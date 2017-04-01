| О важности микроудобрений для растений часть III
Вы, конечно, уже поняли всю важность использования микроэлементов в системе питания растений. Знаете, как и когда нужно применять Цитовит и Феровит. А теперь речь пойдёт об ещё одном очень важном для жизни растений микроэлементе - кремнии. Итак…
Защитная функция кремния
Кремний, как известно, входит в состав клеточной стенки и придаёт растительным тканям прочность. А это обеспечивает устойчивость растений не только к механическим повреждениям (транспортировка, сильный ветер, град), но и к климатическим стрессам, особенно к засухе, а также к заболеваниям и вредителям. Одним словом, кремний играет для растений роль настоящего «щита». Ведущие мировые учёные ставят на первое место значение кремния в защите растений от всех видов стресса. Дело в том, что растения отвечают на любой стресс синтезом специальных органических соединений. А обеспечивает его именно кремний.
Другие функции кремния в жизни растений
Кремний усиливает рост корневой системы, увеличивая количество вторичных и третичных корней более чем на 30%, за счёт повышения содержания биоактивных веществ, стимулирующих корнеобразование. Кроме того, он усиливает обмен веществ и фотосинтез, способствует лучшему обмену в тканях азота и фосфора, а также повышает потребление фосфора и бора, улучшая плодообразование.
Если растениям не хватает кремния…
Зачастую это именно так и бывает. Во-первых, кремний находится в почве, в основном, в виде трудно доступного соединения, поэтому растения почти всегда испытывают его дефицит. Во-вторых, растения поглощают кремния больше, чем других элементов питания. Например, картофель выносит его от 50 до 70 кг с га.
Нарастающий с каждым годом дефицит кремния приводит к нарушению органо-минерального комплекса почвы. Что в такой ситуации происходит с растениями? Они плохо растут и развиваются, почти не плодоносят. Вредители и возбудители заболеваний наносят таким растениям значительный урон. Кроме того, они тяжело переносят засуху и другие стрессы. Вот поэтому концентрацию кремния в почве надо регулярно восполнять внесением кремнийсодержащего удобрения.
Силиплант!
Это кремнийсодержащее хелатное микроудобрение (КХМ) компании «НЭСТ М». В отличии от других удобрений Силиплант содержит кремний в особой биофильной форме – в виде растворимых мицелл, а также комплекс всех необходимых растениям микроэлементов в легкодоступной (хелатной) форме.
Что даёт применение Силипланта?
Прежде всего, увеличение урожая не менее, чем на 38%, а также значительное улучшение его качества. Повышение устойчивости растений к любым стрессам, особенно к засухе. Ускорение созревания плодов на 1-2 недели, а также увеличение срока их хранения. Снижение содержания в урожае нитратов, тяжёлых металлов и других токсичных веществ. Защиту растений от фитопатогенов, особенно грибковых, а также от вредителей. Повышение эффективности (на 20-30%) использования вносимых в почву минеральных удобрений, особенно фосфорных.
Силиплант применяют:
- для подкормок рассады, путём полива или опрыскивания, начиная с периода образования 3-4 настоящих листьев (3 мл Силипланта на 1 л воды), 1 раз в 10-15 дней. Такие подкормки обеспечат хороший рост и развитие рассады, сделают стебли и листья прочными. Рассада, обработанная Силиплантом, без каких-либо повреждений перенесёт транспортировку на дачный участок и прекрасно приживётся на постоянном месте в теплице или открытом грунте
- для подкормок плодово-ягодных и овощных культур в период цветения, завязывания и созревания плодов. Растения в это время особенно нуждаются в сбалансированном питании, обогащённым микроэлементами. А Силиплант полностью отвечает этим требованиям. Активный кремний стимулирует рост и развитие как корневой системы, так и надземной части растений, а также активизирует фазы цветения и плодообразования. Опрыскивания или поливы Силиплантом (30 мл на 10 л воды) 1 раз в 10-15 дней будут способствовать равномерному и обильному цветению, сокращению сроков созревания на 1-2 недели, а самое главное, обогащению плодов ценным для здоровья кремнием и микроэлементами
- при повреждении листьев сосущими вредителями (тля, цикадки, паутинный клещ и др.), а также при появлении заболеваний (ржавчина, мучнистая роса и т.д.) необходимо провести 2-3 опрыскивания Силиплантом в такой же концентрации с интервалом 7-10 дней. Он обеспечит особую прочность растительных тканей, и вредителям такие растения уже будут просто «не по зубам». Кроме того, Силиплант ускорит рост новых листьев, за счёт усиления фотосинтеза. А благодаря ярко выраженному фунгицидному действию, за счёт ускоренного синтеза растительных полифенолов, обладающих антисептическими свойствами, а также стерилизации спор грибов Силиплант защитит ещё и от заболеваний.
- при засухе подкормки абсолютно всех растений Силиплантом путём полива или опрыскивания (30 мл на 10 л воды) 1 раз в 7-10 дней будут способствовать усилению передвижения воды по сосудам растений, и в то же время, сокращению диаметра устьиц, а ещё изменению угла наклона листьев, что снизит испарение влаги с их поверхности. Регулярное применение Силипланта в засуху позволит сэкономить расход поливной воды на 20-40%, без негативного эффекта на урожай.
Использование микроудобрений приносит растениям огромную пользу, обеспечивая их не только полноценным питанием, но и защитой, делая их здоровыми и сильными, а уход за ними лёгким и приятным. Но дело не только в этом. Плоды растений, выращенные с помощью Цитовита, Феровита (см. I и II части статьи) и Силипланта будут содержать всё, что им положено по составу: витамины, микроэлементы, аминокислоты, углеводы и другие ценные вещества, необходимые для здоровья человека.
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