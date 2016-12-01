

::. Способы осушения участка | Советы садоводов Способы осушения участка

Участок в 6 соток мне выделили в огромном массиве «Мшинская», в болотистой местности еще в 1981 году, когда только начиналось развитие таких садоводств. Сразу же встал вопрос осушения почвы (полуторфяник с близко расположенным от поверхности мощным по глубине серым глеевым слоем с примесью алюминия, железа и прочего). Я хочу рассказать, какие способы и материалы я применял для осушения участка, и что из этого получилось. Ведь прошло много лет. Читателю такая информация может пригодиться. Поверхностная вода, а о близкогрунтовой я и не говорю, и на сегодняшний день есть. Мой участок, доставшийся по жребию, оказался ниже трех соседних. Это была своего рода впадина. Отказываться от такого участка тогда было не принято, другого никто бы не предоставил, пришлось осваивать. В нашем садоводстве был выполнен общий водосливной дренаж. Но выполнен он был так, что вода из канавки между соседним участком и моим сливалась не в водоотливную канаву, а, наоборот, в нашу с соседом. И он, и мы постоянно ее чистим и углубляем, но положение остается прежним. Каждый теперь этот вопрос решает по-своему, поднимая по возможности свой участок. А поскольку у каждого возможности разные, то усиленный подъем участка одними способствует тому, что заливается участок других. Если вернуться к хронологии осушения участка, то последовательно один за другим я опробовал все известные мне разновидности дренажа, кроме буровой скважины, заложенной фашиной и прикрытой сверху кучей камней. Как сейчас я понимаю, это бы ни к чему не привело, потому что пропускающий слой подпочвы у нас очень плотный, и вода по нему уходит очень, очень медленно.

Первое - открытые водоотливные канавки в тех местах участка, где воды скапливается недопустимо много. Я сделал их столько, что жена с трудом проходит по участку, чтобы не попасть в них ногой. Вроде бы и ничего для спуска воды, кроме того, что перерыт участок, в зимнее время вода сильно промерзает и весной не сразу оттаивает. Так я перешел на закрытый фашинный дренаж. Это узкая канавка глубиной 1,5 штыка лопаты и дном не шире 32 см. На дно наискось клал связанный в пучки хворост, начиная с верхнего конца рва, таким образом, чтобы комельки хворостин укладывались на дно канавки несколько в сторону ската канавки, а верхушки были бы несколько приподняты и обращены к вершине канавки. Что из этого получается? Толстые части фашин, находящиеся на дне канавки, допускают свободный сток воды, верхние же мелкие веточки препятствуют засорению канавы землей и собирают воду. Но значительного, заметного успеха это не принесло. Нет стока воды по канаве.

Перешел к другому способу. Фашины связываются в пучки, а на дне канавы устанавливаются деревянные крестовины. На эти крестовины укладывают несколько пучков фашин (зависит от глубины канавы), прикрывают дерном травой вниз и засыпают канавку землей. Лучше, но опять по ряду причин (главная - недостаточный сток) меня это не устраивало. Затем на дно канавы просто насыпал мелкого булыжника, покрыл сверху дерном и засыпал землей. Способ оказался самым неудачным. Никакого влияния на сток воды он не оказал. Если кто-то пожелает этот прием опробовать, то советую вместо мелкого булыжника или щебня насыпать гальку. Может быть у вас получится. Естественный уклон в сторону отводного общесадоводческого водоприемника незначительный, т.е. менее 3° по длине участка, поэтому водоотливная система кюветов (канав, проложенных вдоль дороги по садоводству) не отводит воду. Мы с соседом, для того чтобы на наши участки бурно не распространялись потоки воды, вырыли в двух местах водосборники - котлованы шириной по 1 м, длиной по 5 м и глубиной по 0,6-0,8 м. Там, правда, всегда присутствует вода, но сдерживающую роль по ослаблению потоков на наши участки они выполняют. Также они выполняют роль накопителей воды для поливов и для других хозяйственных нужд. Кроме этого, по тыльной части участка, выходящей на лесополосу с кустарниками, у меня прорыта вдоль всей ширины участка (20 м) канавка шириной 30 см и глубиной 40 см для сдерживания поступающих вод из леса. Как видим, где нужно, все изрыто, но была ли решена проблема переувлажнения почвы на участке? Ведь в нашем районе окультуривание участка должно сочетаться с устранением переувлажнения почвы. Пришлось пойти на единственный в вышеуказанных условиях путь выращивания культур на гребнях и приподнятых грядках, а деревьев и ягодных кустарников на насыпных земляных холмиках высотой 40 см. Можно бы и повыше, но пока я придерживаюсь одного из утверждений, что в Нечерноземной зоне выращивание плодовых деревьев и ягодных кустарников на холмах выше 40 см бессмысленно. Яблони, вишни и другие культуры прекрасно растут и плодоносят. Ширина холмика для деревьев у основания 2,5 м, у вершины 1,7 м. Для кустарников - у основания 0,7 м, у вершины 0,4 м. Почва вносится (насыпается) на предварительно перекопанный грунт, а не на целину. Особая забота о грядах. Они у меня, независимо от того, что я выращиваю, все насыпные, даже и для озимой ржи и картофеля. Высота грядок колеблется от 30 до 35 см. Насыпной грунт состоит из смеси: перегной, песок, дерновая земля, торф (1:1:1:1). На каждое ведро смеси вносится полулитровая банка древесной золы . При отсутствии или недостатке золы - доломитовая мука. Поскольку проходы между грядами в основном заполнены водой, я укладываю туда хворост, затем на него дернины 20x20 см, травой вниз, песок или обработанные кальциевой селитрой опилки. По этим проходам мы передвигаемся при уходе за растениями. Так вот происходит подъем участка за счет повышения уровня грядок и приствольных кругов. Такими приемами я добился подъема участка примерно на 30-40 см.

И. Кривега

Материал из газеты «САДОВОД»

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::. прочитало: 378 | автор: sadovod | 14 декабря 2016 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.