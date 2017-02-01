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::. Мульчи́рование | Словарь садовода. Что такое… ?
Мульчи́рование — покрытие поверхности почвы мульчей (англ. mulch). Для мульчи используются разнообразные материалы (солома, торф, навоз и т. д.). Мульчирование является эффективных способов поддержания здоровья растений: сохраняет влагу в почве, препятствует прорастанию сорняков, предотвращает перегрев почвы под солнечными лучами, а зимой – уменьшает промерзание почвы.
Замульчированные растения образуют большее количество придаточных корней
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::. прочитало: 35 | автор: sadovod | Вчера, 10:53 | Комментариев 0 |
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