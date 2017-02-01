Гу́мус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус является продуктом жизнедеятельности почвенных организмов, прежде всего дождевых червей. Гумус составляет 85—90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности. В состав его входят гуминовые, ростовые, биологические вещества и витамины, которые оказывают существенное влияние на развитие растений и микрофлору почвы. Чем больше гумуса, тем плодороднее почва. В гумусе заключено 90% почвенного азота, 80% серы, 60% фосфора. При разложении гумуса и органических остатков выделяется много углекислого газа, который поступает в припочвенные слои атмосферы и служит источником углеродного питания растений. При повышении содержания гумуса наблюдается увеличение обменного калия, доступных для растения форм фосфора, кальция, меди, цинка.

Гумус является универсальной системой, определяющей и регулирующей уровень практически всех факторов, способствующих росту плодородия почв (структуру, плотность, водоудержиеающую способность, кислотность и др.)» Гумус повышает эффективность минеральных удобрений, создает запас питательных веществ, необходимых растениям, физиологически активных веществ.



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