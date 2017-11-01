Клубника или земляника?

Выращиваю клубнику уже более 3 лет. Клубника нравиться моим внукам, но недавно соседка сказала, что это не клубника, а садовая земляника. А что же тогда является клубникой?

А. Перешагин

Начинающие садоводы часто садовую землянику неправильно называют клубникой. Клубника и земляника отличаются по многим признакам и относятся к разным ботаническим видам. Сорта земляники, в большинстве случаев, являются двудомными растениями, т. е. женские и мужские цветки находятся на разных растениях. Растения клубники более крупные, цветоносы возвышаются над кустом, а сами ягоды мелкие, конической формы, цвет ягод – фиолетовый, мякоть белая с мускатным привкусом.

Садоводы и фермеры клубнику выращивают крайне редко из-за низких урожаев, мелких ягод, Кроме всего необходимо на грядке иметь 20% кустов с тычиночными цветками, которые не приносят плодов.

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