

::. Парша яблони и груши | Здоровье дачного участка Парша яблони и груши

Паршу считают наиболее распространенным микозом плодовых семечковых культур (яблони и груши) как культурных, так и дикорастущих видов. Особенно она вредоносна в регионах с повышенной влажностью (сюда причисляют Ленинградскую область), когда наблюдают холодную дождливую погоду. Сильное поражение плодов этим заболеванием (эпифитотия) возможно и при жаркой погоде, в период уборки урожая. Это объясняют накоплением инфекции на листьях в первую половину вегетации, когда происходит активное нарастание молодых тканей, и последующим проявлением в период резких августовских перепадов ночных и дневных температур, благоприятствующих развитию патогена. Наиболее опасным временем для растения считают период между распусканием листьев и появлением бутонов. Распространяется инфекциия спорами с помощью ветра и капель дождя. А также патоген зимует на пораженных опавших листьях.

Парша поражает листья, завязи, плодоножки, плоды, реже побеги. Первоначальные симптомы на листьях проступают в виде светло-зеленых пятен, которые потом буреют. На пятнах хорошо различим бархатистый налет оливкового цвета. Пораженная ткань часто выпадает (выкрашивается). Если болезнь проявляется рано, пятна на листьях обычно сливаются, занимая всю листовую пластинку. Это, как правило, ведет к преждевременному листопаду. В результате слабой облиственности (оголения) и ослаблении деревьев плодовые почки могут не формироваться. Тогда деревья, снижая устойчивость к морозам, плохо зимуют и в последующие 2-3 года не приходится ожидать высоких урожаев плодов. Возбудитель парши поражает также плоды у физиологически слабых деревьев, плоды нередко формируются с плохими товарными качествами.

На больных цветоножках выступает обильная бархатистая грибница оливкового цвета, что приводит к их засыханию и опадению. На завязях и плодах отмечают темно-оливковые (до черного цвета) пятна. Как правило, ткань завязей и плодов в местах поражения пробковеет. Этот сформировавшийся под пятном пробковый слой препятствует проникновению патогена внутрь плода. На границе между больной и здоровой тканью, как правило, происходит ее растрескивание: через такие повреждения проникает в плоды и там поселяется гриб, вызывающий плодовую гниль. На пораженных побегах яблони гриб образуют небольшие вздутия, что ведет к образованию трещин и появлению язвочек, часто приводящих к отмиранию побегов. Серьезным мероприятием для снижения вредоносности этого заболевания служит подбор устойчивых к парше сортов семечковых культур. Среди сравнительно новых сортов яблони относительно устойчивыми к парше называют сорта Веньяминовское, Орловское полесье, Солнышко, Имрус, Свежесть, Болотовское, Юбилей Москвы, Строевское, Старт. Загущенность крон деревьев, односторонняя подкормка азотными удобрениями или преобладание их над калийными и фосфорными удобрениями снижает устойчивость деревьев к заболеванию и способствует усилению поражения плодов паршой. Отличным удобрением для плодовых деревьев считают древесную золу (1 кг золы на 1 м²), в которой, наряду с калием и кальцием, содержатся микроэлементы. Золу заготавливают заранее, хранят в сухом месте, так как при попадании на нее влаги, ее качество значительно снижается. Приствольные круги деревьев рекомендуют регулярно пропалывать, так как буйная сорная растительность способствует активности этого грибного заболевания. Чтобы избавиться от зимующей инфекции, осенью, после листопада, перекапывают приствольные круги; при этом основную массу листьев заделывают в почву. Можно Пораженный плод опавшие листья перед перекопкой собрать и сжечь или поместить в компостную кучу, присыпав ее небольшим слоем земли.

Из химических средств наиболее испытанными препаратами считают бордоскую жидкость (3%-ный раствор) и купросат (0,5%), обработку («голубое опрыскивание») которыми рекомендуют осуществлять в начале распускания почек (по «зеленому конусу»). Иногда весной (период порозовения бутонов) практикуют только обработку 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Следующие опрыскивания при необходимости проводят после цветения плодовых деревьев и затем с интервалом 10-15 суток растворами бордоской жидкости или ее заменителей, либо другими предлагаемыми торговой сетью фунгицидами - 0,4% хлорокисью меди (90%.с.п), 0,4% поликарбацином (80% с.п.), 0,4% полихомом (80% с.п.), 0,03% вектрой 0,06% (10% с.к.), байлетоном (5% с.п.), 0,8 % коллоидной серой (70%) и др. Для летних обработок не рекомендуют применять медьсодержащие препараты, так как они могут вызвать ожог листьев и появление сетки на плодах. По мнению специалистов, против этого заболевания в зависимости от погодных условий следует практиковать различные препараты. Если наблюдается холодная дождливая погода, наиболее эффективен строби. При дождливой теплой погоде целесообразно использовать 0,02% скор (25% с.п.), который применяют не более 4 раз за вегетацию.

А. Лазарев, с.н.с. ВНИИ защиты растений

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 229 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.