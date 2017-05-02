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(вторая половина мая)

В самом начале периода позаботьтесь о защите плодовых деревьев от нашествия резко активизировавшихся после апрельского потепления вредителей и профилактике различных заболеваний.

Большой вред в этом году может причинить яблонный цветоед . Его жуки, длиной 3,4-4,5 мм, бурого цвета с ржаво-красными усиками и ногами, появляются при температуре +6°С и вначале держатся около тех деревьев, где они зимовали, забираясь в трещины коры, ловчие пояса. При температурах +10°С и выше они разлетаются в кроны деревьев и начинают повреждать наливающиеся почки. Наши рекомендации в двух предшествующих номерах газеты (опрыскивание нитрафеном и керосинно-мыльной эмульсией) частично защитили плодовые деревья от этого вредителя, но угроза снижения урожая оставшейся частью популяции продолжает оставаться высокой. Как только начнут обнажаться бутоны, самки будут откладывать в них по одному яйцу. Развивающаяся в бутоне личинка вызывает полное его увядание.

В сложившейся ситуации рекомендуем опрыснуть 10-16 мая деревья инсектоакарицидами типа каратэ, актеллик, БИ-58 Новый (против клещей и насекомых), инсектицидом шерпа (против насекомых) в смеси с фунгицидами типа скор и топаз (против ряда болезней) согласно рекомендациям по их применению.

Тем, кому не хочется применять на своих участках ядохимикаты, можем посоветовать обработку деревьев рядом растительных настоев. Например, ромашки лекарственной (300 г сухих растений или 900 г зеленых заливают 10л воды, настаивают 12 часов) против мелких гусениц различных видов бабочек и тлей; табака или махорки (100 г настаивают в 1 л воды в течение суток, взбалтывают, процеживают, разбавляют в 2-3 раза) против клещей, тлей, яблонной медяницы, гусениц различных бабочек; лука (200-300 г пропускают через мясорубку, полученную массу разбалтывают в 10 л воды, настаивают 1-2 суток, при опрыскивании не разбавляют) против яблонной медяницы и других вредителей; однолетних приростков сосны (2 кг хвои настаивают 5-7 дней в 8 л воды в темном месте, ежедневно помешивая, перед употреблением разводят в 10 раз) против тлей и медяниц; водной вытяжки чеснока (200 г свежеразмолотого чеснока размешивают в 10 л воды, процеживают, хорошенько отжимая в раствор сок мезги, опрыскивают сразу же) против тлей, медяниц и других вредителей и болезней.

Все регламенты настоев должны точно соблюдаться, иначе эффективность их может резко понижаться. В настои на 10 л воды хорошо добавлять 40 г мыла для лучшей прилипаемости раствора и мочевину (1-2 столовых ложки на 10 л воды) для повышения устойчивости к заболеваниям.

Без обработки деревьев инсектицидами жуков яблонного цветоеда периодически стряхивают, ранним утром при низких температурах, когда они сидят в оцепенении на ветках, на расстеленную под кроной дерева пленку или любой нетканный материал белого цвета и собирают в банку с водой. При любых обработках деревьев обязательно закрывают все расположенные рядом грядки с зеленными культурами (укропом, луком, салатами), редисом, которые уже готовы к употреблению в пищу и даже находящиеся в фазе всходов, полиэтиленовой пленкой.



Во второй половине мая не поздно завершить обрезку засохших и сильно заселенных щитовками веток смородины и крыжовника, обрезать верхушки малины на 10-15 см. Под крыжовником и смородиной перекопать почву, что затруднит выход на поверхность многих вредителей, зимовавших под остатками растений. Малину и землянику (после весенней прочистки) замульчировать сосновыми опилками и стружкой или хвойными иголками - это отпугнет малинно-земляничного долгоносика. До цветения их можно обработать теми же препаратами и настоями, которые были рекомендованы для плодовых деревьев. Например, кусты смородины полезно обработать до и после цветения чесночной вытяжкой против почкового клеща.

Не стремитесь рано посадить картошку . В северных и северо-восточных районах Ленинградской области оптимальные сроки ее посадки приходятся на 20-25 мая. По наблюдениям специалистов ВИЗР они совпадают с массовым цветением одуванчика. В южных районах области ее можно сажать и 10 мая - там к концу месяца сумма положительных температур в два раза превышает накапливающееся тепло в северных районах. В холодной почве, особенно на тяжелых суглинках, на картофеле развивается ризоктония и другие заболевания. При посадке в лунку с перепревшим навозом (свежий навоз провоцирует развитие различных видов парши на клубнях) вносите суперфосфат, золу или калимагнезию.

Помните, что для каждой культуры существует свой оптимальный температурный режим роста. Не спешите высаживать в теплицы без специального обогрева культуры южного происхождения: огурцы, томаты, баклажаны, перцы. Они плохо переносят резкие похолодания, а тем более - заморозки. Капуста, редис, некоторые сорта зеленных культур выдерживают понижение температуры до -5°С. Но в мае и холодостойкие культуры должны быть накрыты пленкой, спанбондом или лутрасилом. Берегите всходы овощных культур от заморозков - при снижении температуры ниже оптимальной у любой культуры снижается устойчивость к заболеваниям, проявляющаяся на более поздних, этапах вегетации растений, как и устойчивость к повреждению различными вредителями.

Защищайте всходы крестоцветных культур от повреждений крестоцветными блошками, листоедами, повреждения которых проявляются в третьей декаде мая; укропа (ногохвосток) опыливанием смесью табачной пыли, горького перца и золы (1:1:2-3), раскладкой сосновых и еловых веток на грядках и различными инсектицидами.

Внимательно осматривайте покупную рассаду капусты на зараженность черной ножкой (утонченная, почерневшая перетяжка на корневой шейке) и килой (на корнях заметны мелкие, белые шаровидные зооспорангии). Рассада тепличных культур (огурцов, томатов, перцев, баклажан) часто бывает заселена белокрылкой (на нижней стороне листа могут быть яйца на стебельках, плоские, овальные личинки, мелкие светлые особи с длинными усиками напоминающие микроскопических молей).



При покупке любых саженцев внимательно осматривайте и стебли, и листья. Саженцы смородины с округло-вздувшимися почками заселены почковым смородинным клещом. На черной смородине они выражены более четко, чем на красной. На стеблях не должно быть мелких (2-3 мм), беловато-серых пятен - под такими щитками сидят сосущие вредители-щитовки. Утолщения - вздутия на стеблях малины означают, что она заселена малинной стеблевой галлицей.

Не заносите с посадочным материалом на свои участки новых вредителей и болезни.

Л. Кряжева, кандидат биологических наук

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 124 | автор: sadovod | Сегодня, 11:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.