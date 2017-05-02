

::. Майский жук: меры борьбы | Здоровье дачного участка Майский жук: меры борьбы

Весной в период, когда на вишне распускаются листочки, выходят из своих зимних убежищ майские жуки (хрущи). Их лет продолжается 1-1,5 месяца, а в первой половине июня самки приступают к яйцекладке. Яйца они откладывают в почве, выбирая для этого места, где без труда смогут проложить свои подземные тоннели. Именно поэтому наибольшие популяции майского жука встречаются в местностях с песчаным и супесчаным типом почв, а в районах с тяжелым глинистым грунтом их практически не бывает. Привлекают майского жука и приусадебные участки, где они находят все условия для комфортного пребывания – окультуренный, богатый питательными веществами и в меру увлажненный грунт, компостные кучи, а также множество зеленых насаждений, которые как раз приходятся ему по вкусу.

Взрослые особи живут около года и за это время, особенно в период активного лета и размножения, наносят существенный вред зеленым насаждениям, растущим на садовом участке. Жуки питаются листьями и почками деревьев, наибольшее предпочтение отдавая яблоне, вишне, сливе, облепихе и смородине. Не брезгуют они и другими плодовыми и декоративными культурами.

Но более вредоносную деятельность развивают личинки майского жука, цикл развития которых от момента вылупления из яйца до окукливания составляет от трех до четырех лет. За этот период одна личинка успевает навредить множеству растений, обгрызая их корни: с каждым годом ее аппетиты растут, и она от мелких нежных корешков и органических остатков переходит к довольно толстым корням кустарников и деревьев, не обходит она стороной и корнеплоды. Особую любовь личинка хруща питает к моркови, свекле, картофелю, луку, корням садовой земляники и кукурузе. А когда на участке размножается большое количество личинок – над садом и огородом нависает настоящая угроза, что вынуждает садовода объявить войну этим вредителям.

Снизить численность хруща на участке помогает тщательная перекопка почвы и ручной сбор личинок: обнаружить их несложно по белому окрасу и довольно крупным размерам (упитанные 3-4 летние особи вырастают в длину до 6-7 см). Перекапывать грунт лучше во влажную пасмурную погоду – в это время личинки поднимаются к самой поверхности почвы, отыскивая для себя пропитание в верхнем плодородном слое земли. В засушливую погоду личинки уходят в почву на глубину более 0,5 м, и перекопка почвы не даст положительно результата.

Хороший эффект дает задернение почвы в саду белым клевером – личинки не переносят данного растения и ретируются с территории его произрастания. А на огороде эффективным средством окажется промежуточный посев гречихи, которую высевают на ту или иную грядку по мере ее освобождения после сбора урожая. Отпугивает майского жука с участка также посадка разнообразных растений семейства Крестоцветных.

Имеет смысл установить на приусадебном участке побольше кормушек для птиц – естественных врагов майского жука и его личинок. Активно поедают личинок хруща также ежи, поэтому если эти гости наведываются на участок, их ни в коем случае не стоит отпугивать.

Действенным методом борьбы с майским жуком является мульчирование почвы под посадками. Проведение данной процедуры окажется уместным уже весной в период активного лета хруща: самки не станут откладывать яйца в земле, плотным слоем засыпанной каким-либо материалом – опилками, стружкой, соломой и т.п. По этой же причине имеет смысл укрывать плотной пленкой или нетканым материалом компостные кучи, находящиеся на участке, поскольку они являются излюбленным местом для яйцекладки майского жука.

На помощь садоводу приходят и современные препараты – «Базудин», «Починь», «Антихрущ», «Землин», которые заделываются в почву при высадке растений или прикапываются в приствольных кругах или междурядьях уже растущих культур. Отдельно стоит выделить препарат «Немабакт», который показывает высокую эффективность в борьбе с личинками майского жука, а главное, является биологическим, то есть полностью безопасным для окружающей среды, человека и домашних питомцев.

Среди народных рецептов наиболее действенным оказывается полив культурных растений под корень концентрированным настоем луковой шелухи или раствором нашатырного спирта (20-30 мл на 10 л воды).

В период активного лета взрослых особей хруща имеет смысл соорудить для них на участке ловушки. Хороший эффект дает развешивание в кроне деревьев емкостей с какой-либо сладковатой забродившей жидкостью, например, скисшим компотом или брагой из старого варенья, приготовленной специально для данной цели. Майский жук охотно летит ночью на любой источник света, поэтому многие садоводы успешно этим пользуются. Некоторые прикрепляют к стене дома или сплошному забору фонари и ставят под ними емкости с водой – жук летит на свет, ударяется о препятствие и падает в воду, где и тонет. Другие расставляют старые ведра и тазики, обмазывают их солидолом или другой вязкой смесью, в середину емкости ставят фонарик на солнечной батарее, а утром обнаруживают такие ловушки полностью облепленными жуками.

Кудрина Ирина

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Методы борьбы с проволочником.

Колорадский картофельный жук

Какие существуют экологически чистые методы борьбы с проволочником?

Повсеместные вредители – проволочники

Как избавиться от проволочника?

::. прочитало: 45 | автор: sadovod | Сегодня, 11:36 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.