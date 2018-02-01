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::. Рассады пробил час | Советы садоводов
Рассады пробил час
Сегодня мы публикуем главу из книги почетного садовода Петербурга Геннадия Ивановича Лебедева «Бог в помощь! Практические советы православным садоводам». Используя богатейший опыт автора, вы, несомненно, повысите свою огородную квалификацию и всегда будете с богатым урожаем.
При покупке семян важно не ошибиться, для какого грунта их покупаем - открытого или закрытого, учитывать размер парников - высокие или низкие и покупать соответственно низкорослые или высокорослые сорта. Надо четко представлять, когда требуется получить спелые помидоры, перец. В Северо-Западной зоне предпочтительнее раннеспелые овощи, так как солнца и тепла у нас мало. Климат Ленинградской области не везде одинаков. На юге сажать рассаду в грунт следует на 2 недели раньше, чем на севере. Следовательно, начинать выращивать рассаду перца можно в феврале, а можно и в начале марта, а помидоров - в начале или с 25 марта. Если рассада не доросла - плохо, переросла - еще хуже. В прошлом году я использовал семена перцев Фиделио F1, Латино F1, Оранжевое чудо F1, Индало F1,
Ариес F1, Монтеро F1, (размер плодов был 10x20 см). От всходов до технической спелости плодов проходит от 80-90 до 110-120 дней, но все они к сентябрю выросли и большинство приобрело характерный цвет - от желтого, оранжевого до красного. Семена я сажаю в баночки в середине февраля. Если на пакетике с семенами написано «не прогревать, не замачивать», то эти рекомендации нужно выполнять. Если семена прогревать около батареи, то они пересыхают и теряют всхожесть. Я прогреваю семена только теплом своего тела в течение 30-40 дней - в карманах или на шее в холщовых мешочках.
А теперь о рассаде. Я привез с участка два ведра плодородной земли из-под чеснока, два ведра крупного речного песка, 0,5 л золы. Все перемешал. Рассыпал по баночкам. Для перца лучше всего использовать емкость размером 10x10x10 см (нижняя часть 2-литровой пластиковой бутылки).
Все семена на 2-3 мин опускаю в серебряную воду комнатной температуры. И никакой марганцовки, алоэ, золы. Положив землю в емкость, наливаю в нее 100 мл теплой воды из-под крана. Раздвигаю землю в баночке на глубину 1 см и пинцетом опускаю семечко. Закрываю его этой же землей с помощью пинцета. К батарее ставлю табуретки, на них - стаканчики и покрываю пленкой, затем газетами в два слоя, заводя один конец за батарею. Покрытие газетами имеет форму конуса, а пленка на баночках лежит горизонтально. Таким образом, между баночками создается тепло, приблизительно +30...37°С. Всходы появляются через 5-8 дней. Но если батареи отключены надолго и температура земли в банках не превышает +20°С, а посадка производилась намоченными семенами, то они просто сгниют. По этой же причине некоторые садоводы пересаживают огурцы весной по несколько раз - земля холодная, а семена мокрые.
Переставить баночки с пророщенными семенами на подоконник надо сразу же при появлении петелек. Если подоконник холодный, надо подложить дощечку или газеты, от стекол баночки - отгородить газетой до тех пор, пока не появились семядольные листочки (по принципу - ноги в тепле, голова - в холоде). Рассаду в начальный период поливают редко - раз в неделю - и немного, чуть теплой водой; затем 2 раза в неделю. От переувлажнения рассада вытягивается. Если баночки через 1-1,5 месяца стоят на подоконнике близко друг к другу, то рассада будет вытягиваться, а лучше, если она будет низкорослая, а стебель толстый. Для этого периодически надо рассаду передвигать, меняя ее местами. Подкармливаю редко - только «Идеалом» или водой с добавлением молока или меда (1 чайную ложку на 1 л воды).
Первая посадка семян перца -1-я декада февраля. Вторая посадка семян на рассаду - 3-я декада февраля. Третий посев семян перца - начало марта.
Первый урожай - для летнего употребления в пищу. Второй урожай - для консервации, приготовления салатов. Третий урожай - для заморозки перца в холодильнике и для пересадки в пластмассовые ведра с перевозкой в квартиру: ешьте прямо с куста до января. Я рассаду не пикирую и не отрезаю, так как это травмирует растение.
У помидоров также три срока выращивания рассады: 1-я, 2-я и 3-я декады марта.
Посадка рассады в грядки с 1 мая до 15 июня (это сроки посадки для северной зоны Ленинградской области, п. Сосново).
Рассада перца не любит затененности при выращивании в парниках. Помидоры к этому относятся терпимо.
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::. прочитало: 177 | автор: sadovod | Сегодня, 10:45 | Комментариев 0 |
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