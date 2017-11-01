АКТИВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ - температуры выше плюс 100С. Именно в таких условиях протекает активная вегетация большинства садовых растений. Сумма активных температур используется как показатель пригодности региона для произрастания конкретных растений. Если требуется больше, чем характерно для многолетних наблюдений за участком, то надо отказаться либо от участка, либо подобрать другие культуры и сорта. Можно, конечно, преобразить участок, реконструировать его с учетом требований растений, если затраты не превысят ожидаемый эффект.

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