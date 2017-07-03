

::. Огородная совка: методы борьбы | Здоровье дачного участка Огородная совка: методы борьбы

Среди многочисленных видов совок наибольшие проблемы дачникам доставляет совка огородная, которая может повреждать около 40 разновидностей овощных растений. Стоит уточнить, что взрослые особи огородной совки – серовато-бурые бабочки, достигающие в длину 2-2,5 см с размахом крыльев 3-5 см, не наносят никакого вреда насаждениям, поскольку питаются исключительно цветочным нектаром. Вредоносность их жизнедеятельности начинается в период размножения, когда каждая такая бабочка начинает откладывать многочисленные желтоватые яйца (до 70 штук в каждой кладке и до 2 тыс. за весь период яйцекладки) на нижней части листьев овощных и сорных растений, а также в растительном мусоре, из которых спустя 1-2 недели вылупляются гусеницы зеленого или грязно-серого окраса, отличающиеся необычайной прожорливостью.

Гусеницы активно поедают листья и мякоть плодов овощных растений (капусты, томатов, перца, редиса, редьки и др.), прогрызая в них многочисленные ходы и засоряя своими испражнениями. Примерно за 1-1,5 месяца своей жизнедеятельности гусеница, продолжая неустанно питаться, увеличивается в размерах (до 4-5 см в длину) и затем окукливается в почве на небольшой глубине, а спустя 1-2 недели превращается в новую бабочку, которая уже через несколько дней после вылета приступает к яйцекладке. В северных регионах в одном сезоне происходит формирование одного поколения совки: гусеницы уходят на зимовку в почву и трансформируются во взрослых особей только следующей весной. А вот в южных регионах в течение продолжительного теплого времени года может происходить развитие 2-4 поколений данного вредителя, который продолжает наносить урон культурным насаждениям с весны до глубокой осени.

Поскольку огородная совка широко распространена во всех областях нашей страны, для многих дачников борьба с данным вредителем оказывается одной из самых актуальных. Заметив первые признаки деятельности совки на своем участке, следует незамедлительно начинать предпринимать должные меры, иначе огородник рискует остаться без урожая не только в данном сезоне, но и, допустив массовое размножение насекомого, лишиться покоя и в последующие годы. Но даже победив вредителя в данном сезоне, не стоит расслабляться, поскольку бабочки в поисках подходящих мест для яйцекладки, могут мигрировать не только с близлежащих участков, но и из соседних областей.

Ранней весной после схода снега, чтобы не дать бабочкам вылететь из своих зимних убежищ, следует произвести глубокую перекопку почвы на грядке. Глубокая перекопка почва показана также поздней осенью, когда гусеницы опускаются в почву на зимовку. В данном случае, переворачивая пласты земли лопатой, их не следует разбивать, чтобы под воздействием низких температур окуклившиеся гусеницы погибли.

Перед подготовкой грядки к посадке необходимо очистить ее от всех растительных остатков. На протяжении всего сезона нужно поддерживать почву вокруг культурных насаждений в чистом состоянии и периодически выпалывать сорняки, а также регулярно рыхлить междурядья.

Борьбу с огородной совкой следует начинать еще на этапе лета взрослых особей с целью отпугнуть их от посадок овощных культур и не дать им возможности отложить яйца на растения. С этой целью под зиму или ранней весной по периметру грядки стоит высадить растения, аромат которых окажется неприятен для вредителя. К таким растениям относятся укроп, кориандр, чеснок, тмин, петрушка, мята перечная и мелисса, а также пиретрум, бархатцы, календула, хризантема, настурция и др.

В этих же целях с приходом устойчивого потепления имеет смысл приобрести готовые феромонные ловушки для отлова бабочек совки и развесить их на колышках на высоте около 1 м по периметру грядки. Ловушки можно соорудить самостоятельно из подручных материалов. Для этого на куски картона необходимо обклеить яркой цветной бумагой, например, желтого цвета, намазать их любым клейким веществом и разместить на грядке. С этой же целью по периметру грядки можно расставить емкости со сладковатой забродившей жидкостью – квасом, компотом, морсом и т.п.

Для отпугивания бабочек и уже появившихся гусениц эффективны опудривания растений по утренней или вечерней росе табачной пылью, просеянной древесной золой, а также высушенной и растертой в порошок травы полыни, пижмы, чистотела, клещевины и цикория и интервалом 4-5 дней. Из этих трав можно приготовить настои для опрыскивания. Для этого третью часть ведра необходимо заполнить измельченной свежесорванной зеленой массой той или иной травы, залить емкость теплой водой доверху и настоять 2 суток, затем процедить и обработать растения.

При появлении на растениях гусениц огородной совки применяются опрыскивания биологическими препаратами (Агровертином, Фитовермом, Актофитом и т.п.). А если все вышеперечисленные мероприятия оказываются неэффективными и массово расплодившиеся гусеницы угрожают сгубить весь урожай, стоит обратиться к «тяжелой артиллерии» и провести обработку инсектицидами (Децисом, Авантом, Каратэ, Волиамом, Корагеном и т.п.).

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 122 | автор: sadovod | Вчера, 09:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.