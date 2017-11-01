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::. Клубника или земляника? | Земляника / Вопросы-ответы
Клубника или земляника?
Выращиваю клубнику уже более 3 лет. Клубника нравиться моим внукам, но недавно соседка сказала, что это не клубника, а садовая земляника. А что же тогда является клубникой?
А. Перешагин
Начинающие садоводы часто садовую землянику неправильно называют клубникой. Клубника и земляника отличаются по многим признакам и относятся к разным ботаническим видам. Сорта земляники, в большинстве случаев, являются двудомными растениями, т. е. женские и мужские цветки находятся на разных растениях. Растения клубники более крупные, цветоносы возвышаются над кустом, а сами ягоды мелкие, конической формы, цвет ягод – фиолетовый, мякоть белая с мускатным привкусом.
Садоводы и фермеры клубнику выращивают крайне редко из-за низких урожаев, мелких ягод, Кроме всего необходимо на грядке иметь 20% кустов с тычиночными цветками, которые не приносят плодов.
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::. прочитало: 216 | автор: sadovod | Вчера, 18:37 | Комментариев 0 |
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