

::. Огурцы в парнике и в открытом грунте | Советы садоводов Огурцы в парнике и в открытом грунте

Семя, отобранное для посева, должно быть белого, а не серого цвета, независимо от сорта. По форме - чуть вздутое, как бы блестящее, приятное на вид. А размер его, большое или малое, не имеет значения - это зависит от сорта огурцов. Если же семя какое-то грязноватое на вид или сморщенное, или неровной формы, то его надо просто выбросить и с ним не экспериментировать. Иначе часть урожая будет потеряна, а еще хуже - вместе с семенами в парник занесете огуречные болезни, а потом все лето придется с ними бороться.

Отсортированные семена веками мужик клал в мешочек, или в мешочки, если сажал не один сорт, и носил их в кармане нательной рубахи месяца полтора, для прогрева. Он понимал, что в дальнейшем это обеспечит отличный урожай: как говорилось: «ешь не хочу». Сейчас сельских мужиков стало меньше, а вот агрономов, ученых мужей - так просто тьма. Они перестроили наше сознание. Теперь мы делаем проще. Семена - в мешочки по сортам, затем все в общий льняной мешочек и подвешиваем у батареи, за занавеской, на 40-45 дней. Замерьте термометром, температура 35-40 градусов, то есть температура тела. Все сходится, как говорится, один к одному. Как у мужика, но по-новому, по-современному. А делать так обязательно надо.

Перед посадкой вымачиваем семена сутки в растворе: вода (200 г), мед (пол чайной ложки), зола (чайная ложка), сок алоэ - столетника (чайная ложка). Вода должна быть лучше всего просеребренная. Помешайте ее (лучше отфильтрованную, или дистиллированную, или талую), серебряной ложкой, очищенной зубным порошком. Ошпаренную золу тоже профильтруйте. Теперь семена не только набухнут, приготовятся к всхожести, пропитаются микроэлементами, но и продезинфицируются. После этого положите их под сырую тряпочку на двое суток, а потом в грядку.

О севообороте. Надо признать, что если участок размером в шесть или десять соток, то бесполезно практически рассуждать о севообороте. Ни дом, ни гараж, ни сарай, ни компостные ограждения, тем более яблони, сливы, кусты, цветники ежегодно переставлять с места на место не будешь, трудно, да и бесцельно. Огурцы я выращиваю прекрасно на одних и тех же местах уже 15 лет. Но соблюдаю при этом следующие правила агротехники: тщательно убираю из парников растительные остатки, вношу на квадратный метр земли 500 граммов извести-пушонки и 200 граммов золы, ведро песку (стараюсь крупного), ведро торфа и провожу глубокую перекопку. Как в парнике, так и около него уничтожаю сорняки. И наоборот, где растут огурцы в открытом грунте, вокруг грядок сею васильки для привлечения пчел. Красиво и полезно, если вокруг грядок с огурцами посадить и клевер, который защитит их от ветра, что очень важно. У входа в парник также сею васильки. Хорошо, если грядка с огурцами будет находиться между грядок с картофелем.

Теперь о грядках. В открытом грунте или в парнике, но они не должны быть ниже 20 см. Как во время весенней перекопки, так и осенью, на квадратный метр грунта разбрасываю ведро коровяка. Весной добавляю и стакан золы на квадратный метр (методом распыления), но после перекопки. Если кто вносит в почву опилки для рыхления земли, то не забудьте сперва их ошпарить, воду слить и просушить. Эта операция необходима для освобождения опилок от смол. Опилки с песком можно использовать и для прикрытия земли. Эта смесь способствует удержанию влаги в почве.

Итак, семена прогреты, продезинфицированы и подпитаны микроудобрениями (золой); грядки приподняты, грунт обработан. Земля ошпарена кипятком.

Теперь о посадке и семенах. Я постоянно сажаю Апрельские, Зозуля, Изумруд F1 - самоопыляющиеся; высокоурожайные - Родничок, Мазай F1, Либелла F1. Нравится очень Буян F1. Буду испытывать в этом году огурцы МИГ. Они отличаются, главным образом, от всех остальных тем, что плодоношение продолжается до 2-3 месяцев. Плоды крупные, до 200 граммов, урожайность невысокая, но имеет повышенную устойчивость к основным болезням. Основной принцип посадки и подбора семян должен быть такой, чтобы получить ранний урожай к 20 июня, растянуть их сбор для удобств хозяйки (чтобы не спешить с консервацией) и как можно дольше иметь свежие огурчики для салатов, до 15 октября.

Сажаю дома 5-6 семян 1 мая (Апрельские) в 2-х литровые бутылки высотой 15см. Перевожу их на участок 20 мая и к 26 июня имею первые огурцы. В парники сажаю 10 мая, прикрыв их двухлитровыми полиэтиленовыми бутылками без дна и с отверстием в пробке бутылки диаметром 2-3 мм. Это спасает всходы от заморозков, обеспечивая всходам тепло и циркуляцию воздуха. Под часть бутылок сажаю по 2-3 семени. 12 июня бутылки следует снять, но не торопитесь выбрасывать. Отвинтив пробки, воткните их горлышком вниз в грядку по бутылке между растениями, ближе к побегу. Через эти воронки вы будете поливать огурцы. Поливаю до плодоношения два раза по 15 л на кв. м. Третий раз с суперфосфатом и золой. Когда сняли бутылки, оставьте по одному растению, более крепкому. Остальные можно пересадить (если они для открытого грунта, тоже годятся) в открытый грунт, как рассаду. Рассада огурцов хорошо переносит пересадку, но поливать надо только хорошо прогретой водой. Огуречная рассада хорошо отзывается на внесение свежего органического удобрения.

