СУП ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ

Подготовленные ягоды разомнем и протрем. Полученное пюре поставим в холодное место. Мезгу зальем кипящей водой, прокипятим 5-10 минут и дадим настояться в течение 20-25 минут, после чего процедим, добавим сахар (по вкусу) и доведем до кипения, введем картофельный крахмал, разведенный водой или остуженным земляничным отваром, дадим опять закипеть, поварим с минуту, чтобы крахмал хорошо разбух, снимем с огня, добавим приготовленное земляничное пюре, некрупные ягоды (из расчета 5-6 штук на порцию) и размешаем. Сюда можно добавить отваренные рис, лапшу, клецки (что хочется). Можно подавать суп горячий или холодный со сметаной или сливками.

Если у вас есть жимолость, то небольшое количество целых ягод жимолости в этом супе придаст ему особую пикантность.

И обратите внимание, что суп получился практически из свежих ягод.

Все соотношения вы без труда подберете сами, но хотелось бы для первого раза посоветовать взять крахмала не более 0,5 ч. ложки на 2 стакана воды. Потом вы найдете для себя более точную пропорцию

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