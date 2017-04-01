Борьба с болезнями и вредителями сада (март-апрель)

Хорошие результаты дают ранневесенние профилактические обработки плодово-ягодных культур, направленные на их защиту от болезней и некоторых вредителей.

В последних числах марта, до полного схода снегового покрова, следует полить кипятком ягодные кустарники: черную и красную смородину , крыжовник , малину . Для этого перед поливом куст обвязывают бечевкой, делая его более компактным. Поливать кипятком лучше из небольшой лейки, чтобы многие струйки омывали все ветки кустарника. Эта операция значительно понизит проявление на смородине и крыжовнике мучнистой росы, заселенность стеблей щитовками и другими вредителями, зимующими около почек и в трещинах коры побегов.

При наступлении устойчивых плюсовых температур порядка +5-6°С, до наступления набухания почек, все плодовые деревья необходимо обработать керосинно-мыльной эмульсией. В литровой банке, заполненной наполовину теплой водой, вначале растворяют 100 г хозяйственного мыла. Постоянно помешивая раствор деревянной палочкой, в него добавляют 80 г керосина. В образующуюся при этом желтовато-белую эмульсию, продолжая помешивать раствор, доливают воду до 1 л, а затем в большой емкости разбавляют его 9-тью л воды. Таким раствором обрабатывают кроны всех плодовых деревьев. Это мероприятие отпугивает ранневесенних совок, способных откладывать на ветках плодовых деревьев яйца, из которых отрождаются гусеницы, объедающие, в первую очередь, плодовые почки задолго до их распускания. Частично снижается численность и других рано появляющихся вредителей, зимовавших в кроне плодовых деревьев: зимней пяденицы, яблонной медяницы, разных видов листоверток и др.

В эти же сроки, до начала распускания почек, хороший эффект дает опрыскивание деревьев отечественным препаратом - нитрафеном, который практически полностью уничтожает все зимующие фазы насекомых и клещей и защищает плодовые культуры от проявления монилиоза, мучнистой росы, парши и других пятнистостей. Дозировка препарата дается согласно инструкции его применения.

В середине-конце апреля отрастающие розетки земляники рекомендуется полить розовым раствором перманганата калия, подогрев его до 45°С, или просто смешав в равных количествах кипяток и холодную воду, а потом добавив до розового цвета марганцовку. Это защитит землянику от проявления различных пятнистостей, серой гнили, снизит поврежденность цветоедом.

Л. Кряжева, кандидат биологических наук

Газета «САДОВОД» 2001г.



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