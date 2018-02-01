Предупреждение болезней и размножения вредителей в садах

Многие садоводы недооценивают агротехнические методы, хотя они самые экологически чистые, способствуют повышению выносливости растений и в то же время создают критические условия для жизнедеятельности возбудителей болезней и вредителей в садах и ягодниках. Оптимальные условия для роста и развития позволяют выращивать здоровые деревья и кустарники, обладающие повышенной устойчивостью к вредителям и болезням.

Подбор подвоев, повышающих иммунитет прививаемых растений, внесение извести для борьбы с избыточной кислотностью, применение лучших видов минеральных и органических удобрений, подбор и посадка сортов, сравнительно устойчивых к наиболее вредоносным насекомым и микробам, повышение зимостойкости и выбор сортов, наименее страдающих от неблагоприятных климатических условий и резких колебаний температуры и влажности, использование карликовых и полукарликовых подвоев с неглубоким залеганием корней там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, создание холмиков и гряд перед посадкой - все это может заметно укрепить здоровье плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В настоящее время особое внимание уделяется выращиванию оздоровленного посадочного материала на безвирусной основе. Стоит он дорого, и хотя садоводы избегают больших затрат, покупка неоздоровленного посадочного материала обойдется им в конечном счете дороже.

Нельзя допускать загущения посадок при закладке садов и ягодников - это не только нарушает световой режим, но и способствует размножению вредителей и развитию болезней.

Необходимо уничтожать растения, являющиеся кормовыми для вредителей, например, вьюнок и щирица подкармливают паутинного клеща, а осока - катализатор бокальчатой ржавчины. Сорняки - бич для всех культурных растений, особенно ягодных, которых они лишают пищи и влаги.

Агротехнические способы помогают подобрать и правильно разместить культуры, страдающие от одних и тех же возбудителей болезней и вредителей. Так, можно использовать пространственную изоляцию, например, малины, картофеля и земляники, имеющих общих вредителей и болезни.

Простой агроприем – удаление за пределы участка опавшей листвы - убережет сад от распространения парши, коккомикоза, грушевого клопика, белой пятнистости, казарки и др.

Правильное формирование и обрезка помогут избежать повышенной влажности и, как следствие, распространения грибной инфекции в кронах деревьев. Этому же будет способствовать осенняя перекопка почвы, в результате которой зимующие вредители оказываются на поверхности и гибнут от морозов.

Недруги растений могут находиться и на ветвях, в трещинах и расщелинах коры на штамбах. Очистка коры позволяет удалять долгоносиков, гусениц плодожорки и др. Только не забывайте при очистке вокруг штамба расстилать пленку или мешковину, а затем все, что попало на подстилку, - сжигать.

В борьбе с черным раком и морозобоинами эффективна осенняя побелка деревьев.

Многое можно сделать и в питомниках, например, отбирать только здоровые плоды для получения семян и срезать для прививки черенки только с проверенных маточных деревьев, а также подбирать лучшие подвойно-привойные комбинации для получения выносливых саженцев.

Все агротехнические приемы не требуют покупки ядохимикатов, поэтому не наносится никакого вреда окружающей среде и человеку. Это надежные профилактические мероприятия, которые предупреждают размножение и распространение болезней и вредителей в наших садах.

Т. Гусева, канд. с-х. наук

Газета "САДОВОД"

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