высевать их в феврале, а когда появился опыт - сам научился заготовлять семена - и стал делать иначе.

Готовлю почву: если она покупная, перемешиваю с промытым песком, чтобы стала рыхлой; затем протравливаю грунт горячим раствором марганцовокислого калия, вношу золу.

Семена земляники очень мелкие, их трудно равномерно распределить по посадочной емкости. Я смешиваю их с песком и золой и стараюсь эту смесь равномерно рассыпать по поверхности грунта. Мои знакомые делали по-другому: по полоске туалетной бумаги, смазанной крахмальным клейстером, осторожно размещали семена. Прием не новый, но я так не делаю. Обычно в качестве посадочных емкостей я использую пластиковые коробочки из-под сливочного масла. Коробочку помещаю в полиэтиленовый мешок и кладу на батарею. Советуют сеять на глубину 1 см - это очень много, 2 мм вполне достаточно. Я просто немного уплотняю грунт, чтобы вдавить семена в почву.

Если поставить посадочную емкость в теплое место, то через 10-15 дней появятся всходы, но если будет холодно, семена будут сидеть в грунте, дожидаясь тепла. Как правило, в закрытой пленкой емкости влага держится долго, но тем не менее, за влажностью нужно следить и при необходимости поливать через мелкое ситечко. Как уже говорилось, после появления 2-3 настоящих листочков растения нужно распикировать или рассадить в отдельные горшочки. Бывает, что при пасмурной погоде, из-за недостатка солнца, растения вытягиваются, и тонкий стебель не может удержать листья, которые ложатся на землю. В этом случае нужно очень аккуратно подсыпать под них мелкой плодородной земли. Если при пикировке растение будет посажено мелко, оно также нуждается в подсыпке.

Нельзя засушивать рассаду, но и чрезмерно поливать не следует. Чтобы она выросла здоровой и крепкой, не мешает ее подкормить. Для роста нужен, в первую очередь, азот, подкармливают золой, вытяжкой из золы, «Идеалом» и другими удобрениями - дозы указываются на упаковке. Мне понравилось удобрение АVА. Чайную ложечку этого удобрения надо засыпать в полутора литровую бутылку, запить теплой водой и дать постоять сутки. Удобрение растворяется очень медленно, поэтому после первого полива воду в бутылку можно залить снова. Так я поливаю комнатные цветы уже на протяжении двух месяцев, результат очень хороший.

Теперь о сроке посева семян, который считаю наиболее оптимальным. Высеваю их в последних числах марта, даже лучше - в начале апреля. В начале июня у рассады будет 5-6 листьев, и ее можно высадить на постоянное место. Но лучше не торопиться, высадить в ящики глубиной 10-12 см на расстоянии 10-12 см друг от друга или на грядку - «школку».

Мой опыт показывает, что в первый год земляника, вопреки рекламе, урожая не дает - дает немного цветков, из которых развиваются мелкие, не характерные для сорта ягоды. Вначале я думал, что обещанного урожая не получаю в первый же год из-за климатических условий и недостаточного ухода, но в прошлом году в газете «Садовод» прочел статью академика В. Пономаренко «Особенности роста и развития плодовых растений в годичном цикле» и понял, что земляника будет нормально цвести и плодоносить только если зимой она достаточное время находилась при отрицательной температуре. Таким образом, рассчитывать на то, что из семян, посаженных в феврале, можно в июле получить урожай, минуя период покоя, не приходится. Поэтому я считаю, что высевать семена очень рано не стоит. Рассаду же земляники на постоянное место высаживаю в августе, обычно после уборки лука и чеснока, на освободившиеся грядки. Следующей весной эти посадки дадут нормальный урожай.

Что же касается подготовки грядки под посадку, посадки и ухода за земляникой, то это тема для другого разговора.

В. Лазовский, садовод-любитель

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Сегодня, 10:25 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.