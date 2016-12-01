

::. Компост из веток и стволиков | Удобрения Компост из веток и стволиков

Вспоминаю далекий 1981 год, когда нашей семье предоставили садовый участок в массиве «Мшинское». Многие знают, что это болотистый рельеф, покрытый мелколесьем, заводненный до предела, заросший осокой и мхом. Когда мы туда приехали, кругом визжали пилы, работали бульдозеры, стучали топоры, горели высоченные костры - шло освоение участков. Все старались быстрее освободиться от растительных остатков, и даже сгребать малюсенький (до 5 см) плодородный слой, обнажая сероватый подпочвенный, глеевый. Шла полнейшая стерилизация участков под огороды.

Мы, конечно, тоже включились в этот процесс, но по-другому. Сучья, стволики, мелкие веточки не жгли, а раздельно складывали. По прошествии времени хворост, стволики и другие древесные остатки пригодились для дренажных работ, подъема участка и, наконец, для приготовления компоста, о чем я и хочу рассказать. Естественно, поверхностный слой почвы мы не сгребали и деревья не вырубали. У меня сейчас со стороны господствующих шквальных ветров на границе участка растут взрослые деревья для защиты сада и пленочных укрытий.

Теперь о компосте. Участок был еще не разработан полностью, когда я не смог подавить желание вырастить что-нибудь интересное, так как у меня пока росли только щавель и укроп. Выбор пал на тыкву. Сучьев, хвороста, мелких ветвей, стволиков кустарников в то время было много, и вот то, что осталось от дренажа, сложил послойно, пересыпая землей. В то время способов приготовления компостов я еще не знал и действовал по наитию. Кучу хвороста я пересыпал землей, чтобы доставить туда микрофлору. Простояла эта куча до весны следующего года под толстым слоем снежного покрова. Весной, когда почва прогрелась, я в верхнем слое сделал ямки (гнезда), насыпал туда древесной золы по стакану в каждую, тщательно перемешал с грунтом и добавил песка. И посадил проросшие семена тыквы. Ямки засыпал плодородным грунтом и накрыл полиэтиленовой пленкой. Когда миновали ранневесенние заморозки, пленку снял, и дальнейший уход заключался только в подсыпках плодородной почвенной смеси и поливах. Мульчирование - сухой, порубленной травой (сеном). Гнезд было пять. Четыре по углам и одно посередине кучи. Поскольку участок был еще полностью не освоен, то расположена гряда или компостник очень близко к деревьям и кустарникам.

По мере роста и развития тыквы плети начали спускаться с компостника и разрастаться в разные стороны, одни - на деревья, кусты, другие - на щебенку, третьи - по земле. Удивительны были те, которые добрались до ветвей деревьев и особенно, когда плоды достигли величины мячика. Далее, по мере роста они стали приобретать плоскую (тарелочную) форму и светлозеленоватую окраску. Затем пришлось водрузить их в авоськи, и последние закрепить на ветвях, так как из-за сильных, порывистых ветров возникла опасность разрыва плетей. Потом уже понадобились прочные шесты, заделанные в грунт, к которым я прикрепил авоськи с плодами. Так мы собрали первый в жизни урожай тыкв, выращенных своими руками, своим трудом.

Вы удивитесь: «А причем здесь компост?» А при том, что в первый год мы еще не получили компост. Это еще только компонент для компостирования. Настоящий компост, даже перегной у нас получился только на третий год, после внесения других компонентов для дальнейшего компостирования и трех- четырехразового перелопачивания, чтобы обеспечить необходимое количество кислорода из воздуха для жизни и размножения аэробных микроорганизмов, бактерий, червей и другой почвенной живности.

Почве нужен компост, улучшающий ее механический состав и структуру. Таким является компост из древесных ветвей и других древесных отходов. Но почему возникает вопрос о компостах из ветвей дерева сейчас? Да потому, что зимой есть время и возможность и, конечно, необходимость этим заниматься. Преимущество в самой заготовке. Замерзшая почва и водяная гладь позволяет подойти, заготовить и доставить вышеуказанный материал на свой участок, к компостнику. В другое время года это уже проблема. По болотистой местности, тем более через реку и водоемы, не очень-то походишь с сучьями и хворостом. А материалов для компостирования с развитием садоводств становится все меньше и меньше. Правда, нужно помнить, что лесным обитателям тоже нужны и сучья, и хворост, и гнилушки, и поваленные деревья, особенно в заказниках. И к различным заготовкам надо подходить разумно, с любовью к лесу и его обитателям, а не тащить оттуда все подряд, наводя стерилизацию уже и там, а не только на своих участках.

Как же делается компост? Для приготовления компоста я тщательно измельчаю материал топором на широком чурбаке, вкопанном в землю, с подстилкой из брезента (туда летит этот измельченный материал). Степень измельчения - от 3 до 5 мм. Материал должен быть здоровым, без каких-либо образований на нем и вредителей, желательно, чтобы он был выветрен и, по возможности, просушен. Все это укладывается слоями по 5-7 см и пересыпается плодородной землей из-под томатов, огурцов, вперемежку с дерновой землей, слоем 3-4 см. Далее я подсыпаю древесную золу (литровая банка на 10 л земли). Подготовленный слой устилается не торфом и не уплотненной землей, как иногда рекомендуется, а галькой, гранитной щебенкой или каменной крошкой, которую я готовлю путем разбивания булыжников добротной кувалдой. Это необходимо для лучшей аэрации компостируемой массы. Ускорение процесса компостирования может происходить только при постоянном присутствии кислорода. Окантовка компостника выполнена из подтоварника. Если нет гравия или гранитной щебенки, то можно для подстилки использовать сучья и ветки. Затем в 2-3-х местах я забиваю колья, вынимаю их. Образовавшиеся скважины используются для увлажнения содержимого, поступления растворов удобрений, а главное - воздуха. В дальнейшем они засыпаются плодородным грунтом.

О воздухе мы уже говорили, но бактериям надо обеспечить еще и тепло в компостируемой массе. Прежде всего, это соломистый навоз, но не 2-3-годичный (в нем бактериям нечем питаться), а свежий. Измельченные древесные отходы я обливаю раствором мочевины (60 г на 10-л ведро воды), сюда же добавляю рубленную, измельченную солому и сухие березовые листья (их можно не мельчить, они быстро перегнивают), листья других пород деревьев, кроме дубовых, а также речной песок (1:1) и 3 стакана древесной золы на 10 кг смеси. Перечисленные компоненты тщательно перемешиваются, увлажняются и вносятся в кучу (компостник). Там на внесенную массу укладывается слой травы или сена. Далее вносится следующая порция (10-15 см) смеси: прелая трава, сено и так далее до высоты 1,0-1,2 м. Минеральных удобрений не вношу. Это будет выполняться при использовании уже готового компоста в грядках или приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников. Для ускорения созревания и лучшего разложения органических остатков применяю старый испытанный способ - внесение кальцинированной соды (1 столовая ложка на 10 л воды). Затем уже слой снега до 40 см.

Если кто пожелает повторить мой опыт и дополнить его, независимо от того, будет он удачным или нет, пусть выскажет свое мнение.

И. Кривега

Газета "САДОВОД" 2001 г.

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::. прочитало: 152 | автор: sadovod | Вчера, 11:28 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.