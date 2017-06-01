

::. Вьюнок полевой, бодяк полевой и осот полевой (сорная растительность) | Здоровье дачного участка Вьюнок полевой, бодяк полевой и осот полевой (сорная растительность)

Сорная растительность причиняет нам немало беспокойства на огородах, но большей неприязнью у нас пользуются двудольные многолетние корнеотпрысковые сорняки, из которых наиболее вредоносными представителями по праву считаются вьюнок полевой, бодяк полевой и осот полевой - они хорошо знакомы нам всем. Чтобы успешно бороться с этими растениями, противостоять их распространению и размножению, не помешает поближе познакомиться с их биологическими особенностями и условиями, благоприятствующими их развитию.

Надеемся, что эти знания как-то помогут огороднику правильно выбрать оптимальное решение защиты своего участка от указанных сорняков.

Вьюнок полевой («березка») принадлежит к семейству вьюнковых. Лучше всего прорастает на глубине 10 см. Его тонкий стебель (длиной до 170 см) вьется или стелется по земле, нередко видишь его вьющимся по соседнему с ним растению. Цветет с июня до осени, цветки у него белые или розовые (похожие на колокольчики), плод - коробочка, содержащий по 2 семени. Одно растение может произвести от 600 до 10 тыс. семян, которые характеризуются высокой жизнеспособностью: после скарификации способны прорастать почти 90-95% семян. Определено, что всхожесть семена способны сохранять до 50 лет.

Растение развивается быстро, образуя длинные, глубоко уходящие в почву корни. Спустя 2 месяца они достигают 1,5 м глубины. К осени закладываются почки, которые весной дают побеги, У взрослого растения корневая система углубляется на 2 м и сильно разветвляется. Горизонтальные корни изгибаются и уходят вглубь почвы. На изгибах закладывается масса побегов. Усилению побегообразования способствует подрезка корней, которые содержат большое количество питательных веществ, позволяющих возобновлять рост растению даже при длительном отсутствии влаги. Хорошо приживаются (особенно весной) отрезки корней длиной 15-20 см.

Бодяк полевой принадлежит к семейству сложноцветных. У него прямой и ветвистый стебель, зимой он иногда отмирает. Цветет с июня до сентября, соцветие - корзинка (цветки до созревания красновато-фиолетовые). Плод - семянка удлиненнояйцевидной формы. На одном растении может образоваться до 35 тыс. семянок. Жизнеспособность семян в почве сохраняется до 5 лет. Они прорастают уже при 4-6° С (особенно хорошо при : температуре 20-30° С) с глубины 1 -2 см и совсем не всходят с глубины 5-6 см. Полевая всхожесть низкая - 5 -6%. Всходы можно наблюдать в течение всего весенне-летнего периода. Плодоносить |обычно начинает на второй год своего развития. Семенное размножение не является основным, наибольшую опасность при распространении на огороде представляет вегетативное размножение.

Главный стержневой корень способен проникать на глубину до нескольких метров. От главного корня отходят боковые корни размножения, на которых формируются почки, из которых образуются надземные розетки и стебли. Участки корней, идущие от изгибов вниз впоследствии сами становятся главными стержневыми корнями.

Его собрат бодяк розовый также склонен больше к вегегатипному размножению: у него вертикальные корни углубляются на 3 м, а от них, уже на глубину до 0,5 м отходят боковые горизонтальные корни, которые в свою очередь тоже углубляются. При сильном засорении почвы этим растением общая протяженность корней в 1 м³ может достигать 200-250 м, а число почек может насчитывать до 2 тыс. Одно растение способно формировать семян от 100 штук до 100 тыс., в зависимости от возраста и развития.

Корни бодяков накапливают большое количество питательных веществ (в виде полисахарида инулина), что позволяет даже отрезкам 2-3 см с почкой дать полноценные самостоятельные растения. Наибольшей регенеративной способностью обладают отрезки длиной 15-20 см. При потере более 40% влаги подземные вегетативные зачатки становятся нежизнеспособными.

Осот полевой (желтый) относится к семейству сложноцветных. Стебель прямой, внизу полый, длиной до 150 см. Цветет с июня до конца вегетации. Цветки оранжево-желтые, плод - овальная сплюснутая семянка. Одно растение дает до 30 тыс. семян, которые разносятся ветром и сохраняют всхожесть до 5 лет (прорастают с глубины не более 12-13 см). Однако, основной путь размножения у этого растения - вегетативный. Главный корень сорняка уходит на глубину - до 4 м, а отходящие от него горизонтальные боковые корни (до 1 м) залегают на глубине 10-20 см (влажная почва) и более (сухая почва) и формируют корневую сеть, дающую начало новым подземным побегам из многочисленных придаточных почек. Каждый кусочек корня, даже небольшого размера, может дать начало новому растению. Важным условием борьбы с ним, особенно развивающимся из отрезков корней, является уничтожение его в фазе розетки (4-5 листьев), когда вновь образующаяся корневая система еще не способна к вегетативному размножению

К сожалению, стоит признать, что уничтожить эти сорняки, применяя против них только комплекс агротехнических приемов, довольно сложно, эти мероприятия обычно не могут обеспечить полное очищение участка от сорняков. Для основательного подавления двудольных многолетних корнеотпрысковых сорняков следует использовать (нередко неоднократно) высокоэффективные гербициды, в частности, хорошо известный многим препарат раундап, разрешенный для розничной продажи населению.

А. Лазарев, с.н.с. ВНИИ защиты растений

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 98 | автор: sadovod | Сегодня, 10:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.