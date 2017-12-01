Дорогие друзья, уважаемые садоводы!

Подходит к концу 2017 год, еще один год нашего совместного творчества. За 2017 г. наш сайт посетило более 1,5 млн. чел. Продолжает работу проект «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» от Gazetasadovod.ru, на который подписаны тысячи садоводов. Каналу «Газета садовод-видео» в 2018 г. исполнится 5 лет. За 2017 г. канал посетило более 3 900 000 зрителей со всех концов мира.

Мы очень надеемся, что и в 2018 году мы будем вместе с вами.

Во многом 2017 год был непростым. Но, не взирая ни на что, долгая зима пройдет, вступит в свои права весна и начнется новый сезон - сезон экспериментов на грядках, удач и открытий и просто удовлетворения при виде урожая, выращенного своими руками, собственным трудом.

А мы всеми силами постараемся помочь вам в этом добрым советом опытных садоводов-огородников и компетентными рекомендациями ученых.

С наступающим Новым 2018 годом вас, дорогие друзья, здоровья вам и вашим близким, благополучия, новых успехов и богатых урожаев!

Счастья в Новом 2018 году!

Редакция интернет-издания "Gazetasadovod.ru”

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»