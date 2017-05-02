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::. Мастер-класс Владимира Соловьёва | новости
Мастер-класс Владимира СоловьёваХотите овладеть искусством делового общения и эффективно заключать сделки?

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Мы считаем, что инвестиции в собственные знания — самые рентабельные и самые окупаемые.
Именно поэтому, на наших мероприятиях собираются несколько тысяч предпринимателей и топ-менеджеров в одном зале.

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то Вам просто необходимо принять участие в мастер-классе от самого известного специалиста ведения жёстких переговоров - Владимира Соловьёва!

Узнайте о мощнейших инструментах, с помощью которых, Вы достигнете поставленных целей не только в бизнесе и политике, но, даже, и в личной жизни!

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Как управлять людьми на основе психологического влияния для достижения максимальной работоспособности команды?
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::. прочитало: 52 | автор: sadovod | Вчера, 10:53 | Комментариев 0 |
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