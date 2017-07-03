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::. Има́го | Словарь садовода. Что такое… ?
Има́го (лат. imago — «образ») — взрослая (дефинитивная) стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом. На этой стадии животные становятся способными к размножению (за исключением случаев неотении) и часто — к расселению. Имаго не линяют и не растут.

У насекомых с полным превращением имаго развивается из куколки. У насекомых с неполным превращением имаго развивается из личинки (нимфы).

Продолжительность жизни имаго зависит от биологии вида и варьирует от нескольких минут (бабочки-мешочницы) до 20 (матки некоторых видов муравьёв) и 50 лет (короли и королевы термитов).

Подавляющее большинство насекомых на стадии имаго (в отличие от предшествующих стадий) имеет полностью развитые крылья и половые органы.

У видов с продолжительностью жизни имаго не более нескольких дней (подёнки, хирономиды), взрослая особь не питается и имеет редуцированные ротовые органы.

У насекомых с полным превращением имаго развивается из куколки. У насекомых с неполным превращением имаго развивается из личинки (нимфы).

Продолжительность жизни имаго зависит от биологии вида и варьирует от нескольких минут (бабочки-мешочницы) до 20 (матки некоторых видов муравьёв) и 50 лет (короли и королевы термитов).

Подавляющее большинство насекомых на стадии имаго (в отличие от предшествующих стадий) имеет полностью развитые крылья и половые органы.

У видов с продолжительностью жизни имаго не более нескольких дней (подёнки, хирономиды), взрослая особь не питается и имеет редуцированные ротовые органы.
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