Мульчи́рование — покрытие поверхности почвы мульчей (англ. mulch). Для мульчи используются разнообразные материалы (солома, торф, навоз и т. д.). Мульчирование является эффективных способов поддержания здоровья растений: сохраняет влагу в почве, препятствует прорастанию сорняков, предотвращает перегрев почвы под солнечными лучами, а зимой – уменьшает промерзание почвы.

Замульчированные растения образуют большее количество придаточных корней

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