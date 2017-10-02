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::. На даче в ноябре. (Заметки опытного садовода) | Советы садоводов
На даче в ноябре. (Заметки опытного садовода)
Здоровый, чистый воздух, весенне-летняя «напряженка» стихла, можно полюбоваться разноцветными красками уходящего в зиму леса. Это ведь бальзам для душевного самочувствия и здоровья. Небольшой морозец. Ну и что? Он только бодрит организм. Умеренный труд только на пользу. А дела на участке всегда есть. Самые необходимые, конечно, выполнены. Но есть и такие, которые ускользают от нашего внимания. Так, например, можно заняться заготовкой материалов - компонентов для компостирования. Осеннее компостирование - это занятие для энтузиастов и физически здоровых людей.
Но для пожилого огородника это довольно тяжело. Как же быть? Вдумаемся в проблему. Что надо, чтобы в компостной куче, парнике, теплице, грядке размножались и развивались аэробные микроорганизмы в первую очередь и микрофлора. Нужно тепло, влага, органические остатки, целлюлоза, кислород. Всё есть и сейчас, но вот достаточного тепла (+5°С...+10°С, выше еще лучше) в почвенном, компостном слое (на глубине 20-40 см - самый результативный слой!) уже нет. Да и избыток влаги в это время вытесняет кислород. Этот избыток мне дорого обошелся в этом году. А случилось это так. На исходе второй декады октября мне понадобился компост для засыпки вместе с золой (1 стакан на ведро смеси) под плодовые деревья, кустарники, землянику. В первую очередь под вишни и сливы. В компостной куче (компостнике) в середине вырыл шурф на 60 см (высота кучи 1,2 м) и для интереса замерил, какая же там температура. Термометр показал +10°С. При температуре воздуха ниже +10°С. Это означает, что там микрофлора уже замедленного действия. А кто же должен обеспечить тепло при позднеосеннем компостировании? Конечно, мы сами. Что, конкретно, я заготавливаю в это время: листовой опад лесных деревьев и опавшую хвою. Листья идут для мульчирования и укрытия грядок с чесноком, луком, другими зимующими в почве растениями. Хвойный опад используется для последующего внесения в почвенную огородную смесь, вносимую в гребни картофельных делянок (близкое стояние грунтовых вод, залив участка ливневыми осадками и заводнение тающим снегом предопределяют преимущественно гребневый способ посадок), а также хвойных опилок с целью защиты от колорадского жука. Вряд ли он будет ползать по иголкам. Далее болотные кочки, прогнивающие остатки старых пней, гнилушки и т. д. При соответствующей обработке мочевиной (200-400 г на ведро массы) будут внесены в компостную кучу, где и послужат, в основном, как разрыхляющий материал, Лучше бы опилки, но их в продаже нет. А если изредка и появляются, то идут по стоимости хорошего соломистого навоза. Затем листовая лесная подстилка. Естественно, не обедняя корневую систему самих деревьев. Эта подстилка после промораживания и раскисления известковым материалом тоже пойдет как компонент в компостник, грядку и т. д. Если эта подстилка заготовлена с небольшим слоем перегноя - это ценнейшее удобрение. И последнее - лосиный навоз. Дело здесь в том, что какой бы хороший состав навоза, вносимого в компостник для разложения микрофлоры в нем, не был, он медленно разлагается в компостной куче и, оседая, очень уплотняет состав. Лосиный навоз рыхлит почву, и быстрее разлагается. Сухая земля под пнями в лесу будет нужна при засыпке неглубоких бороздок с посеянными семенами холодостойких культур под зиму. Также я заготавливаю речной песок и сапропель. Все это хранится по отдельности до весны. Весной и летом и песок, и сапропель я буду вносить в массу компонентов при компостировании. Почему так избранно и с такими условиями? Потому что в последнее время, как и другие огородники (судя по печати), я занимаюсь ускоренным компостированием по принципу: весенне-летний компост к внесению в грядки при осенней перекопке и в приствольные круги плодовых деревьев и кустарников, в цветник, а раннеосенний компост в весенние грядки. Для этого компост у меня должен созревать за 3-8 месяцев, а не за 2-3 года, как это происходит при сборном компостировании. Если мы бросили в компостник «пучок» травы и беспрерывно льем туда помои, то говорить о компостировании не приходится. При такой практике мы получаем просто грязевый балласт, а не компост. А компост нам нужен всегда. Нужны также органические удобрения для роста и развития растений, минеральные - только как добавка, и то только в том случае, когда точно можно определить, какого минерального вещества растению не хватает. Излишняя подкормка приводит к тому, что растения жируют, неумеренно развиваются и служат огромным лакомством для всевозможных вредителей. Вот только после такого агротехнического подхода мне удается без потерь выращивать на своем участке самые разнообразные, районированные у нас растения.
И. Кривега
Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 78 | автор: sadovod | Сегодня, 11:02 | Комментариев 0 |
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