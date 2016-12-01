

::. Азот, азотные удобрения, нитраты | Удобрения Азот, азотные удобрения, нитраты

Действию азотных удобрений посвящены многие диссертации, монографии и публикации в периодической печати. Некоторые аспекты этого вопроса, затронутые на страницах «Садовода», дискуссионны. Они, в основном, касаются доз вносимых минеральных и органических удобрений, а также коэффициента их использования растениями.

Ни у кого не вызывает сомнения факт, что основным источником поступления в почву азота, фосфора и калия являются удобрения, которые не только обеспечивают растения элементами питания, но и улучшают агрохимические свойства почвы, где накапливаются питательные вещества, а их баланс становится бездефицитным. Внесение азотных удобрений считается самым мощным фактором интенсификации процессов азотного цикла в почве.

Однако высокие дозы азотных удобрений по своему действию на почвенное органическое вещество соизмеримо с действием кислот, применяемых для гидролиза органического вещества в лабораторных условиях. Избыток нитратов, образующихся при систематически вносимых высоких дозах удобрений, мигрируют не только в нисходящем направлении, но и передвигаются с восходящими потоками влаги из нижележащих горизонтов почвы в толщу 40-100 см.

Нитраты, поступающие с продуктами в пищеварительный тракт человека, могут восстанавливаться до нитритов, токсическое действие которых значительно сильнее. В овощных продуктах нитриты могут накапливаться в процессе хранения, особенно когда хранят без охлаждения.

Скорость восстановления нитратов в растениях зависит также от освещения, соотношения элементов питания и агротехники. Содержание нитратов в растениях увеличивается при загущении посевов: так, при увеличении вдвое густоты посева моркови оно повышается на 40%, поэтому овощные культуры, способные накапливать нитраты в больших количествах, не стоит выращивать на тенистых участках, например, под деревьями и среди кустов.

На содержание нитратов в овощах могут влиять и почвенные условия: на тяжелых почвах овощи накапливают больше нитратов, чем на легких, что объясняется поглотительной способностью почв.

Опасность получения продукции с повышенным содержанием нитратов возрастает при уборке растений, не достигших биологической зрелости, а также двухлетних культур (свеклы, капусты, салата, укропа, шпината). Накопление нитратов под влиянием удобрений является, как правило, следствием несбалансированного питания и, прежде всего, избытка азота. Этому способствует произвольный выбор доз минеральных удобрений без учета агрохимических показателей почвы и биологических особенностей возделываемых культур. Следует учитывать, что в столовой свекле нитратов накапливается в 10 раз больше, чем в моркови, если доза азотного удобрения, внесенного перед посевом, не превысит 100 кг/га, то содержание нитратов в урожае будет в допустимых пределах. Однако в дождливые годы нитратов накапливается, к примеру, в свекле на 50% больше, чем в засушливые. Все эти особенности использования азотных удобрений полезно знать, особенно начинающему огороднику.

В «Садоводе» уже писали о канцерогенной опасности азотсодержащих удобрений, наукой установлена тесная зависимость между количеством внесенного в почву азота и содержанием нитратов в некоторых видах продукции (картофель, свекла). Под влиянием непродуманного внесения удобрений значительно ухудшаются вкусовые качества картофеля. Для накопления нитратов в овощах определенное значение имеет соотношение азотных и фосфорных удобрений, ибо фосфорные удобрения тормозят накопление нитратов.

При достижении определенной концентрации нитратного азота в почве резко снижается активность нитрифицирующих бактерий и создаются благоприятные условия для денитрификации, следствием чего являются газообразные потери азота. Считается, что порядка 20% азота теряется из почвы в результате улетучивания газообразных продуктов трансформации удобрений и вымывания соединений азота с атмосферными осадками. Газообразные потери увеличиваются как с развитием денитрификации, так и химического процесса превращения нитратного азота в окислы и элементарный азот. Размеры потерь при этом зависят от свойств почв и способов применения азотных удобрений, наибольшие величины потерь могут быть на песчаных и супесчаных почвах, а также на полях, не занятых растительностью.

Также давно установлено, что часть азота удобрений остается в почве: фиксируется почвенными минералами, входит в состав почвенного поглощающего комплекса, - это обменно-поглощенный аммоний. Часть азота, не использованного растениями, входит в малый биологический круговорот: в состав гумусовых веществ и поглощается различными микроорганизмами. Надо сказать, что эти процессы обратимы и биологически связанный азот в зависимости от состояния почвы может постепенно минерализовываться. Отсюда два постоянно проходящих в почве процесса: мобилизации азота (переход в минеральную водорастворимую форму (и иммобилизации) переход в органические соединения или нерастворимые в воде поглощенные минеральные формы), характерные для круговорота азота в почве. Процессы мобилизации и иммобилизации идут одновременно, причем 50% минерализованного азота закрепляется микроорганизмами и переходит в органическую форму, остальная часть минерального азота доступна растениям. Понижение температуры до 2-4°С приводит к почти полному прекращению иммобилизации, закрепление азота удобрениями также заторможено на слабоокультуренных дерново-подзолистых почвах с малой биологической активностью.

При длительном применении азотных удобрений наблюдается усиление минерализации органических азотсодержащих соединений за счет активизации микробиологических процессов в почве, увеличение численности аммонифицирующих, нитрифицирующих и целлюлозоразлагающих микроорганизмов, а также активности протеолитических ферментов. Азотные удобрения как химические растворители увеличивают подвижность органического вещества почвы, свидетельством чему является увеличение гидролизуемого азота почвы.

Среди источников азота первое место в наших почвах занимают минеральные удобрения , за счет которых общие запасы азота в почве пополняются на 56%, за счет органических удобрений - на 22%, фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями - на 14% и свободноживущими микроорганизмами - около 7%.

Для улучшения азотного питания растений немаловажное значение имеет использование растениями почвенного азота, что достигается созданием благоприятных условий для микроорганизмов, минерализующих органические азотсодержащие соединения и для растений.

Вопрос о коэффициенте использования азотных удобрений давно интересует как ученых, так и садоводов. Как-то на страницах нашей газеты промелькнула цифра 70%. Можно смело заявить, что на садовых участках на наших северных почвах такое вряд ли возможно, а если на чернозёме, то да.

Н. Сапожников, доктор с/х наук;

Н. Иванова, канд. биол. наук

Материал из еженедельной газеты "Садовод"

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::. прочитало: 111 | автор: sadovod | Сегодня, 12:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.