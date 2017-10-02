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::. КОЛЬЦЕВАНИЕ | Словарь садовода. Что такое… ?
КОЛЬЦЕВАНИЕ
КОЛЬЦЕВАНИЕ - агротехнический прием в плодоводстве, заключающийся в том, что по окружности ветви, штамба делают два параллельных надреза коры и снимают полоску коры между ними. Ширина полоски обычно 0,5-1 см. Цель кольцевания - затормозить рост и ускорить вступление ветви в плодоношение. Кольцевание применяется чаще на яблоне, реже на груше, совсем не применяется на косточковых. Ранку сразу же после удаления коры замазывают садовым варом.
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::. прочитало: 21 | автор: sadovod | Сегодня, 10:41 | Комментариев 0 |
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