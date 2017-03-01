Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Выращивание рассады мелкоплодной земляники | Ваш сад / Земляника
Выращивание рассады мелкоплодной земляникиВыращивание рассады мелкоплодной земляники
Заканчивается короткая передышка для садоводов - надо начинать сев семян на рассаду. В феврале некоторые садоводы уже начали посадки перца, томатов, сельдерея. Советуют сеять и мелкоплодную землянику. В прошлом году в газете «Садовод» была опубликована моя статья о мелкоплодной ремонтантной землянике. Сейчас я несколько подробнее хотел бы рассказать о посеве семян, уходе за рассадой и о высадке ее на постоянное место. Я занимаюсь этим видом земляники давно, испытал несколько сортов, а в этом году собираюсь посадить два новых отечественных сорта - Али-Баба и Времена года. Для тех, кто еще не сажал, советую - посадите, не пожалеете.
По сравнению с крупноплодной, она более неприхотлива, менее поражается болезнями, большинство ее сортов не имеют усов, а это значительно облегчает уход. Ягоды весом до 4,5-5 г, очень ароматные и вкусные. Сбор их начинается одновременно с крупноплодной, в конце июня - начале июля, и продолжается до конце сентября. Суммарный урожай ее не меньше, а часто и больше, чем у крупноплодной земляники.
Не могу не сказать о том, что рекламируя товар, торгующие фирмы обещают явно завышенные урожаи, но такова уж наша реклама. В Ленинградской области, в зоне рискованного земледелия, получить 2 кг ягод с куста или более 20 кг с кв. м -нереально. Но то, что мелкоплодная земляника суммарно дает ягод не меньше, чем обычная, - это верно. Только не надо думать, что, советуя разводить мелкоплодную землянику, я не советую сажать крупноплодную. И та и другая должны быть в нашем саду, и тогда мы будем иметь ягоды земляники не 7-10 дней, а около 3 месяцев.
Сортов мелкоплодной земляники много, но у нас получили распространение Александрия, Барон Солимахер, Руяна, Остров Рюген, Желтое чудо. Все они у меня есть и мне нравятся. Давать полную характеристику я не буду, скажу только, что, по моему мнению, сорт Остров Рюген более подходит для заготовок - варенья и компотов, так как ягоды его более сухие, хотя из всех сортов с красными ягодами варенье отличное. Сорт Желтое чудо очень ароматный, ягоды нежные, сладкие, весом до 5 г, но в варенье уступает. Про этот сорт пишут, что из-за того, что ягоды у него желтого цвета, птицы их не клюют. Действительно, на моих грядках птицы их не клевали, но, по-видимому, не поэтому - не клевали и красную мелкоплодную землянику. А вот облепиху, тоже желтого цвета, клюют активно.
Теперь о сроках сева семян. Передо мной пакетик с семенами. На нем указаны следующие сроки: последняя декада февраля - до первого августа. Теоретически все правильно, но мой опыт говорит о другом. Если посеять семена в феврале, поставить их в теплое и темное место, то в первых числах марта появятся всходы, и контейнер с рассадой надо поставить на свет, на подоконник. Но света еще не хватает, тепла тоже, ведь не все могут подсвечивать и обогревать свою рассаду. Растеньица останавливаются в росте и только в начале - середине апреля трогаются в рост. Некоторые садоводы, поверив рекламе, спешат посеять семена в феврале, надеясь посадить рассаду в грунт в первой декаде мая, а в июле собирать урожай.
Увы, так не получается, и, мне кажется, не только из-за наших природных условий, но и по другой причине, о которой скажу ниже.
Поделюсь своим опытом. Этой земляникой я начал заниматься довольно давно, когда семян, как сейчас, в магазинах не продавали. Мои родственники дали мне немного рассады сорта Остров Рюген, научили ее размножать. Получив первые ягоды, я отобрал несколько самых спелых, размял их в стакане с водой и разлил по рыхлой земле в предварительно подготовленные емкости. Несмотря на то, что стоял июль, прикрыл емкость пленкой, чтобы семенам было теплее. Дней через 10-15 появились всходы и быстро стали расти. Когда растения дали 2-3 настоящих листа, распикировал их через 5-7 см. Так как до конца рекомендованного срока посадки -15 сентября - они еще, на мой взгляд, были маленькими, в грядку я их высаживать не стал, укрыл лапником и оставил до весны. Перезимовали они хорошо, в середине мая высадил их на постоянное место, и в июле, правда, чуть позже старых кустов, новые тоже дали ягоды. Но таким способом посадки я уже давно не пользуюсь.
