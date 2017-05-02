

::. Защита садово-огородных культур от вредителей. (Первая половина мая) | Здоровье дачного участка Защита садово-огородных культур от вредителей. (Первая половина мая)

В начале мая проводится целый ряд работ, обеспечивающих защиту культурных растений на наших садово-огородных участках от появляющихся позже вредителей и болезней.

Если в марте и апреле вы не успели полить кусты смородины и крыжовника горячей водой и обработать деревья керосинно-мыльной эмульсией или нитрафеном, как было рекомендовано нами ранее, не пытайтесь сделать это в начале мая. Сроки проведения этих мероприятий упущены. Постарайтесь выполнить другие наши рекомендации.

Если в третьей декаде апреля вы не посеяли морковь , то до 3-4 мая это еще можно сделать, но тогда посадите на той же грядке рядки лука репчатого - он отпугивает морковную муху , появляющуюся в мае. Этот вредитель не только повреждает корнеплоды, но и является переносчиком вирусных заболеваний моркови, выражающихся вначале в скручивании листьев растения и последующем резком снижении урожая. Второй срок сева моркови, охраняющий ее от заселения морковной мухой, - 5-8 июня.

Для дезинфекции теплиц и парников побелите все крепления настоем хлорной извести (300 г извести на ведро воды, настаивается 2-4 часа). Не старайтесь проливать почву марганцовкой - избыток марганца может вызывать скручивание листьев у томатов. Если вам трудно заменить почву в парниках и теплицах, посыпьте ее известью (100 г/ м²) или пролейте мочевиной (100 г на 10 л воды), а через неделю перекопайте.

На плодовых деревьях вырезают все засохшие верхушки веток до здоровой сердцевины, подбеливают штамбы деревьев и основные скелетные ветви садовой эмульсией или смесью глины и извести (1:1), разведенной до консистенции очень жидкой сметаны. На стволы плодовых деревьев одевают ловчие пояса. Их весной меняют каждые 5-7 дней и сжигают, так как в них забираются выходящие из почвы после зимовки жуки яблонного цветоеда, гусеницы непарного шелкопряда и другие, зимовавшие в почве вредители.

Опрыскивание керосинно-мыльной эмульсией, рекомендованное нами раньше, защитило плодовые культуры от откладки на ветках деревьев яиц весенних и травяных совок, гусеницы которых повреждают плодовые почки еще до их распускания. Эти совки вылетают очень рано, но большинство вредителей (красный плодовый клещ, различные виды листоверток, зимняя пяденица, яблонная тля и яблонная медяница), зимующих на ветках в фазе яйца, вылупляется при наступлении в природе устойчивых температур выше 10°С. Апрельские потепления непродолжительны, поэтому появление основной массы вредителей следует ожидать не раньше 10-15 мая. Если не проводилась обработка деревьев нитрафеном, следует в начале мая запастись инсектоакарицидами для одновременной борьбы с клещами и насекомыми, а также фунгицидами (скор, топаз) для защиты от заболеваний (парши, различного рода пятнистостей и т.п.). Сроки проведения обработок меняются в зависимости от условий погоды в конце апреля - начале мая. Не спешите с обработками этими препаратами - эффект от них будет выше, если к моменту их проведения все вредители активизируются после зимовки. Сроки майских обработок могут сдвигаться от 12-16 до 20-23 мая.

На ягодных кустарниках все засохшие и старые ветки необходимо срезать до здоровой ткани. На смородине в них могут зимовать гусеницы смородинной стеклянницы, пробуравливающие ветку в процессе питания и своего развития от места откладки яйца до ее основания. На черной смородине вырезают также все ветки с многочисленными округло-вздувшимися почками - в них перезимовал смородинный почковый клещ. Единичные почки такого рода с веток обрываются, и то и другое обязательно сжигают. Ветки смородины, заселенные щитовками и ложнощитовками, протирают кусочком поролона, смоченного слабомыльной водой, в направлении снизу вверх, чтобы очистить ветку от щитков и прячущихся под ними вредителей, не повредив почек растения.

На малине вырезают и сжигают побеги с утолщенными вздутиями (там гнездятся перезимовавшие личинки стеблевой галлицы) и засохшие отплодоносившие стебли.

Если рядом с кустами крыжовника посадить черную или красную бузину, это надежно защитит его от крыжовниковой огневки и ряда других вредителей, в том числе и от грызунов. Бузина отпугивает вредителей и от других плодово-ягодных культур. Поэтому постарайтесь посадить в начале мая в разных местах своего участка это полезное растение - тогда проблемы защиты культурных растений от многих вредителей упростятся.

Под всеми кустарниками почву обязательно перекапывают (если это не сделано осенью), так как многие вредители (обыкновенный паутинный клещ, разные виды огневок, крыжовниковая пяденица и др.) зимуют или в верхнем слое почвы, или под опавшей листвой, а попадая при перекопке на глубину 15-20 см, не могут выбраться на поверхность почвы и погибают. При окапывании кустов в каждую бороздку старайтесь внести органо-минеральные удобрения. Под черную смородину хорошо вносить торф, что не рекомендуется под красную, для нее полезна известь. На наших почвах старайтесь меньше вносить хлорсодержащих минеральных удобрений, заменяйте их калимагнезией.

На землянике обрезаются и убираются все засохшие листья. Розетку узла кущения земляники следует полить (если вы не сделали этого в апреле) ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, подогретого до 45°С (смесью кипятка и холодной воды в равных количествах) - это защитит землянику от проявления различных заболеваний. Вокруг куста и узел кущения можно посыпать смесью горчицы, красного перца и золы, в соотношении 1:1:2, что отпугнет многих почвообитающих вредителей. Но надежнее в конце первой декады мая обработать землянику смесью любого инсектицида с топазом, согласно инструкции их применения. Примите к сведению, что бордюр из петрушки вокруг грядок земляники защищает ее от нашествия улиток и слизней. На участках, где отмечалось развитие килы на крестоцветных культурах, гряды, подготовленные для выращивания капусты даже по другим предшественникам, следует полить известковым молоком (800 г извести на 10 л воды) после их перекопки (если она не проводилась осенью). На перекопанных осенью грядках можно сделать то же самое и одновременно прорыхлить землю вилами или культиваторами, не выворачивая нижние слои земли наверх (там остались зимующие под остатками растений и в верхних слоях почвы вредители, и сохранились споры возбудителей многих заболеваний).

Л. Кряжева, кандидат биологических наук

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 33 | автор: sadovod | Сегодня, 11:03 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.