

::. Вилла: из Италии на 6 соток | новости Вилла: из Италии на 6 соток

Как известно каждому школьнику, Италия расположена на Апеннинском полуострове Средиземного моря. Однако такое выгодное географическое положение не означает, что ее территория идеально подходит для сельского хозяйства.

Многие заболоченные земли стали пригодны для земледелия после создания системы сточных каналов. Однако число строительных материалов, доступных жителям полуострова, было ограничено - в строительстве использовался преимущественно мрамор и более мягкие породы камня. Этим объясняются многие особенности архитектуры Рима, в том числе и облик загородных поместий, которые назывались виллами. Обычно виллы представляли собой то, что сегодня называется фермерским хозяйством, но богатые владельцы обычно пользовались ими как дачами, приезжая туда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Большинство дошедших до наших дней вилл - роскошные дома, предназначенные для отдыха знати.

Древний Рим знал виллы во все времена. При этом загородные дома различных эпох не слишком различались по планировке: архитектура вилл оставалась неизменной на протяжении всей истории древнего Рима.

На сегодняшний день одной из наиболее изученных историками вилл является так называемая "вилла Мистерий" или вилла Фарнезина, находившаяся недалеко от Помпеи и погибшая вместе с городом во время известного извержения вулкана в I в. до н. э. Она представляла собой один из типичных загородных домов той далекой эпохи. В ее оформлении использованы все новейшие достижения римской архитектуры того времени - применение в строительстве обожженного кирпича и каррарского мрамора, роспись стен в помещениях красочными фресками... Благодаря раскопкам в Помпеях, первый римский стиль живописи, при котором стены комнат расчленялись изображенными на них архитектурными элементами, а отдельные поверхности заполнялись затейливыми орнаментами, получил название "помпейского". Главное здание виллы окружено хозяйственными постройками и домами рабов.

Сельское хозяйство древнего Рима было ориентировано на производство различных сортов злаков, и в гораздо меньшей степени - на животноводство, но хозяин этой виллы уделял внимание обеим этим формам сельского хозяйства, поскольку поместье располагалось в горном районе с обширными пастбищами. Невдалеке от дома раскинулись плантации олив и обширные виноградники. Вина из Италии славились на всей территории древнего мира. Тысячи вилл, таких же, как Фарнезина, снабжали Вечный Город продовольствием на протяжении многих сотен лет. За это время слово "вилла" успело прочно войти в языки многих народов. И у нас в России часто садоводы, конечно в шутку, свои домики на 6 сотках называют виллами. Представление же о том, что символизировало собой слово "вилла", надолго пережило саму великую Римскую Империю.

В. Владимирский

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 180 | автор: sadovod | Сегодня, 10:45 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.