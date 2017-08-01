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::. Плов с чесночными листьями | Рецепты
Плов с чесночными листьямиПлов с чесночными листьями
Приготовьте заранее репчатый лук, нарезанный кольцами, листья чеснока, нарезанные поперек шириной 4-5 мм, пару зубчиков чеснока (неочищенных) и тщательно отмытый рис, томат-пасту или кетчуп, лавровый лист.
Для того чтобы рис хорошо промылся, нужно сначала довести его до кипения в небольшом количестве воды, а потом промывать холодной водой до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной. Воду слить.
В очень хорошо разогретое растительное масло опустите подготовленный лук и, непрерывно помешивая, прожарьте его в течение 1 -2 минут, опустите туда же чеснок и, продолжая помешивать, прожарьте и его, положите неочищенные дольки чеснока, рис, посолите. Томат-пасту или кетчуп размешайте в кипящей воде и аккуратно залейте рис так, чтобы он был покрыт слоем жидкости в 1 -1,5 см. Воткните пару лавровых листиков в рис. Дайте закипеть, и варите на среднем огне, не мешая, до тех пор, пока жидкость не испарится настолько, что ее можно будет покрыть крышкой (или тарелкой) меньшего диаметра, чем у кастрюли. Закройте кастрюлю крышкой (получится рис под двумя крышками), сделайте самый маленький огонь и доведите рис до готовности. Переложите всё в широкую миску, посыпьте перцем и перемешайте.
Не лишним будет указать для первого раза соотношение масла, риса и воды. На стакан (250 мл) риса приблизительно 50-70 мл масла и два стакана воды.

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::. прочитало: 57 | автор: sadovod | Сегодня, 11:16 | Комментариев 0 |
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