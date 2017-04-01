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::. Дачный сезон начинается | Советы садоводов
Дачный сезон начинаетсяДачный сезон начинается
Пять месяцев двухмиллионная армия садоводов-любителей и огородников зимовала, то есть отдыхала. Закуплен садовый инвентарь, а старый починен, куплены семена для ранней посадки в грунт. Хорошо растет рассада помидоров и сладкого перца. Многие вымыли посадочный материал картофеля и положили его под пленку на проращивание. Закупили лук-севок, да и мелкие луковицы обычного лука давно отложили, чтобы его как можно раньше посадить на перо в прогретый парник.
Синоптики обещают, что температура воздуха, а значит и земли, в апреле окажется ниже нормы. Ожидают и в мае немало теплых и солнечных дней. Естественно, будут и заморозки, но садоводов теперь этим не запугаешь. У нас есть парники, у меня их более шести. С 15 апреля начал их обтягивать толстой пленкой "Урожай" (150 микрон). Она уже выдержала 3-годичные испытания практикой. На зиму снимаю пленку только с верхней части парника, для того, чтобы в парник попадал снег и дождь. Запас я и пластиковых бутылок, двух- и пятилитровых, для укрытия рассады перца и огурцов (при ранней посадке). Купил и спанбонд разной толщины, чтобы покрыть ранние посадки рассады помидоров в парнике.
Важно одно, поймать ранние лучи солнца, быстрее прогреть землю, быстрее получить витамины с грядок, как закрытого грунта, так и открытого.
А начинаю я с того, что при первом выезде на шесть соток граблями рыхлю снег, разбивая верхнюю корку. Снег быстрее растает. Прокапываю в снегу тропинки для того, чтобы быстрее с участка сошла вода в канавы. Как снег с грядок сойдет, убираю лапник, которым с осени был закрыт озимый чеснок и лук. Ошпариваю, пока не сошел снег, кусты смородины и крыжовника. Белю известкой ствол и ветки деревьев. Как уже говорилось, покрываю верхнюю часть парников спанбондом, а боковины – пленкой. Если грунт в парнике оттаял до температуры плюс 6 градусов, то на 1 м² сажаю на перо лук, причем почти вплотную, луковицу к луковице. Сею семена капусты на рассаду и свеклу для раннего свекольника. Но до этого почву рыхлю и посыпаю золой, поливаю настоем навоза (1:5), причем горячим. Затем идет подкормка кустов навозом (1:5). Развязываю кусты малины.
Нужно покрасить бочки и при возможности запасти в них талого снега - воды.
Самое же главное - тщательная уборка всей территории шести соток от различного мусора и опавших осенью листьев. И не только уборка участка, но и территории вокруг участка, в том числе и прилегающих к участку канав. Субботник есть субботник, на него нужно выезжать и за город всей семьей, работы всем хватит.
Не знаю как вам, а мне очень не нравится, когда садоводы, собрав мусор, начинают его жечь, разводя костры как попало. Во-первых, нельзя их разводить на ночь. Во-втррых, нельзя их оставлять без присмотра. Порыв ветра, сухая трава - и пошло - поехало. Лучше зарыть мусор на участке, удобрить навозом и посадить через месяц на этом месте кабачки или тыкву. И приятно, и полезно. К концу апреля расцветут крокусы, а это значит, что земля вокруг них уже нагрелась до температуры 8-10 градусов - сажай невдалеке пророщенный картофель. В прошлом году это произошло 23 апреля. А 24 апреля -Антип-половод. Появляются всходы крапивы, значит, можно и нужно готовить первые зеленые, витаминные щи.
Г. Лебедев, лауреат и
дипломант Всемирной
ярмарки "Российский
фермер"
Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 151 | автор: sadovod | Сегодня, 10:06 | Комментариев 0 |
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