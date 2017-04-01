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::. Элементы, необходимые растениям: фосфор | Удобрения
Элементы, необходимые растениям: фосфорЭлементы, необходимые растениям: фосфор
Фосфор необходим человеку в пище постоянно, а овощная пища - одна из лучших форм для этого. Потребность фосфора для человека составляет до 1,2 г в день. Он входит в состав белков, витаминов, кислот, костной ткани, принимает участие в энергетических процессах организма. С фосфором связаны мышечная и умственная деятельность. При оптимальном соотношении его должно быть у человека в 1,5 раза выше кальция. Но при избытке фосфора происходит выведение кальция из костей.
У растений фосфор ускоряет развитие, создает буферность клеточного сока, поддерживает тургор (наполненность) клеток, участвует в перемещении продуктов, образующихся в листьях, улучшает качество продукции, участвует в передаче наследственных свойств.
От фосфорных удобрений корни растений сильнее ветвятся и глубже проникают в почву, растение тем самым лучше использует влагу и питательные вещества. Фосфор повышает холодо- и зимостойкость многолетних овощей, способствует использованию азота. При повышении его в среде у овощей возрастает количество белкового азота и снижаются нитраты. При совместном действии фосфора с калием, растения становятся более устойчивыми к полеганию от ветра, осадков и поливов.
Во всех условиях выращивания растения должны быть обеспечены фосфором в начальный период жизни. Наличие его в период прорастания семян ускоряет появление всходов и последующее развитие сеянцев и рассады, делает растения более крепкими.
Недостаток фосфора ведет к замедлению образования углеводов и вызывает азотное голодание. Замедляется рост побегов и листьев культур. Молодые листья становятся темно-зелеными, а старые - серо-зелеными, морщинистыми с острыми краями.
При недостатке фосфора у картофеля ухудшается качество клубней, в их мякоти появляются бурые пятна, затвердевающие при варке. Капуста растет медленно, на старых листьях снизу вдоль жилок появляется пурпуровая окраска.
У томата мельчают плоды, а рост их замедляется. Бобовые культуры становятся карликовыми, у них краснеют стебли, задерживается цветение и плодоношение. У всех культур при недостатке фосфора приостанавливается процесс образования белков, что при фосфорном голодании приводит к их распаду.
Избыточное содержание фосфора в почве проявляется на пластинках листьев между жилками некротическими пятнами белесого цвета. От этого происходит недостаток в растениях микроэлементов и кальция, потому что образуются труднорастворимые соединения этих элементов. Вегетационный период культур сокращается. Лист
при перенасыщении фосфором может увядать. Увеличение фосфора в листьях разных овощей (томат, морковь) связано с подкислением среды. При подщелачивании процесс идет в обратную сторону. В цветках и семенах фосфор обычно накапливается меньше, чем в других органах.
Фосфор в почве восполняется за счет органических и минеральных удобрений. Чаще других из минеральных в настоящее время применяют двойной гранулированный суперфосфат. Для теплиц лучше всего давать его, приципитат и обесфторенный фосфат. В малых дозах фосфор содержат рыбная и роговая мука. Органическая форма фосфора содержится в основном в гумусе. Распад гумуса под действием микроорганизмов приводит к освобождению фосфора и образованию его легкодоступных форм. При кислотности грунта в пределах 5,8-6,2 большинство фосфорных соединений почв находятся в доступной для растений форме.
Длительно находящиеся в почве и непоглощенные растениями растворимые фосфорные удобрения начинают стареть и переходят в менее растворимые, а у труднорастворимых происходит наоборот. С глубиной грунта содержание фосфора убывает. Для лучшего обеспечения им растений желательно послойное внесение в почву. Суперфосфат от места своего внесения передвигается в почве не далее, как на 5-8 см.
С целью экономного использования минеральных фосфорных удобрений их рекомендуют вносить в борозды, рядки, лунки. Польза от этого бывает в 2-3 раза выше, чем от сплошного внесения. Последнее лучше для теплиц.
Для культур открытого грунта фосфор наиболее эффективен при основном внесении полной дозой на сезон. В теплицах, кроме основного внесения, применяют и подкормки корневые и внекорневые в период плодоношения (доза 2 г/л). В зависимости от тепличных грунтов внесенный фосфор за вегетацию используется на 10-30%. Из золы он поглощается лучше, чем из суперфосфата. В самих растениях элемент способен использоваться повторно.
Поглощение фосфора растениями зависит от температурного фактора. С понижением температуры почвы уменьшается поглощение фосфора овощами. Страдать от его недостатка они начинают при 10-12°С. Фосфор может поглощаться корнями и при низких температурах, но не будет передвигаться в надземное органы и усваиваться до нормального уровня температуры для каждой из культур. Если температура воздуха выше температуры почвы, то фосфор лучше усваивается растениями при внекорневых подкормках.
С урожаем разные овощи выносят фосфор неодинаково. Томату его требуется 0,8, огурцу - 0,7, капусте - 0,9, моркови - 1,0, картофелю 1,3 г на 1 кг продукции. Применяемые хлористые удобрения снижают фосфор в овощах.
В растениях при нормальной жизнедеятельности должен постоянно происходить интенсивный обмен фосфорными соединениями между корнями и надземными частями. Иначе неизбежны остановка и другие нарушения в росте. Исходя из этого, поддержание в почве постоянных небольших концентраций фосфорных удобрений является лучшим условием их использования.
Небольшие количества фосфора всем растениям нужны постоянно, как и других питательных элементов, а соотношение между ними неоднократно меняется за вегетацию. Так, томатам соотношения азота, фосфора и калия нужны: до бутонизации - 2:2:1, до плодоношения - 2:1,5:1,8; огурцам нужно: до бутонизации - 2:1:1; до плодоношения - 1:2:2; в период плодоношения -1,5:1,8:2,0; салату эти соотношения за всю вегетацию -2:1:1.
У моркови поглощение фосфора усиливается с образованием корнеплодов; у картофеля - при клубнеобразовании; баклажану он больше требуется от посадки до бутонизации; кабачку и патиссону - с момента прорастания семян; томату в период массового цветения и завязывания плодов; салату - при образовании кочана; хрену и катрану - во второй половине вегетации. Фосфорные подкормки (вместе в калийными) проводят и для приостановки слишком сильного развития ботвы, где это идет не на пользу урожаю. Фосфор влияет на качество продукции: увеличивает сахара и витамин С в плодах, повышает крахмалистость картофеля, снижает нитраты.
Раствор суперфосфата (10 г/л) в смеси с хлористым калием (5 г/л) применяют на капусте в момент кладки яиц бабочкой-белянкой. То же самое повторяют через две недели против капустной совки и тли.
Один грамм фосфора содержится в 12-16 г простого суперфосфата и в 4,6-5 г двойного, в 4,3 г диаммофоса, в 3,7 г аммофоса. Средние нормы фосфорных удобрений: для капусты, моркови, бобовых-15-22 г/ м²; для лука, свеклы, цветной капусты -11-15 г/ м².
Полезные для человеческого организма фосфорные соли содержатся в горохе, фасоли, свекле, моркови, шпинате, салате, щавеле, луке, картофеле, тыкве, капусте, огурце, томате, перце, баклажане.
По отношению к азоту фосфора в растении содержится 23,5%.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России
Газета "САДОВОД" 2001г.
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::. прочитало: 224 | автор: sadovod | Сегодня, 09:02 | Комментариев 0 |
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