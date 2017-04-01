

::. Участок на склоне: мой неудачный опыт | Советы садоводов Участок на склоне: мой неудачный опыт

Я хочу рассказать о том, как самые благие намерения, и, на первый взгляд, правильные действия, могут привести к совсем обратным ожидаемым результатам.

Много лет назад, когда мои родители получили участок, а было это в конце пятидесятых годов, он нам понравился: расположенный на пологом склоне, поросший мелким леском, он, похоже, никогда не обрабатывался до нас и имел довольно толстый слой черной плодородной земли. Особенно плодородная почва была в самой нижней его части, почти на два штыка лопаты.

Верхняя часть участка просыхала раньше, с нее и начинали перекопку. Поначалу все было хорошо: урожаи картофеля и других овощей ежегодно получали отличные. Позже посадили яблони, сливы, ягодные кусты. Порядок обработки земли из года в год сохраняли самый естественный: копай там, где суше, пока земля не потеряла влагу.

Лет через пять-шесть стали мы замечать, что в нижней части участка на лопату попадает белый слой подзола, а черный грунт куда-то делся. У забора в земле образовалось углубление, заполненное водой в дождливую погоду. Стал гнить картофель. Дальше пошло еще хуже. Пришлось думать, отчего все это, советоваться с соседями. В результате мы поняли, что своими руками ежегодно перемещали земли в верхнюю часть участка. Каждую весну на небольшую величину, 10-15 см, но в результате всю нижнюю часть участка испортили. Пытались положение исправить перекопкой в обратном направлении, из этого тоже ничего не вышло. За долгие годы выросли плодовые деревья, кустарники, оголять корни которых никак нельзя, да и ждать, пока просохнет нижняя часть участка - значит потерять урожай на верхней. В результате раздумий родился оптимальный вариант обработки - копать землю перпендикулярно к склону, разделив мысленно участок на ряд полос. При этом направление перекопки нужно ежегодно менять на противоположное. В результате земля остается на своем месте.

Очень жаль, что, как говорилось в старом фильме, "хорошая мысля приходит опосля", а результат давней ошибки на моем участке окончательно не устранен до сих пор.

Думаю, что мой неудачный опыт послужит на пользу многим садоводам, еще осваивающим свои участки или недавно освоившим их. Хочется посоветовать: если вы обрабатываете участки вручную, ежегодно меняйте направление перекопки, тогда вся ваша плодородная земля останется на своем месте, и нигде глина не подступит к поверхности.

Ю. Петров, садовод-любитель

Материал из еженедельной газеты "САДОВОД"

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::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Сегодня, 12:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.