Има́го (лат. imago — «образ») — взрослая (дефинитивная) стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом. На этой стадии животные становятся способными к размножению (за исключением случаев неотении) и часто — к расселению. Имаго не линяют и не растут.



У насекомых с полным превращением имаго развивается из куколки. У насекомых с неполным превращением имаго развивается из личинки (нимфы).



Продолжительность жизни имаго зависит от биологии вида и варьирует от нескольких минут (бабочки-мешочницы) до 20 (матки некоторых видов муравьёв) и 50 лет (короли и королевы термитов).



Подавляющее большинство насекомых на стадии имаго (в отличие от предшествующих стадий) имеет полностью развитые крылья и половые органы.



У видов с продолжительностью жизни имаго не более нескольких дней (подёнки, хирономиды), взрослая особь не питается и имеет редуцированные ротовые органы.



У насекомых с полным превращением имаго развивается из куколки. У насекомых с неполным превращением имаго развивается из личинки (нимфы).



Продолжительность жизни имаго зависит от биологии вида и варьирует от нескольких минут (бабочки-мешочницы) до 20 (матки некоторых видов муравьёв) и 50 лет (короли и королевы термитов).



Подавляющее большинство насекомых на стадии имаго (в отличие от предшествующих стадий) имеет полностью развитые крылья и половые органы.



У видов с продолжительностью жизни имаго не более нескольких дней (подёнки, хирономиды), взрослая особь не питается и имеет редуцированные ротовые органы.

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