

::. Вкусные рецепты из кабачков | Рецепты Вкусные рецепты из кабачков

Хочу начать с очень хорошо известного блюда «кабачки жареные». Лет 40-45 тому назад их подавали в любом ресторане южных городов. Потом их «затмили» оладьи из кабачков. Вряд ли кто из хозяек сейчас ими не балует своих домочадцев.

Но давайте однажды вместо любимых оладьев нарежем кабачок поперек кольцами в 1-1,5 см, посолим, потрем друг о друга, обваляем в муке, обжарим до румяной корочки с обеих сторон и подадим со сметаной или без неё. А теперь немного поэкспериментируем с этими кругляшками. Например, сделаем тарталетки из кабачков.

Тарталетки из кабачков с рыбой

Для начинки возьмем рыбные консервы, например, скумбрию или лосося натурального в собственном соку. Раскрошим рыбу на мелкие кусочки, вынув косточки, нарубим мелко репчатый лук, яйца, добавим очень немного отварного риса и поджаренные сердцевины кабачков, все перемешаем, заполним тарталетки, польем их сверху майонезом и запечем. При подаче на стол посыпем мелконарезанным укропом.

Эти тарталетки можно делать и не запекая, но предварительно хорошо подрумянив кабачки.

Приготовление тарталеток несколько трудоёмко, но обжаривание кабачков придает им особый вкус. Потом это оригинально, каждую из них можно украсить, например, творожные - ягодами, к сырным подойдут кусочки груши или апельсина, на рыбные можно положить нарезанные мелкими кусочками помидоры, плюс к этому веточка зелени - и это уже произведение искусства.

Если нет времени, поступи те проще. Кабачки хорошо фаршируются. При этом возможны разные варианты подготовки кабачков. Остановлюсь на двух из них. Условно назову их «лодочки» или «чашечки». Для того чтобы получились «лодочки», кабачок нужно разрезать вдоль, вынуть середину, для «чашечек» кабачок разрежем поперек на кусочки длиной сантиметров пять-шесть и тоже вынем сердцевину, но оставив донышко. Перед тем, как заполнить их фаршем, отварим в соленой воде в течение 5-10 минут, вынем и дадим остыть.

В большинстве случаев сердцевина используется при приготовлении фарша. Для этого ее нужно мелко нарубить и поджарить.

Кабачки, фаршированные легким

Самое вкусное легкое - телячье, если нет выбора, можно использовать и говяжье, и свиное. Легкое, разрезав на куски, отварите до готовности (но желательно не переварить), остудите и пропустите через мясорубку вместе с отваренным кусочком свиного сала (оно придаст нежность фаршу). Репчатый лук мелко нарубите или нарежьте и поджарьте до золотистости на растительном масле, добавив в него семена укропа, тмина или кориандра (что у вас есть под рукой). К фаршу добавьте обжаренную сердцевину кабачка, нарубленные яйца, вылейте в него масло с луком и пряностями, перемешайте (можно посолить по вкусу).

Заполните кабачки фаршем, смажьте их маслом и подрумяньте в духовом шкафу. Посыпанные сверху (перед тем, как ставить в духовку) натертым сыром они будут еще вкуснее.

Кабачки с рисом и сливами

Хорошо промытый и подсушенный рис опустите в разогретое растительное масло и, непрерывно помешивая, дайте ему прожариться, добавьте сначала нарезанный кольцами репчатый лук, тоже поджарьте, затем нарезанные кубиками кабачки, их тоже прожарьте в течение 1-2-х минут, после чего положите 2-3 зубчика неочищенного чеснока, нарезанную пряную зелень (укроп, базилик, эстрагон) и сливы, нарезанные половинками или четвертинками (без косточек), посолите, залейте кипящей водой, хорошо еще добавить 3-4 вишневых или 1-2 лавровых листика. Сверху уложите слой нарезанных слив. Доведите до кипения и убавьте огонь.

Когда вода испарится до уровня сливы, положите в кастрюлю крышку меньшего диаметра и закройте сверху крышкой от кастрюли (ваше блюдо окажется под двумя крышками. Проследите, чтобы нижняя не захлестывалась кипящей водой). На очень малом огне доведите до готовности риса. Выложите все в широкое блюдо, посыпьте белым или черным молотым перцем и тщательно перемешайте. Соотношение вода : рис приблизительно 1,5-2:1. Все остальное по вашему вкусу. Сливы придают этому блюду «кислинку».

В. Фомина

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 41 | автор: sadovod | Сегодня, 10:45 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.