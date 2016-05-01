

::. Как болото превратить в плодородный огород | Советы садоводов Как болото превратить в плодородный огород

Для того чтобы обустроить землю на ваших шести сотках, нужно время и большой, огромный труд человека. Нужны деньги, а их, как и прежде, не хватает. Но труд физический и умственный, смекалка русского мужика, его умение и мастерство создадут на участке рай и радость садоводу.

Я получил участок 15 лет назад. Он, как и у многих садоводов Ленинградской области, оказался куском болота. Выкорчевал кустарник, порезал на куски и перевернул дерн. За десяток лет завез на участок 100 кубометров песка, две машины земли, четыре машины навоза (конского и коровьего) и тонну птичьего помета, машину опилок и тонну глины. Не выбросил и не сжег ни одной травинки с участка, в том числе и ботву от тыкв, кабачков, перца помидоров, картофеля и, особенно, бобовых. Листья крапивы, лебеды, цветов и хрена идут в дело. За указанный промежуток времени разбросано по грядкам участка 300 кг гашеной извести, около трех мешков золы и не более 50 кг минеральных удобрений (в основном фосфорно-калийных). Часто бывая в лесу, собираю лосиный и медвежий помет. Использую это «добро» в летнее время как растворимую подкормку, настаивая по 8-7 дней с добавлением золы.

В пластмассовой бочке на 100 литров растворяю ведро глины в течение 2-3 дней (помешивая ежедневно), засыпаю туда же крупный песок (с берега Медного озера, где при Петре1 добывалась медная руда). Поливаю этим настоем и помидоры, и перец, и все остальные овощи. Излишки настоя - под яблони и кусты. Сушеные очистки картофеля, скорлупу от яиц , кости мяса и рыбы из морозильника - в печку. Зола ведь тоже должна иметь широкий спектр микроэлементов, а не только от дров. Спитый чай и шрот от кофе жечь не нужно. Эту смесь по стакану на 1 м² использую весной при посадке сладкого перца или выращивании роз. Если летом вы поехали купаться, не ленитесь, привезите с озера 2-3 ведра ила и сразу же его вылейте на грядку. Чистите осенью канаву - тоже ил на грядку. При условии, конечно, что ваши соседи по участку и вы сами не бросаете в эту канаву мусор. Постепенно, из года в год перемешиваясь, вся органика вашего заболоченного участка превратится в плодородную почву.

Кроме всего прочего, участок должен хорошо проветриваться. Поливать нужно теплой водой из собственного пруда или бочки, стоящей в парнике. Полезно качать воду из колодца через магнитное приспособление, если бочка пластмассовая. Полезно хоть раз в неделю поливать растения сверху, а не под корень (не волнуйтесь, их природа к этому приучила, ведь помидоры в природе росли не в парнике и не под крышей). Земля, в которой что-то растет, не должна покрываться коркой, ей воздух нужен. Для этого грядки посыпают песком или опилками. Грядки из плодородной рыхлой земли должны быть высотой 20 см. Выступал я в прошлом году в одном рабочем коллективе (проводил беседу), один из слушателей задал мне «каверзный» вопрос:

- Вот вам хорошо, вы того-сего набросали в болото, и земля стала как хорошая пуховая перина. Да и пенсия - деньжат, видимо, побольше, как у инвалида войны. А нам что делать, у меня небольшая пенсия, навоз не покупаем, почва на участке - чистый песок, а у брата рядом - одна глина. Ничего у обоих не растет.

И тогда мы порешили. Он даст брату песок, брат ему глину. Каждый внесет недостающее на своем участке. Как видите, и денег не нужно. И оба ежегодно на 1 квадратный метр участка весной или осенью должны высыпать по мешку опилок (лесопилка находится поблизости от обоих братьев). Перепревшую или свежую траву, до цветения, рубят и разбрасывают на грядки. Все тщательно перекапывают и сажают по три сорта хорошо пророщенного картофеля и другие овощи. Осенью мы встретились, оказалось, что оба остались довольны результатами зимнего обмена опытом.

Успеха и вам, дорогие садоводы-огородники!

Г. Лебедев

Газета «САДОВОД» 2001г.





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::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 13:34 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.