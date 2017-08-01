ЛУК ФАРШИРОВАННЫЙ

Приготовление этого блюда разделяется на два этапа: подготовка луковиц и фарша.

Чтобы нафаршировать луковицу, нужно вынуть серединку. Это можно сделать, отварив лук до полуготовности как очищенный с отрезанными верхушками, так и в шелухе (а потом уже подсушить, очистить и отрезать верхушки). Удаленная сердцевина обычно используется для приготовления фарша.

Фарши могут быть совершенно разные: мясные, рыбные, грибные, овощные. Например, грибной с кабачками.

Отваренные в течение 5-10 минут грибы мелко нарежьте, поджарьте на растительном масле, добавьте измель ченный лук из середины и мелконарезанные кабачки, посолите. Чтобы фарш не был очень водянистым (кабачки дадут сок), положите в него или растолченные сухари, или отварной рис. Еще немного пожарьте. Полученным фаршем начините подготовленные луковицы, уложите их в смазанный маслом сотейник и доведите в духовке до готовности.

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