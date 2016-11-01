Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. СУП ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ | Земляника / Рецепты
СУП ИЗ ЗЕМЛЯНИКИСУП ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ
Подготовленные ягоды разомнем и протрем. Полученное пюре поставим в холодное место. Мезгу зальем кипящей водой, прокипятим 5-10 минут и дадим настояться в течение 20-25 минут, после чего процедим, добавим сахар (по вкусу) и доведем до кипения, введем картофельный крахмал, разведенный водой или остуженным земляничным отваром, дадим опять закипеть, поварим с минуту, чтобы крахмал хорошо разбух, снимем с огня, добавим приготовленное земляничное пюре, некрупные ягоды (из расчета 5-6 штук на порцию) и размешаем. Сюда можно добавить отваренные рис, лапшу, клецки (что хочется). Можно подавать суп горячий или холодный со сметаной или сливками.
Если у вас есть жимолость, то небольшое количество целых ягод жимолости в этом супе придаст ему особую пикантность.
И обратите внимание, что суп получился практически из свежих ягод.
Все соотношения вы без труда подберете сами, но хотелось бы для первого раза посоветовать взять крахмала не более 0,5 ч. ложки на 2 стакана воды. Потом вы найдете для себя более точную пропорцию
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 129 | автор: sadovod | Вчера, 10:20 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
Май 2017 (23)
Апрель 2017 (29)
Март 2017 (29)
Февраль 2017 (28)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"