Когда стало возможно покупать семена в магазинах, я, следуя рекомендациям, стал высевать их в феврале, а когда появился опыт - сам научился заготовлять семена - и стал делать иначе.
Готовлю почву: если она покупная, перемешиваю с промытым песком, чтобы стала рыхлой; затем протравливаю грунт горячим раствором марганцовокислого калия, вношу золу.
Семена земляники очень мелкие, их трудно равномерно распределить по посадочной емкости. Я смешиваю их с песком и золой и стараюсь эту смесь равномерно рассыпать по поверхности грунта. Мои знакомые делали по-другому: по полоске туалетной бумаги, смазанной крахмальным клейстером, осторожно размещали семена. Прием не новый, но я так не делаю. Обычно в качестве посадочных емкостей я использую пластиковые коробочки из-под сливочного масла. Коробочку помещаю в полиэтиленовый мешок и кладу на батарею. Советуют сеять на глубину 1 см - это очень много, 2 мм вполне достаточно. Я просто немного уплотняю грунт, чтобы вдавить семена в почву.
Если поставить посадочную емкость в теплое место, то через 10-15 дней появятся всходы, но если будет холодно, семена будут сидеть в грунте, дожидаясь тепла. Как правило, в закрытой пленкой емкости влага держится долго, но тем не менее, за влажностью нужно следить и при необходимости поливать через мелкое ситечко. Как уже говорилось, после появления 2-3 настоящих листочков растения нужно распикировать или рассадить в отдельные горшочки. Бывает, что при пасмурной погоде, из-за недостатка солнца, растения вытягиваются, и тонкий стебель не может удержать листья, которые ложатся на землю. В этом случае нужно очень аккуратно подсыпать под них мелкой плодородной земли. Если при пикировке растение будет посажено мелко, оно также нуждается в подсыпке.
Нельзя засушивать рассаду, но и чрезмерно поливать не следует. Чтобы она выросла здоровой и крепкой, не мешает ее подкормить. Для роста нужен, в первую очередь, азот, подкармливают золой, вытяжкой из золы, «Идеалом» и другими удобрениями - дозы указываются на упаковке. Мне понравилось удобрение АVА. Чайную ложечку этого удобрения надо засыпать в полутора литровую бутылку, запить теплой водой и дать постоять сутки. Удобрение растворяется очень медленно, поэтому после первого полива воду в бутылку можно залить снова. Так я поливаю комнатные цветы уже на протяжении двух месяцев, результат очень хороший.
Теперь о сроке посева семян, который считаю наиболее оптимальным. Высеваю их в последних числах марта, даже лучше - в начале апреля. В начале июня у рассады будет 5-6 листьев, и ее можно высадить на постоянное место. Но лучше не торопиться, высадить в ящики глубиной 10-12 см на расстоянии 10-12 см друг от друга или на грядку - «школку».
Мой опыт показывает, что в первый год земляника, вопреки рекламе, урожая не дает - дает немного цветков, из которых развиваются мелкие, не характерные для сорта ягоды. Вначале я думал, что обещанного урожая не получаю в первый же год из-за климатических условий и недостаточного ухода, но в прошлом году в газете «Садовод» прочел статью академика В. Пономаренко «Особенности роста и развития плодовых растений в годичном цикле» и понял, что земляника будет нормально цвести и плодоносить только если зимой она достаточное время находилась при отрицательной температуре. Таким образом, рассчитывать на то, что из семян, посаженных в феврале, можно в июле получить урожай, минуя период покоя, не приходится. Поэтому я считаю, что высевать семена очень рано не стоит. Рассаду же земляники на постоянное место высаживаю в августе, обычно после уборки лука и чеснока, на освободившиеся грядки. Следующей весной эти посадки дадут нормальный урожай.
Что же касается подготовки грядки под посадку, посадки и ухода за земляникой, то это тема для другого разговора.
В. Лазовский, садовод-любитель
Газета «САДОВОД» 2001г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Сегодня, 10:25 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама






календарь
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2017 (13)
Февраль 2017 (28)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
Ноябрь 2016 (25)
Октябрь 2016 (25)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"