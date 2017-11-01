

::. Ядовитые садовые культуры | Здоровье дачного участка Ядовитые садовые культуры

Каждый из нас стремится разнообразить свой сад эффектными декоративными культурами, но далеко не все знают, что некоторые из них являются ядовитыми. Это не значит, что нужно лишать себя удовольствия любоваться такими красивыми растениями: их ядовитость не представляет никакой опасности для взрослого здравомыслящего человека, которому вряд ли придет на ум попробовать на вкус, например, цветочные почки гортензии.

Совсем другая ситуация возникает, когда в семье есть маленькие дети, уследить за которыми порой просто невозможно. В этом случае имеет смысл ограничить доступ к потенциально опасному растению, либо отложить его посадку до момента, пока ребенок не вступит в сознательный возраст. В любом случае, хочу предупредить читателей и рассказать о некоторых садовых культурах, которые содержат ядовитые вещества и могут причинить вред нашему здоровью.

Упомянув о популярной среди садоводов гортензии – восхитительном декоративном кустарнике, стоит уточнить, что во всех ее частях содержится цианид и особенно велика его концентрация в цветочных почках растения. Первыми признаками отравления этим веществом являются одышка, усиленное потоотделение, потеря сознания, судороги. Поэтому не стоит оценивать вкусовые качества этого декоративного растения, а работая с ним необходимо одевать перчатки – сок, выделяющийся при обрезке куста может стать причиной сильного дерматита.

Многих не оставляет равнодушным изысканная красота и аромат соцветий олеандра – пышно цветущего вечнозеленого кустарника, в южных регионах культивируемого в открытом грунте, а в Средней полосе - в домашних условиях. Все его части содержат токсичные вещества – инериин, гликозиды и олеандрин, которые при попадании внутрь организма вызывают поражение нервной, пищеварительной и кровесной систем. Кроме того, длительное вдыхание аромата его цветов может вызывать головную боль, сильную одышку и рвоту.

Не менее коварным является популярный рододендрон – очень красивый, но ядовитый кустарник. Андромедотоксин, содержащийся во всех частях этой эффектной культуры, при попадании в организм вносит разлад во все клеточные рецепторы организма, приводя к коме и летальному исходу. То же самое можно сказать и о восхитительных азалиях, принадлежащих так же, как рододендрон, к семейству Вересковых.

Нередко садоводы для создания живой изгороди на участке отдают предпочтение снежноягоднику, бересклету, волчеягоднику или бирючине. Эти растения, высаженные плотным строем, действительно, выглядят очень декоративно, к тому же к концу сезона покрываются яркими ягодками. Но если плоды этих ядовитых культур у взрослого человека вызывают лишь эстетический восторг, то у ребенка – еще и желание попробовать их на вкус, что может повлечь за собой сильнейшее отравление.

Не менее популярными среди дачников являются хвойные культуры, создающие неповторимый акцент в саду. Эти эффектные растения способны вписаться в любой ландшафт и преобразить даже самый унылый пейзаж, но выбирая среди большого разнообразия хвойных культуру для посадки, стоит быть осторожными с тисом ягодным и можжевельником казацким. Во всех частях этих растений содержатся высокотоксичные яды, особо высокая концентрация которых наблюдается в их плодах.

Вряд ли кому-то придет на ум использовать в пищу луковицы таких популярных цветочных культур, как пролески, подснежники, мускари, крокусы, нарциссы и гиацинты. Но все же стоит знать, что при попадании внутрь организма частей этих ядовитых растений могут наблюдаться удушье, рвота, диарея и другие крайне неприятные явления. Поэтому работая с ними необходимо всегда надевать перчатки, не тереть глаза и нос, а также не хранить луковицы этих цветов в непосредственной близости от продуктов питания.

Ядовитым является также ландыш майский, нередко встречающийся в наших садах и содержащий во всех своих частях конваллятоксин, конваллозит и строфантидин, которые приводят к нарушению работы сердца.

Стоит упомянуть и об элегантных каллах, содержащих в своем соке составе оксалат кальция, вызывающий при попадании в организм помимо рвоты и поноса сильнейший отек гортани, который может повлечь за собой удушье.

Не менее опасными для здоровья человека являются безопасные на вид морозник, аконит, наперстянка, аквилегия и дельфиниум, содержащие в своем составе токсичные алкалоиды, высокая концентрация которых в организме человека может привести к весьма печальным последствиям.

Я перечислила лишь самые распространенные декоративные растения, которые наиболее часто встречаются на наших участках. Об их ядовитости узнала из специальной литературы, но на себе перепроверить эту информацию пока не рискнула. Знаю, что многие из этих культур применяются в классической медицине и гомеопатии для приготовления лекарств – мизерная доза их ядов действует на человека как лекарство. Поэтому не стоит сильно пугаться и бросаться сразу выкорчевывать эти красивые растения – с ними всего-навсего следует вести себя осторожней и действовать по принципу «Предупрежден – значит вооружен».

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 378 | автор: sadovod | Вчера, 10:18 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.