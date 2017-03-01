

::. О важности микроудобрений для растений часть II | Удобрения О важности микроудобрений для растений часть II

Вы уже прочитали первую часть статьи, в которой говорилось о том, насколько необходимы растениям все микроэлементы, а также о применении питательного раствора Цитовита? А в этой части статьи речь пойдёт об одном из самых распространённых в почве микроэлементе – железе. Итак…

Для чего растениям железо?

Железо является катализатором в реакциях окисления, сопровождающих синтез хлорофилла. А хлорофилл осуществляет процесс фотосинтеза – поглощение из воздуха двуокиси углерода, синтез углеводов под действием солнечной энергии, и выделение кислорода в окружающую среду. А ещё железо обеспечивает процесс переноса кислорода по растительным тканям т.е. дыхание растений. Кроме того, железо оказывает ещё и защитное действие, благодаря его способности к комплексообразованию, с которым самым непосредственным образом связана стабилизация внутриклеточных структур растительного организма. От содержания доступного железа в почве зависит усвоение растениями цинка, марганца, кальция и фосфора.

Казалось бы, железа в почве много, но, в основном, оно находится в ней в виде соединения, которое растения практически не могут усвоить. Поэтому они часто страдают от дефицита доступного железа.

К чему приводит дефицит доступного железа?

Замедляется рост и развитие растений, листья становятся мелкими, они желтеют, а порой и белеют (хлороз), утончаются стебли, осыпаются цветки и завязи. Если дефицит железа острый, то рост приостанавливается совсем, в листьях резко падает содержание хлорофилла. Это сразу же сказывается на способности растений противостоять стрессам, особенно засухе, болезням и вредителям, т.е. на их здоровье.

Как «накормить» растения железом?

Сделать это непросто. Железо очень «капризный» элемент. Его минеральные соли, которые традиционно применяются для подкормок растений, легко окисляются, образуя бесполезную ржавчину. Но решение этой проблемы есть!

Феровит!

Железо в Феровите включено в состав органических соединений – хелатов, которые защищают металл от окисления. Кроме того, хелатная оболочка обеспечивает хорошую растворимость в воде и быстрое проникновение через листовые покровы с последующим высвобождением в доступной растениям форме. Рабочий раствор Феровита (30 мл на 10 л воды) содержит железа ровно столько, сколько нужно для восполнения его дефицита. А ещё в Феровите содержится азот в виде мочевины.

Феровит применяют:

- при выращивании рассады в домашних условиях. От недостатка освещённости у молодых растений снижается синтез хлорофилла. Они вытягиваются, становятся бледными и слабыми, неспособными дать хороший урожай плодов. Поэтому через неделю после пикировки нужно начать опрыскивания рассады Феровитом (3 мл на 1 л воды), 1 раз в 7-10 дней. Она будет нормальной высоты с мощными ярко-зелёными листьями. Объясняется это тем, что биодоступное железо, содержащееся в Феровите, быстро восстановит синтез хлорофилла, и тем самым компенсирует недостаток освещённости.

- при появлении первых листочков на деревьях и кустарниках, землянике и других культурах нужно провести опрыскивание растений Феровитом (30 мл на 10 л воды). Именно в начале вегетации надо обеспечить растениям оптимальное протекание фотосинтеза для накопления пластических веществ, необходимых для дальнейшего развития.

- в течение всего вегетационного сезона с целью предупреждения хлороза необходимо проводить подкормки всех культур Феровитом (30 мл на 10 л воды), 1 раз в 10-15 дней.

- при явных признаках хлороза - пожелтении листьев между жилками, а затем и сплошь, которые говорят о том, что ситуация уже сильно запущена опрыскивания Феровитом нужно проводить 1 раз в 5-7 дней до полного восстановления зелёной окраски листьев. Как правило, бывает достаточно 2-3 обработок.

- при повреждении листьев вредителями (тля, паутинный клещ и др), нарушается водный баланс и структура хлоропластов. Как следствие, снижается синтез хлорофилла, и приостанавливается фотосинтез. Феровит поможет и в этом случае. При большой заселённости вредителями Феровит нужно использовать в баковых смесях с инсектицидами (средствами для уничтожения вредителей), что обеспечивает их более высокую эффективность. После этого необходима двукратная обработка Феровитом, которая будет способствовать ускоренному росту новых листьев. А если вредителей немного, то достаточно просто 1 раз в 7-10 дней опрыскивать растения Феровитом. За счёт мощной облиственности они будут устойчивы к вредителям.

- при поражении растений заболеваниями (ржавчина, мучнистая роса), когда фитопатоген словно плёнкой покрывает поверхность листьев. Это приводит к снижению интенсивности фотосинтеза и замедлению роста растений. В этом случае необходимо совместное использование Феровита (30 мл на 10 л воды) 1 раз в 7-10 дней с фунгицидами (средствами от грибковых заболеваний). Он восстановит фотосинтез и поможет устранению токсического эффекта от применения «химии».

Как и в случае с Цитовитом, применение Феровита наиболее эффективно в смеси с одним из регуляторов роста компании «НЭСТ М»: Эпином-Экстра или Цирконом:

- при избыточной влажности, а железо быстро вымывается из почвы интенсивными осадками, нужно 1 раз в 7-10 дней проводить опрыскивания растений раствором: на 10 л воды 30 мл Феровита и 2 мл Эпина-Экстра. Феровит устранит начинающийся хлороз, а антистрессовый адаптоген Эпин-Экстра будет способствовать испарению лишней влаги с поверхности листьев, и тем самым сохранит растения от вымокания и загнивания. Необходимо отметить, что такие обработки позволят не увеличивать водную нагрузку на корни, что при избыточной влажности очень важно.

- при засухе, особенно длительной, когда питание растений затруднено, надо 1 раз в 7-10 дней проводить поливы или опрыскивания растений раствором: на 10 л воды 30 мл Феровита и 1 мл биорегулятора и индуктора засухоустойчивости Циркона. Феровит восстановит необходимую концентрацию железа в растительном организме и активизирует рост новых листьев, за счёт усиления фотосинтеза. Циркон же обеспечит снижение испарение влаги с листьев, за счёт сокращения диаметра устьиц, а также усилит рост корневой системы, что является необходимым условием выживаемости растений при засухе.

Феровит сделает Ваши растения энергетически сильными, выносливыми в стрессовых ситуациях и устойчивыми к заболеваниям и вредителям. А за такими растениями ухаживать намного легче и приятнее (см. I часть статьи ).



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::. прочитало: 79 | автор: sadovod | Сегодня, 09:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.