

::. Элементы необходимые растениям: калий | Удобрения Элементы необходимые растениям: калий

Этот питательный элемент - самый необходимый и больше всего выносимый из почвы овощными культурами. Потребность в нем объясняется исключительно важной физиологической ролью калия в растениях.

Калий создает все структуры живого вещества, согласовывает деятельность ферментов, образовывает клеточные вещества, участвует в образовании углеводов, повышает способность клеток к наполнению водой, усиливает образование жиров и белков.

Хотя у отдельных видов овощных растений калий проявляет свои особые положительные качества, но есть и много общих, необходимых всем культурам. Он повышает устойчивость к болезням, низким температурам, засушливым (бесполивным) периодам; способствует всхожести семян и ускоренному делению клеток при росте всходов; регулирует нормальное развитие растений. В растении его всегда больше там, где идут процессы образования новых органов.

У тепличных плодовых культур калий увеличивает сухое вещество, сахаристость, улучшает вкус плодов. Создает устойчивость картофеля к кольцевой гнили. Если растения подвяли, то лучшим способом выйти из этого состояния с наименьшими потерями является подкормка калием. При аммиачном отравлении растений их возвращают к нормальной жизнедеятельности корневые и внекорневые калийные подкормки. Когда калия в почве достаточно, то огурцу требуется меньше магния для получения одинакового урожая. При нормальном уровне калия растения лучше используют железо и азот,

Калий в растениях определяет степень поглощения ближней инфракрасной радиации солнца (тепловых лучей, нагревающих растения). Он поддерживает это поглощение на жизненно необходимом уровне, не допуская перегрева листьев, особенно в теплицах.

Всем овощам калий нужен в течение всего периода вегетации. Но у каждой культуры есть периоды наибольшей потребности в нем: у моркови это образование корнеплодов, у капусты - образование кочана, у баклажана – с момента посадки рассады до бутонизации, у томата - начальный период развития и налив плодов, у огурца - период плодообразования. При хорошем плодоношении огурца в теплице каждое растение может ежесуточно поглощать до 0,5 г калия, а на образование 1 кг плодов его требуется до 3,6 г. При плохой освещенности и пониженных температурах растениям требуется калия в 1,5-2 раза выше нормы.

В открытом грунте овощи выносят калия с урожаем в следующих количествах: томат -1,9; огурец -1,7; картофель- 4,8; капуста-2,5; морковь - 2,9 г/кг.

Недостаток калия у овощных растений проявляется разнообразно. У томата наблюдается морщинистость листьев, короткие междоузлия, задержка окрашивания плодов, появление внутри плодов коричнево-черных полос, уменьшение размеров плодов и темные пятна на кожуре, в плодах падает содержание сухих веществ, кислот, Сахаров и витамина С. У огурца налив зеленцов происходит медленно, плоды становятся одутловатыми к верхушке и узкими к плодоножке. У луков старые листья становятся серовато-желтыми с кончиков и подсыхают. У моркови нижние листья становятся бледно-серыми и закручиваются. Свекла образует слаборазвитый, удлиненный корнеплод. Нижние листья у картофеля бывают узкие и прилегающие к стеблю, рост задерживается, кусты и клубни мелкие, а столоны клубней короткие.

Недостаток калия на всех овощах проявляется внешне в образовании «краевого ожога» листьев, сначала нижних, а внутренне - ослабляется образование крахмала в листьях и его передвижение в запасающие органы (плоды, корнеплоды, семена). Уменьшение содержания калия в листьях бывает при подкислении почвы.

Избыток элемента проявляется внешне, как и недостаток. При избытке снижается поглощение растениями кальция и магния.

Поглощение калия увеличивается с подщелачиванием почвы и с увеличение дозы фосфорных удобрений. Интенсивность усвоения возрастает при увеличении показателя кислотности почвы от 5,5 до 7,0. Микроэлементы бор и молибден усиливают поглощение калия. У бобовых культур потребность в калии резко возрастает при известковании почвы.

В тепличных грунтах в среднем за сезон калий должен соотноситься с азотом и фосфором в следующих пропорциях: для томата 1,8:1:0,5; для огурца 1,6:1:0,4. Недостаток его в теплицах может проявиться на грунтах преимущественно торфяных.

Калий хорошо поглощается почвами, легко проникает по глубине корнеобитаемого слоя, снижаясь по содержанию незначительно. Но он легко вымывается из почв обильными осадками или поливами. Из-за хорошего поглощения и усвоения овощными растениями он составляет самую значительную часть их золы.

Нехватка калия может сильно подрывать энергетическую основу растительных организмов и влечет за собой непроизводительную трату углеводов на дыхательные процессы.

Лучшим калийным удобрением является сульфат калия. Хлористый калий и калийная соль обычно применяются в открытом грунте (в теплицах крайне нежелательны) при внесении с осени, чтобы к началу роста хлор вымылся из почвы. Нельзя давать калий хлористый под картофель. При заболеваниях томатов в теплицах вирусами дают подкормки калимагнезией.

Калий и его соли очень полезны для организма человека. Они регулируют кислотно-щелочное равновесие крови, участвуют в передаче нервных импульсов, усиливают работу ряда ферментов, выводят излишки воды, противодействуют нежелательному избытку натрия, нормализуют артериальное давление. Поэтому, так важно постоянно иметь в пищевом рационе овощи, содержащие в достаточных количествах калий (до 2,5 г и более в сутки): капусту белокочанную и кольраби, морковь, картофель, лук, салат, шпинат, редьку, редис, свеклу, огурец, ревень, перец, сельдерей, укроп, горох, фасоль.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 180 | автор: sadovod | Вчера, 14:32 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.