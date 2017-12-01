Муравьи на садово-огородном участке и в городе

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На садово-огородном участке или в городе муравьев следует считать вредителями, хотя они, возможно, приносят некоторую пользу: аэрируют почву, перелопачивают ее верхние слои и уничтожают на одном из этапов своей жизни немало вредителей. Почвенные и другие виды муравьев, которые живут в лесу и являются составной частью агроценоза (цепочка столетиями формировавшихся взаимоотношений с другими объектами леса), безусловно, важны для человека. Но в качестве крайней меры нежелательные поселения муравьев приходится уничтожать.

Несколько видов муравьев следует считать нашими большими недругами. Так, домовые рыжие муравьи Monomorium pharaones (размер рабочих особей 2 мм, самцов 3 мм, самок 3-6 мм), активно размножаясь в теплых условиях круглый год, заселили отапливаемые здания. Чаще всего они обитают в малодоступных местах: в стенах за обшивкой, штукатуркой, кафельными плитками, в перекрытиях между этажами, под досками, линолеумом, за дверными коробками, в электрических выключателях, под подоконниками, в бельевых, кухонных шкафах. В городе они расселяются чаще всего с продуктами питания: от пищевых производств через продовольственные магазины в жилые дома, которые заселяются также при переезде жильцов из зданий, где имелись эти насекомые, в новые квартиры. Рыжие муравьи, кроме того, являются механическими переносчиками возбудителей ряда инфекционных заболеваний человека: туберкулеза, дизентерии, полиомиелита, чумы, брюшного тифа и др. Особенно они опасны в больницах, родильных домах. Эти муравьи способны сохранять жизнеспособность, не получая корма, по несколько месяцев.

Многие садоводы и огородники на своих участках ведут постоянную войну с муравьями. Перед ними стоит задача: если не полностью избавиться от этих вредителей, то хотя бы значительно снизить их численность. Добиться этой цели можно, применяя комплекс различных мероприятий.

Чтобы уничтожить муравьиную семью, поселившуюся на приусадебном участке, надо найти их гнездо, «пройдя» по муравьиным тропинкам. Прежде всего, можно попытаться выкопать лопатой и переложить все гнездо в ведро, а затем перенести его за территорию участка.

Рассматривать муравьев в открытом грунте как вредителей следует только в их взаимосвязи с тлями: будут тли - будут их «пасти» муравьи, которые активно способствуют размножению своих «дойных коров». Часто достаточно очистить дерево от листовой тли, чтобы освободить его от муравьев, которых они привлекают сладким экскрементами. Поэтому ряд защитных мероприятий надо направлять на уничтожение тлей. Эффективнее всего начинать их ранней весной (с появлением сорной растительности, на которой тли первоначально питаются, и первых листочков на культурных растениях), когда тлей еще немного, а имеются только самки-расселительницы. Препараты против тли, и химические, и биологические, в торговле сейчас представлены очень широко.

Жестких способов борьбы с муравьями немало, но большинство их недостаточно эффективны. Бороться с ними непросто, так как муравьи - подземные жители, у которых матка находится на достаточно большой глубине (до 1-1,5 м и более).

В течение многолетней войны с муравьями было предложено много народных средств.

Некоторые садоводы считают, что достаточно посыпать поверхность почвы калийной солью, - и муравьи уйдут, и больше не появятся. Но мало вероятно, что они бросят матку; и что будет, когда это удобрение растворится в результате дождей? Скорее всего, если калийная соль придется им не по нраву, рабочие муравьи просто сделают выходы на поверхность в другом месте. Советуют также испытать такой прием: обработать почву вокруг гнезда и тропок растительным маслом, на стакан которого надо добавить растолченную головку чеснока. Другие кладут в муравьиное гнездо свежеобожженную негашеную известь, говорят, это снижает количество особей в гнезде. Кое-кто из огородников борется с муравьями при помощи крепкого раствора поваренной соли или раскладывает соль вокруг норки, затем поливает ее горячей водой. Полагают, что муравьям не нравится запах пижмы, полыни горькой, мяты полевой. Считается, что муравьи плохо переносят запах аниса: его зеленые или высушенные листья или стебли раскладывают в местах скопления насекомых. Имеются сведения, что муравьев отпугивает запах петрушки, листьев томата, лаврового листа и горчицы. Можно использовать в качестве приманки поролон, пропитанный водным раствором меда: собравшихся на нем муравьев регулярно стряхивают в наполненное водой ведро. Но этот способ очень длительный, трудоемкий и кажется бесконечным.

Предлагают также заливать гнездо крутым кипятком, повторяя эту операцию до тех пор, пока не погибнут все муравьи, живущие внутри многочисленных сложных ходов и галерей гнезда. Если работу не довести до конца, то муравейник оживет и восстановит свою численность. Советуют на штамб плодовых деревьев, листва которых заселена тлями и посещается муравьями, надеть воронку из картона, толи, рубероида или др. материала с гладкой несмачивающейся поверхностью (лавсана, целлулоида), внутреннюю поверхность воронки изнутри смазать тонким слоем вазелинового масла или солидола - муравьи завязнут. Но вполне возможно, что через некоторое время этот слой может покрыться сором (например, телами муравьев), по которому новые орды муравьев устремятся вверх.

Ствол дерева можно обмотать ватой или шерстью, смоченной в карболовом растворе. Возможен такой прием: в ведре с горячей водой растворить 300 г хозяйственного мыла, 2 ст. ложки карболовой кислоты и 10 ст. ложек керосина. Все тщательно перемешать, полученным раствором полить места скопления муравьев, а также опрыснуть те деревья, по которым они ползают.

В последние 10-15 лет разработаны и выпускаются промышленностью химические препараты (инсектициды), облегчающие очищение сада или огорода от муравьев. Препараты выпускают в виде аэрозолей: амизоль, блантекс, вираж, морин, перол, таран (д. в. - перметрин), фарацид (бура) и др. Применение перечисленных препаратов позволяет уничтожить рабочих особей, а также создать оградительные барьеры от насекомых. Наиболее эффективное средство в борьбе с муравьями - сладкие ядовитые приманки, содержащие специфические вещества или инсектициды. Опрыскивание хороших результатов не дает, так как в этом случае погибают только муравьи-фуражиры, ползающие по поверхности почвы и по обработанным растениям. Главная же цель - уничтожение матки и приплода. Кстати, вне гнезда «работает» лишь незначительная часть насекомых, а 70-90% рабочих особей, самки и расплод получают пищу, принесенную фуражирами.

А. Лазарев, ст. науч. сотр. ВНИИ защиты растений

Газета «САДОВОД» 2003г.



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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 12:43 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.