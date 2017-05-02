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::. Севооборот на шести сотках? | Советы садоводов
Севооборот на шести сотках?Севооборот на шести сотках?
Садовод-огородник, цветовод прикидывает сейчас в уме, где и что он будет размещать (высаживать), а некоторые вычерчивают план посадок растений. Нам здесь на помощь в этом огородном начинании приходят агротехнические публикации. Авторы статей настоятельно советуют применять севооборот. Это, конечно, нужное дело. Но для каких посевных площадей? Вскоре я, и члены моей семьи, убедились, что с севооборотом ничего путного не получается, даже боле того. Садовый домик, сарай, площадка для автомобиля, песочница для детей, место для качелей, площадка для душа с солнечным обогревом, небольшой цветник, насаждения плодовых деревьев и кустарников, ветрозащитная (и от дорожной пыли) полоса из елочек и других растений "живая изгородь" на границе садово-огородного участка, площадка для компостных сооружений и туалета, площадка для летней кухни (громко сказано, но хотя бы подогревать воду), понадобилось еще и место, в стороне, конечно, где укладывать дрова; привезли песок, торф - опять площадка (не на дороге же это сваливать), где все это уложить и хранить, дальше уже перечислять не буду, кроме двух парников, и двух деревянных приспособлений с пленочным укрытием и применением дуг. Замечу, все перечисленное, не излишества, не блажь, а необходимость, без которой не обойдешься, если всерьез заниматься, как принято уже говорить, "на даче". Так вот, перемещать с места на место ничего не будешь, совершенно не рационально. Постепенно, не сразу, пришло решение - все остается на своих местах, в том числе и грядки и парниковые приспособления. Здесь я перехожу непосредственно к своему опыту, своим наработкам на участке. Как только наша семья получила садово-огородный участок в заводненной болотистой местности (Мшинская, Лужского района Ленинградской области), в отличие от многих других владельцев огородных участков нашего садоводства, я сразу же вплотную занялся компостированием органических компонентов, допускаемых агрономией. Проще говоря, я начал готовить, готовлю и сейчас, землю (плодородный грунт). Причем системно, непрерывно, не считаясь с усталостью. Я доставлял на участок лесную подстилку, траву, кору, грунт из-под лесной крапивы, дерн, торф из-под вывороченных ветром деревьев, сапропель, озерный ил. Плодородную землю сейчас я применяю при обновлении грунта в грядах огорода и, особенно, в грядах парников. На обновленную почву и высаживаются растения без севооборота. Верхний грунт, как из парников, так и с открытых грядок я не убираю (как делает кое-кто из садоводов-любителей), т.к. в противном случае выбрасываются почвообразующие микроорганизмы и все живое в почве, находящееся, примерно, в 15-сантиметровом почвообитаемом слое. Поверх имеющегося на грядках почвенного слоя я кладу новый, плодородный.
При сооружении "теплых грядок", не нарушая структуры поверхностного слоя, аккуратно переношу его лопатой в очередную, заполненную измельченной соломой, сеном, перегноем канавку. Этот же прием соблюдаю и при заполнении междурядий. Из вышеуказанного компоста, перегноя, приготовленного в компостных кучах, составляю почвенные смеси: перегной (компост), выветренный торф, предварительно приготовленные опилки (ошпаренные кипятком, обработанные мочевиной или кальциевой селитрой), песок (1:1:0,5:1). Туда же добавляю 1 литровую банку древесной золы или полулитровую банку доломитовой муки на 10-литровую емкость (ведро). Этой смесью засыпаются все грядки слоем 10-15 см и рыхлятся вилами. Особенно это необходимо для помидорных грядок, при окучивании картофеля, а также цветочных и приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников. Такой же смесью подсыпаются и земляничные кустики. Работа, конечно, трудная, но на небольшой площади вполне выполнимая.
И. Кривега, садовод-любитель
Газета "САДОВОД" 2001 г.
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::. прочитало: 207 | автор: sadovod | Вчера, 10:46 | Комментариев 0 |
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