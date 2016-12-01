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::. МЕДОНОСЫ | Словарь садовода. Что такое… ?
МЕДОНОСЫ
- растения, с цветков которых пчелы и некоторые другие насекомые собирают нектар. В каждом цветке липы крупнолистной его образуется 0,5-11,6 мг, липы сердцевидной - 0,15-0,75 мг, донника -0,16 мг, а малины - более 14 мг. Своей медопродуктивностью (количеством меда в 1 кг, продуцируемым пчелами из нектара, собранного с площади в 1 га чистого насаждения) выделяются: липа
- 1000, ива - 200, желтая акация - 350, яблоня, груша, вишня, слива, черешня -20-30, смородина, крыжовник - 50-60, малина - 100, гречиха - 60-90, подсолнечник - 30-40, донник - 200-300, клевер
- 100-125, люцерна - 50-60, фацелия -150-200, иван-чай - 300-350.
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::. прочитало: 16 | автор: sadovod | Сегодня, 10:10 | Комментариев 0 |
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