Еще раз напомню, что кислые почвы для огурцов не годятся. Огурцов не будет или вырастет немного. А определить кислотность почвы можно по листьям свеклы. Для этого я сажаю в огуречный парник, на расстоянии 20 см друг от друга (по краю парника), семена свеклы 1 мая. Если листья темно-зеленые, то с кислотностью все в порядке. Если же листья беловатого или розоватого оттенков, то почва кислая, надо срочно принимать меры. Развести известь-пушонку (200 граммов на лейку) и полить почву.

Итак, рассада огурцов выросла, начинает цвести. Положите вокруг одного стебля одну треть ведра коровяка, лучше свежего. Присыпьте торфом или песком. Обильно полейте. Есть и другой прекрасный способ. В столитровую бочку положите два-три ведра коровяка, залейте водой и закройте бочку крышкой. На ночь, когда закрываете огуречный парник, откройте до утра бочку. И так меняйте периодически, раз в 20 дней этот раствор. Огурцы будут расти активно, но не забывайте утром закрывать бочку.

Бывает, что огурцы цветут активно, но цветки все мужские. Что делать в этом случае? Просто прекратить полив на неделю, и тогда пойдет женский цветок. Бывает и наоборот - цветки есть и почти все женские, а пчел нет. Тогда опыляйте искусственно. В открытом парнике высотой 60 см (у меня для огурцов парники с открытой съемной крышей) плети всегда нужно подвязывать, чтобы легче было срезать огурцы и сами они меньше загнивают. Огурцы нужно не срывать, а срезать ножницами, не оставляя на плети пеньков. Это нужно делать, так как пеньки быстро загнивают (становятся скользкими), прислоняются к листьям, и те сразу же начинают гнить. Все загнившие или пожелтевшие листья и уродливые плоды удаляют тоже ножницами и немедленно. Они не должны мешать молодым завязям.

Зеленцы собирают утром, после просыхания росы, и не реже как через 2-3 дня. Сразу нужно полить и корневую систему, и листья способом дождевания. И еще. Когда появляются огурчики сантиметра по два, срочно отщипните верхнюю почку на стебле (как кустик), оставив самый последний огурчик (обычно он в этом кустике еле виден, так как размером он лишь 3-4 мм).

Хотя огурцы и не очень требовательны к свету, но при сильном затемнении растут плохо. Я предпочитаю в высоком парнике, без съемной крыши, сажать огурцы на одну сторону - восточную. Парник расположен с севера на юг. А на западную сажаю сладкий перец. Обе культуры вместе растут превосходно, плодоносят отлично. И огурцы, и перцы сажаю в 40 см друг от друга в шахматном порядке. Пропалывать надо осторожно, так как корневая система огурцов находится на поверхности и далеко от стебля. Не меньше, чем на 15-17 см. Чтобы не мучил проволочник, заройте в землю немного чешуи лука. Лучше это делать перед посадкой семян, после последней перекопки земли. Если есть спитый чай или кофе - закопайте в грядку. Итак, огурцов вырастили много, а они горькие. Огромный труд и материальные средства потрачены впустую, очень обидно. Ответ прост. Ученые установили, что это зависит от нарушения приемов агротехники, т. е. от недостаточного полива, от резкого перепада освещенности растений и резких перепадов температуры. С поливом ясно, о нем все сказано. А вот чтобы получать стабильный урожай хороших огурцов, я теперь буду покрывать огуречный парник не полиэтиленовой пленкой, а нетканым материалом спанбондом. При нетканом материале нет конденсата, нет болезней.

К вышеизложенному хочется добавить по части стабилизации температуры в огуречном парнике. Многие советуют открывать его в 8 часов утра, а закрывать в 3-4 часа вечера. Эти советы в корне неверны не только для огуречного парника, но и для помидорного. Открывать огуречный парник нужно при температуре наружного воздуха не ниже плюс 15°С. Если не верите мне, то попробуйте стряхнуть холодный конденсат влаги с крыши парника на себя. Только заходите в парнике голой спиной. А листьям растений тоже не нравится холодный конденсат. Закрывать парники рекомендую также при температуре 15°С.

Дорожки в парниках обязательно должны быть посыпаны или опилками, или речным песком. У парника должны расти васильки. Ешьте свежее огурчики прямо в парнике, но не с солью, а со свежим жидким медом. Мед в парник не ставьте, он не заманивает пчел. Я проводил опыт в течение трех дней и четко в этом убедился.

Г. Лебедев, лауреат Всемирной ярмарки «Российский фермер», призер конкурса «Садовод»-2ООО

Газета «САДОВОД» 2001г.



От редакции. Редакция интернет-издания "Газета садовод" рекомендует соблюдать севооборот даже на 6 сотках.

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::. прочитало: 255 | автор: sadovod | Вчера, 12:06 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.