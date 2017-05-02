

::. Пиво, салаты и настои из пырея | Рецепты Пиво, салаты и настои из пырея

О вредоносности этого злостного злака, с которым приходилось, наверное, каждому бороться на огородах или дачных участках, говорить не приходится: распространен он повсеместно. О его живучести и протяженности корневой системы ходят легенды. Разветвленное подземное корневище с огромным количеством почек (у растений их до 250 млн. на га), разрезанное на множество частей, хотя бы размером 1-2 см, оставшись на малой глубине почвы в 2-3 см, дает новый зеленый побег. Правильнее сказать, целый пучок побегов. Корневища пырея крайне устойчивы к высушиванию, промораживанию и другим неблагоприятным факторам среды; трогаются в рост при малейшем повреждении или оказавшись в рыхлой почве. Благодаря им осуществляется невероятная скорость размножения этого растения. Семена формируются при уплотнении и иссушении почвы (при затруднении развития корневищ), но большая их часть не всхожа. Растение пырея существует 5-7 лет, затем изреживается и гибнет. В подавляющем большинстве случаев это трудноискореняемое растение рассматривают как сорняк. Но животноводам южных областей это растение дает устойчивый травостой, измеряющийся 5-6 т первоклассного

Сена на 1га, так как урожайность пырея может достигать 2,5 кг/кв. м. На песчаной почве его урожайность намного ниже - до 1,0 кг/ кв. м. Кроме жвачных, молодую зелень пырея с удовольствием поедают кошки и собаки, нутром чувствующие полезные качества этого растения. Можно скармливать его кроликам и птице. Любят лакомиться пыреем и медведи. До революции 1917 года его специально заготавливали для экспорта как лекарственное растение в довольно значительных количествах. Например, только в Полтавской губернии ежегодно собирали до 200 пудов корня. Да и сейчас Польша отправляет в Западную Европу много этого фармакопейного сырья.

Высушенные корневища пырея, содержат 5-6% белка, 30-40% Сахаров, 10% полисахаридов. Вместо крахмала в них содержится тритицин - сахар, гидролизующийся до фруктозы, Аскорбиновой кислоты - до 150 мг%, каротина - до 6 мг%. Кроме того, есть инулин, инозит, левулеза, маннит, агропирин, глюкованилин, жирное масло, эфирное масло и немного сапонина.

Применяют пырей как отхаркивающее, моче- и потогонное средство, для регулирования солевого обмена веществ в организме.

Отвар из корневищ: 25 г корневищ залить 250 мл воды и кипятить на слабом огне 10 мин., настаивать 1 час, процедить. Пить по 1 столовой ложке трижды в день перед едой. Рекомендуют при моче- и желчекаменной болезнях, простуде, ревматизме, подагре, бронхите, пневмонии, цистите, нефрите, коликах, гастритах, экссудативном диатезе, фурункулезе, рахите, сахарном диабете, гипертонической болезни.

Настой из корневищ: 10 г корневищ настоять в 400 мл охлажденной кипяченой воды в течение 12 час., процедить; корневища снова залить 200 мл кипятка на 1 час, процедить; оба настоя смешать. Принимать по 100 мл 2-4 раза в день после еды при желчекаменной болезни, фурункулезе, подагре, ревматизме, простуде, кашле. Курс лечения 3-4 недели.

Вместо отвара при камнях в желчном пузыре предлагают использовать также сок из свежих листьев и стеблей пырея по 0,5 стакана в день.

Противопоказания не установлены.

Заготавливают корни пырея при осенней или весенней перекопке участка, когда они содержат оптимальное количество биологически активных соединений. Освобождают от остатков листьев и стеблей, отряхивают от почвы, мелко режут и сушат в хорошо проветриваемом помещении. После перетирки сухой корень просеивают, удаляя мусор. Хранят в хорошо закрытых банках, не более 3 лет.

Благодаря содержанию массы полезных биологических компонентов и веществ, корневища пырея обладают высокой пищевой ценностью.

Пиво из пырея: 800 г сухого корня, 50 г дрожжей, 18 л воды, 50 г хмеля. Корни заливают 12 л холодной кипяченой воды и оставляют на ночь. В той же воде отваривают 1 час, помешивая до тех пор, пока корни не утонут. В неостывшее процеженное сусло процеживают хмель. Оставшиеся корни заливают еще 6 л воды и кипятят. Отцеживают и смешивают обе порции сусла. Затем отливают 6 л и охлаждают до 20...25°С. Положив в последний раствор дрожжи, емкость помещают в теплое место. Спустя 7-8 час. на поверхности образуется белая пена. Сусло еще раз процеживают, сливают вместе и через 3 час. разливают по сухим бутылкам, которые сначала выдерживают 12 час. в теплом месте, а потом переносят в прохладное помещение. На следующий день бутылки закупоривают и через 10 дней пиво готово к употреблению.

Салат из пырея: 100 г корневищ, 50 г крапивы, по 30 г одуванчика, сныти и подорожника, 15 г лука зеленого, 100 г майонеза (сметаны, соуса томатного или масла подсолнечного), соль, зелень укропа и петрушки. Отварные корневища пырея смешать с бланшированными листьями крапивы, одуванчика, сныти, подорожника, посолить, тщательно перемешать. Заправить майонезом и посыпать зеленью.

Салат из пырея и свеклы: 200 г корневищ, 100 г щавеля, 100 г свеклы, 50 г майонеза (сметаны или растительного масла), 15 г зеленого лука, укроп, петрушка, соль по вкусу. Корневища промыть, очистить от кожицы, промыть в подсоленной воде до мягкости, измельчить и смешать с пюре из листьев щавеля и отварной свеклы. Заправить майонезом и посыпать мелко нарезанной зеленью и луком.

Крупа из пырея используется как добавка к другим крупам при приготовлении каши. Подземные ветвящиеся белые корневища выкапывают ранней весной, высушивают на воздухе, перетирают для удаления бурых чешуек, расположенных в узлах корневищ, после чего мелют. Аналогичным образом приготовляют муку из корневищ, которую используют как добавку в зерновую муку для выпечки хлеба, лепешек, блинов, при варке каши и киселя.

Пережаренные корневища пырея можно использовать вместо кофе, так как не содержат кофеина. Из них же можно готовить запеканки, пюре, котлеты, начинки для пирожков.

А. Лазарев, старший научный

сотрудник Всероссийского НИИ

защиты растений

Газета «САДОВОД» 2001г



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::. прочитало: 236 | автор: sadovod | Вчера, 11:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.