БЕЗМОРОЗНЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между средними датами последнего заморозка весной и первого осенью. Очень важный показатель при оценке территории под сады, конкретные культуры и сорта, так как каждый из них адаптирован (приспособлен) к определенным природно-климатическим условиям. Продолжительность безморозного периода даже в одной местности, но на вершине склона и в низине, на южном и северном склонах существенно различается

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