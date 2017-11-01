

::. Гриб-трутовик - опасный гость на дачном участке | Здоровье дачного участка Гриб-трутовик - опасный гость на дачном участке

Грибы-трутовики являются распространенными жителями любого леса и выполняют здесь важную санитарную функцию, ускоряя процесс разложения отмерших деревьев. Однако на приусадебном участке присутствие трутового гриба может повлечь за собой серьезные проблемы и поставить под угрозу здоровье и даже жизнь плодового сада.

Существует несколько разновидностей трутовых грибов, но все они селятся на древесных культурах и в довольно короткие сроки приводят к разрушению древесины. Причем среди мест своей дислокации они выбирают не только мертвые древесные остатки – пни и валежник, но живые здоровые деревья, и очень часто первопричиной гибели дерева становится как раз разрушительная деятельность гриба-трутовика. Кроме того, этот агрессор может атаковать и любые деревянные постройки и предметы обихода (садовую мебель, забор, беседку, баню и т.п.). Поэтому появление такого гостя на дачном участке должно побудить садовода к немедленному принятию соответствующих мер.

Как и другие разновидности грибов, трутовик размножается спорами, которые легко переносятся ветром на значительные расстояния. Они также могут распространяться контактным путем – птицами, насекомыми, садовым инвентарем и руками самого человека. Для прорастания грибных спор требуется повышенная влажность, поэтому особенно активное расселение трутового гриба приходится на дождливые сезоны. Споры трутовика созревают в конце лета (они располагаются на нижней стороне шляпки), а затем начинают рассеиваться по всей окружающей территории. Исходя из этого, один неказистый трутовик, поселившийся на старом пне в дальнем уголке приусадебного участка, может при благоприятных для него условиях захватить все располагающиеся здесь садовые насаждения и деревянные постройки. К тому же вызревшие споры этого гриба оказываются очень устойчивыми к любым погодным катаклизмам и могут дожидаться своего «звездного часа» на протяжении нескольких лет.

Споры трутовика обычно проникают внутрь тканей пока еще здорового дерева через трещины и повреждения в коре. Причиной образования таких лазеек может выступить запущенное заболевание, морозобоина, солнечный ожог, атака насекомых-вредителей или грызунов, неправильный режим подкормок, а также раны, образовавшиеся в результате непрофессиональной обрезки или перегрузки урожаем, и свежие срезы после обрезки, оставленные без внимания. И судя из этого, защитой насаждений от этого врага является в первую очередь правильная агротехника плодовых деревьев.

Арсенал для борьбы с трутовым грибом весьма скромный: с этим природным созданием, поселившемся на участке, можно бороться только с помощью пилы и огня. На него не оказывают никакого влияния химические препараты, которые обычно применяются для борьбы с грибковыми инфекциями растений. Дело в том, что внешнее проявление трутовика – появление на ветви или стволе дерева его плодового тела, угрожает лишь последующим массовым размножением данного вредителя на близлежащие объекты. А зараженное растение, в древесине которого уже вовсю орудует трутовая грибница, вряд ли будет иметь шансы на выживание. В течение последующих нескольких лет грибница «переработает» здоровые ткани дерева и превратит их в трухлявую массу.

Если на участке обнаружился старый пень, зараженный трутовиком, его потребуется незамедлительно выкорчевать и сжечь. Зараженная грибом ветвь живого дерева подлежит спиливанию. В данном случае необходимо отступить от места образования плодового тела трутовика как можно дальше или полностью спилить ветвь на кольцо – в такой ситуации есть шансы, что грибница пока еще не добралась до тканей проводника. Срез после спиливания потребуется закрасить масляной краской или обработать специальными средствами, предназначенными для этих целей. Их слой потребуется регулярно обновлять до тех пор, пока рана полностью не зарубцуется и на зарастет каллусом (если рана большая, на это потребуется несколько лет).

Более печальная ситуация ожидает садовода в случае образования трутового гриба на штамбе плодового дерева. Такое растение вряд ли будет иметь шансы на восстановление и скорее всего спустя несколько лет полностью погибнет. В данном случае можно на начальном этапе спилить и сжечь плодовые тела трутовика со ствола, а место срезов закрасить любой масляной краской. Подобные новообразования могут позднее возникать на других частях зараженного дерева – их также потребуется своевременно удалять. Дерево с пораженным штамбом можно пока не спиливать, а отложить это мероприятие на пару сезонов, в течение которых ему на замену будут высажены новые саженцы. С вступлением молодых деревьев в фазу плодоношения, зараженное трутовой грибницей дерево спиливают и сжигают.

Безобидный на вид гриб-трутовик, поселившийся в единственном экземпляре на пне от спиленного когда-то дерева, может представлять очень опасную угрозу для всего фруктового сада и дачных построек, поэтому советую садоводам быть бдительными и незамедлительно изгонять таких непрошенных гостей со своего участка.



Кудрина Ирина

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::. прочитало: 232 | автор: sadovod | Вчера, 11:32 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.