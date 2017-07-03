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::. ГРЕНКИ СО ЩАВЕЛЕМ И ЗЕМЛЯНИКОЙ | Рецепты
ГРЕНКИ СО ЩАВЕЛЕМ И ЗЕМЛЯНИКОЙГРЕНКИ СО ЩАВЕЛЕМ И ЗЕМЛЯНИКОЙ
Сначала подготовим начинку. Для этого промытый и чуть подсушенный щавель (без черешков) нарежем, посыпем сахарным песком и перемешаем, добавим в него целые мелкие ягоды земляники.
Ломтики белого хлеба (желательно крупные) намочим в молоке или в воде и поджарим с одной стороны на разогретой сковороде на растительном или смеси растительного и сливочного масла (можно и на топленом), перевернем их, все "пустоты" (промежутки между кусками) заполним намоченным хлебом, чтобы образовавшийся в начинке сок не стекал на сковороду. Выложим начинку на хлеб, разровняем, закроем крышкой. Когда щавель изменит цвет, гренки можно считать готовыми. Единственное, за чем необходимо проследить, чтобы хлеб подрумянился, но не пригорел. Эти гренки можно есть и в горячем, и в холодном виде.
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::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Сегодня, 09:44 | Комментариев 0 |
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